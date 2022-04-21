Marvel прекратит продавать и продлевать лицензию на свои комиксы для издательств России

Накануне российские издательства получили письмо от Marvel с уведомлением, в котором было сказано, что компания прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы. Уточняется, что уже купленные лицензии не станут отзывать. Ранее анонсированные комиксы от российских издательств точно выйдут из печати. Однако допечатать тираж старых комиксов или выпускать новые не получится.

«Вчера представители Marvel разослали российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета приостанавливают сотрудничество на неопределенный срок», — сообщил владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

По словам Чернявского, издатели сейчас попытаются выпустить максимум возможного из купленных лицензий. Также вероятно, после вступления решения в силу прекратятся отгрузки существующих тиражей в магазины и ликвидация их остатков.

Чернявский добавил, что, по его оценке, удар по рынку будет ощутимым, но не фатальным. Более сильным он был бы в случае ухода японских издательств.

Напомним, российские сервисы электронных и аудиокниг «ЛитРес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере по решению правообладателя. Первые ограничения ввели с 8 апреля, сообщает DTF.