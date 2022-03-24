Читай и смотри: 10 лучших «оскароносных» книг

В это воскресенье, 27 марта, пройдет вручение 94-й кинопремии «Оскар». Нередко в основе выдающихся фильмов лежат не менее блестящие литературные произведения. Шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева рассказывает о 10 книгах, экранизации которых были отмечены «Оскарами».
Квентин Тарантино «Однажды в Голливуде»
«Оскар»: «лучшая работа художника-постановщика», «лучшая мужская роль второго плана» (2020 г.)
Дебютный роман Квентина Тарантино, вышедший в России в 2021 году, представляет собой расширенную версию одноименного фильма. Действие книги происходит в 1960-е в Голливуде. Главные герои — актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут — пытаются найти себя в новом мире кино и сталкиваются с сектой Чарльза Мэнсона. (О героинях последовательницах Мэнсона в романе «Девочки» писала Эмма Клайн — кстати, в фильме Тарантино есть пара сцен, словно взятых из ее книги.)
Тарантино рассказывает читателям не только о прошлом главных героев и убийстве / спасении беременной Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Полански, но и Голливуде и его жизни после отмены кодекса Хейса, а также обо всех тех, кто потерялся и хочет спастись.
Джессика Брудер «Земля кочевников»
«Оскар»: «лучший фильм», «лучшая режиссура», «лучшая женская роль» (2020 г.)
Фильм, снятый по документальному роману «Земля кочевников» журналистки Джессики Брудер, получил «Оскар» в трех номинациях: «лучший фильм», «лучшая актриса» и «лучшая режиссура». Хлоя Чжао, снявшая эту картину, стала второй женщиной-режиссером, получившей приз за всю историю премии. По сюжету книги главная героиня, в которой легко угадывается автор, начинает путешествие по США — в фургоне, как современная кочевница. Она наблюдает за окружающими и постепенно знакомится с другими такими же кочевниками, которые колесят по стране и перебиваются временными, но тяжелыми подработками, живут в фургонах, экономят электричество, воду и еду и едва сводят концы с концами. Брудер показывает читателю незнакомую Америку — не успешную, глянцевую и изобильную, а Америку маргиналов и отщепенцев, о которых не принято говорить.
Андре Асиман «Назови меня своим именем»
«Оскар»: «лучший адаптированный сценарий» (2018 г.)
Пронзительная история о роковой страсти, оказывающейся большой любовью. 1980-е, Италия. Юный Элио Перлман знакомится с докторантом Оливером, который приезжает в гости к его семье. Они проводят вместе много времени, и Элио с удивлением обнаруживает, что его невозможно тянет к новому другу. Влечение оказывается взаимным, и у героев случается нечто наподобие романа, который оба пытаются преодолеть, потому что это «неправильно». Мучительные чувства они пронесут через всю жизнь, даже когда у каждого из них уже будет своя семья, состоявшаяся жизнь и налаженный быт.
Фильм режиссера Луки Гуаданьино был выдвинут на премию «Оскар» и победил в номинации «лучший адаптированный сценарий». Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе и Арми Хаммер.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»
«Оскар»: «лучший дизайн костюмов», «лучшая работа художника-постановщика» (2014 г.)
Один из самых известных романов Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Главный герой и рассказчик — Ник Каррауэй — арендует дом на Лонг-Айленде, неподалеку от поместья таинственного богача Джея Гэтсби. Гэтсби закатывает удивительные вечеринки, куда съезжается вся округа. Никто из гостей не знает, как выглядит хозяин и на чем он сколотил такое огромное состояние. Однажды Нику приходит личное приглашение на одну из вечеринок. Выясняется, что троюродная сестра Ника Дэйзи была первой и единственной любовью Гэтсби. Сам того не желая, главный герой оказывается в водовороте драматических событий.
У романа Фицджеральда было несколько экранизаций, самая первая датирована 1974 годом. Последняя картина, снятая на основе книги «Великий Гэтсби» в 2013 году Базом Лурманом, была выдвинута на «Оскар» в двух номинациях («лучший дизайн костюмов», «лучшая работа художника-постановщика») и одержала в них победу. Главные роли в фильме исполнили Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Кэри Маллиган.
Соломон Нортап «12 лет рабства»
«Оскар»: «лучший фильм года», «лучший адаптированный сценарий», «лучшая женская роль второго плана» (2014 г.)
Сложно поверить, но роман «12 лет рабства» Соломона Нортапа основан на реальных событиях. Это автобиографическое произведение, написанное Нортапом в 1853 году, о самых жутких и ужасных годах его жизни. Это история свободного человека, похищенного и незаконно проданного в рабство. Ровно 12 лет он переходил как вещь из рук в руки к разным хозяевам. Без прикрас и преувеличений Нортап рассказывает о расовой дискриминации, человеческой жестокости и том, как функционировал рабовладельческий строй.
