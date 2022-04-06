Книги о Гарри Поттере начнут снимать с продажи в России по решению правообладателя

В магазине «ЛитРес» посоветовали купить цифровой сборник историй о Гарри Поттере д 8 апреля, чтобы сохранить их в библиотеке. В MyBook отметили, что правообладатель может в любой момент отключить функцию дочитывания книг.

В издательской группе «Азбука-Аттикус» обнадежили на счет бумажных книг — пока они продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.