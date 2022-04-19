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Премия «Большая книга» объявила лонг-лист номинантов. В него вошли романы Быкова, Глуховского и Яхиной

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Национальная литературная премия «Большая книга» объявила лонг-лист номинантов. В него вошли 48 произведений из более чем 300 представленных на суд совета экспертов премии, сообщает «Интерфакс».

Shutterstock.com

В лонг-лист включили новый роман Дмитрия Быкова «Истребитель», сборник рассказов Анатолия Гаврилова «Под навесами рынка Чайковского», исследование об Анне Карениной Павла Басинского, работу Дмитрия Глуховского «Пост» и «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной.

Помимо этого, в списке оказались Василий Авченко с романом «Дальний Восток: иероглиф пространства» и Александр Архангельский с трилогией биографических романов от первого лица «Счастливая жизнь».

Список документальной литературы пополнили произведения «Имя Розанова» Алексея Варламова, «Салтыков (Щедрин)» Сергея Дмитриенко, «Фазиль» Евгения Попова и Михаила Гундарина и другие.

Финалистов премии отберет специальное жюри. Шорт-лист номинантов огласят в июне на книжном фестивале «Красная площадь», а трех победителей назовут в конце ноября или начале декабря.

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