Режиссер Стив Маккуин экранизировал книгу Нортапа, а главные роли отдал Чиветелу Эджиофору и Майклу Фассбендеру. Фильм был признан лучшим фильмом 2014 года.
Бернхард Шлинк «Чтец»
«Оскар»: «лучшая женская роль» (2009 г.)
Роман Бернхарда Шлинка «Чтец» охватывает большой временной период — почти 40 лет. Главные герои — 15-летний юноша Михаэль и 36-летняя женщина Ханна. Их случайное знакомство перерастает в бурный роман. Несмотря на возрастную разницу, им интересно вместе. Ханна неграмотна, она не умеет читать, поэтому просит молодого возлюбленного читать ей вслух. Много лет спустя Михаэль и Ханна встречаются в зале суда. Ханну обвиняют в том, что она работала на нацистский режим в одном из концлагерей, и на ее совести смерть 300 еврейских женщин — они сгорели заживо в церкви, а она, судя по ее письменному рапорту, не открыла им двери. Михаэль понимает, что Ханну подставили, ведь она не умеет писать. Сложные чувства мучают обоих героев.
Шлинк умело показывает не только роковое влечение, но и разъедающее чувство вины за свое прошлое и ошибки, которые не совместимы с жизнью. За роль Ханны актриса Кейт Уинслет получила «Оскар» в номинации «лучшая женская роль».
Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Загадочная история Бенджамина Баттона»
«Оскар»: «лучшая работа художника-постановщика», «лучшие визуальные эффекты», «лучший грим и прически» (2009 г.)
Трехчасовая драма режиссера Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона» выросла из небольшого рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Сценарий к фильму написали Эрик Рот и Робин Свайкорд. Картина была выдвинута на «Оскар» в 13 номинациях.
Надо признать, что это тот редкий случай, когда киноверсия оказывается ярче и удачнее, чем оригинальный текст. Но интересно прочитать первоисточник и понять, что же вдохновило кинематографистов на создание большой картины. «Загадочная история Бенджамина Баттона» Фицджеральда — очень средний текст из антологии «Сказки века джаза». Главный герой рождается 70-летним немощным стариком. Его жизненные часы идут вспять: в отличие от всех остальных людей с каждым прожитым годом он молодеет. Это доставляет неудобства не только ему, но и всем, кто его окружает. Спойлер: фильм и рассказ сильно отличаются, поэтому правильнее считать картину Финчера не экранизацией, а отдельным произведением, снятым по мотивам одноименного рассказа.
Кормак Маккарти «Старикам тут не место»
«Оскар»: «лучший фильм», «лучшая режиссура», «лучший адаптированный сценарий», «лучшая мужская роль второго плана» (2008 г.)
Роман пулитцеровского лауреата Кормака Маккарти «Старикам тут не место» лег в основу одноименного фильма братьев Коэн. Действие происходит в Техасе, в 1980-х. Повествование ведется от лица шерифа — Эда Тома Белла. Ветеран Вьетнама Ллуэлин Мосс случайно находит чемодан с огромной суммой денег на месте бандитской разборки. Поддавшись искушению, он присваивает деньги и пускается в бега, даже не представляя, какая кровавая охота на него начнется.
Артур Голден «Мемуары гейши»
«Оскар»: «лучшая работа художника-постановщика», «лучший дизайн костюмов», «лучшая операторская работа» (2006 г.)
В центре романа — судьба бедной японской девочки Чио, дочери рыбака из маленького городка Йоридо, которую в девять лет продали в рабство после смерти матери. Спустя много лет Чио превратится в Саюри-сан, самую влиятельную и известную гейшу в стране. Она переживет унижения, голод, насилие, Вторую мировую войну — и все равно останется непокоренной. Через всю жизнь она пронесет любовь к человеку, который первым показал ей, что такое человеческая доброта.
Фильм Роба Маршалла по бестселлеру Артура Голдена «Мемуары гейши» был выдвинут на «Оскар» в шести номинациях.
Майкл Каннингем «Часы»
«Оскар»: «лучшая женская роль» (2003 г.)
Американец Майкл Каннингем написал великий роман «Часы», за который был удостоен множества литературных наград, например, получил престижную Пулитцеровскую премию. Это сложно сконструированный текст, посвященный Вирджинии Вулф и ее самоубийству. Каннингем выводит в своем романе трех героинь — саму миссис Вулф, Лору Браун, которая обожает романы Вулф, и Клариссу Воган, прозвище которой «миссис Дэллоуэй», как у героини Вулф. Действие происходит в трех временных плоскостях и с разными женщинами, которые оказываются странным образом связаны сквозь века бессмертной литературой. Их судьбы причудливо переплетаются, отражаются и искажаются друг в друге. За роль Вирджинии Вулф актриса Николь Кидман получила премию «Оскар». Кроме нее в фильме снимались Мэрил Стрип (Кларисса) и Джулианна Мур (Лора).
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