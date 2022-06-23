Коворкинг, место для свиданий и экспазима: директор Маяковки Зоя Чалова знает, как превратить библиотеку в по-настоящему модное место

Тем не менее вам удается.

Хожу по грани, да.

Библиотека же и финансово стремится к какой-то доле независимости?

Да, кроме государственного финансирования у нас есть свои собственные средства. Самая большая сумма денег приходит с Невского пр., 20. В свое время, в ­1990-х годах, мне под библиотеку дали бывшее здание Голландской церкви по этому адресу. А часть помещений еще до меня была сдана в аренду, и когда они перешли к библиотеке, то и арендную плату стали получать мы. Сейчас это два миллиона рублей в месяц, очень существенная сумма для нас. Комитет имущественных отношений строго контролирует наш договор, но мы настолько убедительно показываем, куда уходят эти деньги, на какие нужды библиотеки, что нас пока не трогают. Вот это самая большая статья наших собственных доходов, которая позволяет нам оплачивать множество бесплатных для наших посетителей услуг. Достаточно много денег приносят штрафы читателей за просроченную сдачу книг. Кроме того, мы обучаем библиотечных специалистов со всей России, нам тоже за это платят. Еще продаем сувениры, издаем и продаем книги. Вот так с миру по нитке у нас набирается какое-то количество денег, которое позволяет нам жить. Но никто бы нам не позволил заниматься никакими финансовыми операциями, если бы мы не могли доказать эффективность каждой копейки. Я вам совершенно откровенно говорю: я научилась работать с властью. Многое в себе подавляя, но многое и взращивая.

Что вам дает эта бесконечная борьба?

Я, как девчонка, кайфую до сих пор. Мне все это интересно, я не потеряла вкус к жизни.

Скажите, как сохранять этот интерес, свой путь, что нужно помнить, за что цепляться?

Не сдаваться никогда. Чтобы отремонтировать эту библиотеку на Фонтанке, 44, потребовалось двадцать лет слез, унижений, хождений по кабинетам. Но оно все же свершилось. Верить и не сдаваться — это раз. Еще у меня есть счастливое качество: я не зацикливаю все на себе, я доверяю своим сотрудникам, они от этого счастливы, у них тоже появляется цель. А когда ты всё на себе завязываешь, люди вокруг становятся просто исполнителями.

Что еще ждать от вас в будущем?

От меня уже ничего, я в конце этого года намерена уйти на пенсию. Мне 82 года, это уже неприлично. Уходить нужно тогда, когда люди вокруг тебя не мечтают об этом.

О чем вы сами мечтаете?

Я хочу, чтобы наступил мир.