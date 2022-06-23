Коворкинг, место для свиданий и экспазима: директор Маяковки Зоя Чалова знает, как превратить библиотеку в по-настоящему модное место

Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 Зоя Чалова — директор библиотеки Маяковского, президент первой в России библиотечной корпорации и руководитель Петербургского библиотечного общества. Ей удалось взломать десятилетиями костеневшую систему и превратить библиотеку из пыльного книгохранилища в модное «третье» место. Теперь это яркое общественное пространство, которое успешно конкурирует с самыми популярными городскими проектами и вступает с ними в коллаборации. В октябре 2021-го после реконструкции открылось здание на Фонтанке: выдачу книг там теперь обеспечивают роботы. А в мае отдел Маяковки стартовал в «Севкабель Порту», Зоя Васильевна обещает устроить там огонь!
Брюки, джемпер с перьями, пальто Gucci (все — ДЛТ)
Говорят, что с появлением интернета библиотеки стали не нужны.
Да, в интернете можно найти любую информацию, но искать ее нужно в каше, сваренной из непроверенных фактов. Наши электронные базы данных максимально грамотно отобраны и выверены. Мы постоянно их пополняем, чтобы нашими информационными источниками можно было пользоваться, вовсе не приходя в библиотеку. Но посетителей становится только больше! Почему? Они используют нас не только как библиотеку, но и как коворкинг, например, — здесь бесплатный вайфай, стоят автоматы с кофе, можно занимать рабочее место неограниченное количество времени, и никто слова не скажет. Более того, мы это поощряем! Потому что человек, который проводит в библиотеке много времени, даже если он занят своими делами, видит читающих людей вокруг, видит стеллажи с книгами, видит, как работают библиографы. И постепенно люди, которые вообще никогда не читали, не подходили к книжным полкам и даже считали это зазорным, втягиваются и становятся нашими читателями. Мы стали местом для встречи с друзьями, местом для свиданий, да-да! К нам можно убежать из дома, где назойливые родители, плохие жилищные условия, маленький плачущий ребенок. Тысячи причин прийти к нам, присохнуть, привыкнуть и полюбить. Мы стали по-настоящему модным пространством.
Что такое библиотека сегодня?
Это активное информационное, образовательное, культурно-просветительское пространство. Мир развивается стремительно, библиотека теперь не просто передает информацию, а учит ее получать самостоятельно. У нас огромные телекоммуникационные задачи, которые мы решаем с помощью новейших технологий. Обратили внимание на ячейки при входе? Это умные камеры, которые позволяют сдать или забрать предварительно заказанные книги в библиотеке круглосуточно. Не хотите общаться с библиотекарем? Не общайтесь!
Когда начались глобальные изменения в подходе к сути библиотек?
Давно, в начале 2000-х. Страна была приоткрыта, мы начали ездить за границу не только отдыхать, но и смотреть, как там работают, в том числе библиотеки. Насмотревшись, обогатившись идеями, мы как методический центр обратились к Правительству Санкт-Петербурга. Рассказали, что в городе 198 публичных библиотек, в каждой из них сидит своя маленькая королева и правит этой библиотекой так, как она хочет, по своему разумению. Мы предложили объединить ресурсы всех библиотек, сделать единый электронный каталог, единую базу читателей, единую книговыдачу. В 2008 году такая корпорация была создана, мы смогли оснастить все библиотеки новым оборудованием, новой мебелью, подключили к интернету, провели локальные сети. Стали первой библиотечной корпорацией в стране и до сих пор остаемся единственными! Из разных городов России к нам бесконечно ездят за опытом, перенимают его.
Расскажите про реконструкцию здания на Фонтанке, 44.
Реконструкция началась в 2018 году, закончилась 21 октября 2021 года. При разработке дизайна и функционала здания мы опирались на опыт скандинавских библиотек, одних из лучших в мире. Над проектом работала петербургская «Студия 44». В результате перепланировки появились новые лестничные марши, лифт и подъемник для маломобильных посетителей. Демонтировано перекрытие между первым и вторым этажами, в раскрытом пространстве организовано два уровня антресолей с многосветным залом со стороны высоких исторических окон бывшей церкви. На лицевом фасаде воссозданы штукатурная отделка, архитектурные профили и лепной декор. Со стороны двора очищена и отреставрирована кирпичная кладка фасада бывшей церкви Святой Троицы, раскрыты исторические оконные проемы. Внутри здание оснащено самой современной технической начинкой. Системы возврата и хранения книг объединены системой «Телелифт», которая помогает быстро перемещать литературу по зданию в любом направлении, а также контролировать и фиксировать их передвижение. Читательский билет и ЕКП служат «ключом» к гардеробу, электронному формуляру на инфокиоске и станциях самообслуживания. И так далее, и так далее. Это по-настоящему библиотека будущего.
Жакет Celine, брюки Balmain (все — ДЛТ)
У библиотеки Маяковского очень много отделов. Отличается ли их аудитория?
Конечно! Мы же смотрим на район, на его жителей и ориентируем библиотеку под их запросы. Например, на Гражданском пр., 121, у нас работает молодежная библиотека. Это такой не очень аристократический район, прямо скажем, молодежи некуда деться. Поэтому мы пригласили руководить этой библиотекой молодого человека, и он придумывает там огромное количество молодежных мероприятий, в итоге — жизнь района кипит. А вот от отдела на Большеохтинском пр., 8, местные жители буквально требовали, чтобы в библиотеке было интересно и взрослым, и детям. Так и вышло, эта библиотека сразу стала семейной. Вокруг нашего пространства на Московском пр., 86, — роскошный богатый район. Мы сразу начали «щупать», что этим людям нужно. Искусство, урбанистика, что-то прогрессивное. Студию звукозаписи для них открыли, сделали туристический информационный кластер. Но моя личная гордость — открытие пространства в торговом центре «Охта Молл». Там у нас было большое количество книжных новинок, потому что человек приходит в магазины, чтобы купить новые вещи, попутно заходит в библиотеку и там тоже хочет видеть свежую литературу. Нам предоставили роскошное помещение, посмотреть на первую библиотеку в торговом центре вся Россия ездила. Но потом коммерсанты сказали: «Мы могли бы за это помещение два миллиона в месяц получать. А не хотите ли, библиотека, спуститься этажом ниже?» И мы сейчас занимаем 300 кв. метров у гардероба на первом этаже, это не то уже. Недавно открыли свой уголок в «Пассаже», но пока еще не «нащупали» там настроение. А главное у нас впереди — мы же залезли в «Севкабель Порт»! Вот там у нас, как девчонки говорят, вообще огонь! Жечь будем!
Вы по-настоящему решительный директор, например, проводили «Открытую библиотеку» и «Диалоги».
Я вообще авантюрная, несмотря на свой возраст. Мне очень нравились «Диалоги». Потом стали времена меняться, напряжение росло. Хотя мы приглашали разные фигуры от Мединского и Милонова до либерально настроенных людей, но не переступали красную черту. А однажды сломались. Это случилось после истории с Макаревичем, который был жестко настроен, резко говорил, в итоге произошел серьезный конфликт. И после этого проводить «Диалоги» становилось все сложнее и сложнее, в конце концов их пришлось закрыть.
Как раз хотела спросить по поводу степени самостоятельности принятия решений.
Я работаю в команде и, как руководитель государственного учреждения, не имею права свои личные взгляды ставить выше текущей ситуации. Я должна быть гибкой и не выходить за пределы.
Тем не менее вам удается.
Хожу по грани, да.
Библиотека же и финансово стремится к какой-то доле независимости?
Да, кроме государственного финансирования у нас есть свои собственные средства. Самая большая сумма денег приходит с Невского пр., 20. В свое время, в 1990-х годах, мне под библиотеку дали бывшее здание Голландской церкви по этому адресу. А часть помещений еще до меня была сдана в аренду, и когда они перешли к библиотеке, то и арендную плату стали получать мы. Сейчас это два миллиона рублей в месяц, очень существенная сумма для нас. Комитет имущественных отношений строго контролирует наш договор, но мы настолько убедительно показываем, куда уходят эти деньги, на какие нужды библиотеки, что нас пока не трогают. Вот это самая большая статья наших собственных доходов, которая позволяет нам оплачивать множество бесплатных для наших посетителей услуг. Достаточно много денег приносят штрафы читателей за просроченную сдачу книг. Кроме того, мы обучаем библиотечных специалистов со всей России, нам тоже за это платят. Еще продаем сувениры, издаем и продаем книги. Вот так с миру по нитке у нас набирается какое-то количество денег, которое позволяет нам жить. Но никто бы нам не позволил заниматься никакими финансовыми операциями, если бы мы не могли доказать эффективность каждой копейки. Я вам совершенно откровенно говорю: я научилась работать с властью. Многое в себе подавляя, но многое и взращивая.
Что вам дает эта бесконечная борьба?
Я, как девчонка, кайфую до сих пор. Мне все это интересно, я не потеряла вкус к жизни.
Скажите, как сохранять этот интерес, свой путь, что нужно помнить, за что цепляться?
Не сдаваться никогда. Чтобы отремонтировать эту библиотеку на Фонтанке, 44, потребовалось двадцать лет слез, унижений, хождений по кабинетам. Но оно все же свершилось. Верить и не сдаваться — это раз. Еще у меня есть счастливое качество: я не зацикливаю все на себе, я доверяю своим сотрудникам, они от этого счастливы, у них тоже появляется цель. А когда ты всё на себе завязываешь, люди вокруг становятся просто исполнителями.
Что еще ждать от вас в будущем?
От меня уже ничего, я в конце этого года намерена уйти на пенсию. Мне 82 года, это уже неприлично. Уходить нужно тогда, когда люди вокруг тебя не мечтают об этом.
О чем вы сами мечтаете?
Я хочу, чтобы наступил мир.
Текст: Юлия Суслова
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Евгения Сомова
Свет: Максим Самсонов, Skypoint
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