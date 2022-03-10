Франзен, Руни и Мориарти: 15 главных книг весны 2022-го

Лидия Денворт «О дружбе. Эволюция, биология и суперсила главных в жизни связей»

События конца февраля на территории Украины заставляют чуть иначе смотреть на многие вещи. Например, на дружбу. Поэтому нон-фикшн научного журналиста и выпускницы Принстона Лидии Денворт стал, кажется, еще более актуальным. В книге она рассказывает о биологических, психологических и эволюционных основах дружбы: от ее зарождения на заре человечества до влияния на мозг, сердечно-сосудистую систему и даже геном. Денворт уверена, что нам всем очень важно быть вместе с другими. И из точки здесь и сейчас с этим сложно поспорить.

Corpus, март