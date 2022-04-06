Книги о Гарри Поттере начнут снимать с продажи в России по решению правообладателя

Российские сервисы электронных и аудиокниг «ЛитРес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере по решению правообладателя. Первые ограничения обещают уже с 8 апреля, сообщает DTF.
В магазине «ЛитРес» посоветовали купить цифровой сборник историй о Гарри Поттере д 8 апреля, чтобы сохранить их в библиотеке. В MyBook отметили, что правообладатель может в любой момент отключить функцию дочитывания книг.
В издательской группе «Азбука-Аттикус» обнадежили на счет бумажных книг — пока они продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.
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