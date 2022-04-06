18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Книги о Гарри Поттере начнут снимать с продажи в России по решению правообладателя

Поделиться:

Российские сервисы электронных и аудиокниг «ЛитРес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере по решению правообладателя. Первые ограничения обещают уже с 8 апреля, сообщает DTF.

Wachiwit / Shutterstock.com

В магазине «ЛитРес» посоветовали купить цифровой сборник историй о Гарри Поттере д 8 апреля, чтобы сохранить их в библиотеке. В MyBook отметили, что правообладатель может в любой момент отключить функцию дочитывания книг.

В издательской группе «Азбука-Аттикус» обнадежили на счет бумажных книг — пока они продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: