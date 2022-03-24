Читай и смотри: 10 лучших «оскароносных» книг

Квентин Тарантино «Однажды в Голливуде»

«Оскар»: «лучшая работа художника-постановщика», «лучшая мужская роль второго плана» (2020 г.)

Дебютный роман Квентина Тарантино, вышедший в России в 2021 году, представляет собой расширенную версию одноименного фильма. Действие книги происходит в 1960-е в Голливуде. Главные герои — актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут — пытаются найти себя в новом мире кино и сталкиваются с сектой Чарльза Мэнсона. (О героинях последовательницах Мэнсона в романе «Девочки» писала Эмма Клайн — кстати, в фильме Тарантино есть пара сцен, словно взятых из ее книги.)

Тарантино рассказывает читателям не только о прошлом главных героев и убийстве / спасении беременной Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Полански, но и Голливуде и его жизни после отмены кодекса Хейса, а также обо всех тех, кто потерялся и хочет спастись.