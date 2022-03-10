Франзен, Руни и Мориарти: 15 главных книг весны 2022-го

Многие психологи сходятся на том, что чтение книг помогает успокоиться и взять себя в руки при тревожных состояниях. «Собака.ru» рассказывает о главных новинках этой весны: от «Перекрестков» Джонатана Франзена, лучшего образца большой литературной формы, до новой детективной драмы автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти.
Лиана Мориарти «Яблоки не падают никогда»
Автор экранизированной «Большой маленькой лжи» и романа «Тайны бывшего мужа» Лиана Мориарти вновь заходит на территорию семейных секретов. В ее новой книге опять есть все, чтобы стать бестселлером и в России. Это история про бывших теннисистов Стэна и Джой Делэйни и их четверых взрослых детей. Когда мать семейства внезапно исчезает, часть из них начинает считать, что к этому причастен их отец, другие же — верят в его невиновность.
«Иностранка» («Азбука-Аттикус»), март
Лидия Денворт «О дружбе. Эволюция, биология и суперсила главных в жизни связей»
События конца февраля на территории Украины заставляют чуть иначе смотреть на многие вещи. Например, на дружбу. Поэтому нон-фикшн научного журналиста и выпускницы Принстона Лидии Денворт стал, кажется, еще более актуальным. В книге она рассказывает о биологических, психологических и эволюционных основах дружбы: от ее зарождения на заре человечества до влияния на мозг, сердечно-сосудистую систему и даже геном. Денворт уверена, что нам всем очень важно быть вместе с другими. И из точки здесь и сейчас с этим сложно поспорить.
Corpus, март
Пола Фокс «Отчаянные характеры»
Пола Фокс была детской писательницей, но широкой публике она известна в большей степени, как бабушка Кортни Лав, родившая ее мать, Линду Кэррол, по слухам, от актера Марлона Брандо. Ее «взрослым» романом «Отчаянные характеры», написанным в 1970-е, был настолько впечатлен Джонатан Франзен, что он даже добился его переиздания в США в 1990-е. А экранизация книги с Ширли Маклейн и Кеннетом Марсом получила «Серебряный медведь» Берлинале в том числе за лучший сценарий. В центре сюжета тут отношения супругов в Нью-Йорке 1960-х, когда ужасы Второй мировой войны, кажется, полностью забыты.
«Лайвбук», март
Челси Саммерс «Определенно голодна»
Книгу Челси Саммерс называют феминистской версией «Парфюмера» Зюскинда и «Американского психопата» Брета Истона Эллиса. Это не лишенное иронии и пародийности кровавое повествование о том, почему же женщины все-таки убивают. Вернее, одна конкретная — кулинарный критик, высокоактивная социопатка, психопатка и просто гурманша с широким спектром гастрономических и эстетических вкусов Дороти Дэниелc.
«NoAge» («Поляндрия»), март
Вера Богданова «Сезон отравленных плодов»
Новый роман финалистки премии «Национальный бестселлер» (за книгу «Павел Чжан и прочие речные твари») и переводчицы Вера Богдановой рассказывает о поколении современных тридцатилетних, выросших в хаосе девяностых и терактах начала нулевых. Ее герои растеряны, сосредоточены на себе и не особенно верят в возможность счастья как в принципе работающей концепции. Травмы и вытесненные желания — все, что им остается.
«Редакция Елены Шубиной», март
Джон Хиггс «Все страньше и страньше. Как теория относительности, рок-н-ролл и научная фантастика определили XX век»
Автор нон-фикшн-книг о контркультуре Джон Хиггс на этот раз взялся за по-настоящему масштабный труд: описание всего XX века через феномены, его определившие. Прежде всего, речь о теории относительности, но не только о ней. Благодаря блестящей эрудиции Хиггс умело обращается и с квантовой физикой, и с историей искусств, и с социологией. Бонус тут — прогноз, что же с такими установками цивилизацию (по крайне мере, европейскую) ждет в веке XXI-м.
Individuum, март
Дэвид Линден «Почему люди разные: Научный взгляд на человеческую индивидуальность»
Нейробиолог Дэвид Линден изучил, как мы все непохожи друга на друга, словно несчастливые семьи в версии Толстого, на основе не самых тривиальных данных: анкет на сайтах знакомств. По его наблюдениям, там люди охотнее делятся как общей персональной информацией вроде цвета волос и глаз, так и вещами интимными вроде сексуальных предпочтений, бытовых привычек и пищевых аллергий. Если вы не были уверены в своей уникальности, изложенное в книге Линдена точно убедит: как непредсказуем был именно ваш эволюционный биологический путь.
«Альпина нон-фикшн», март
Нита Проуз «Горничная»
Еще до публикации права на роман Ниты Проуз были проданы в 33 страны, а студия Universal решила его экранизировать — с Флоренс Пью в главной роли. И речь при этом о литературном дебюте! Это детектив про любительницу головоломок и чистоты Молли Грей. Та искренне считает работу горничной своим призванием, пока одного из постояльцев гостиницы, в которой она трудится, не находят мертвым. Молли становится главной подозреваемой.
«Азбука» («Азбука-Аттикус»), март
Кристиан Гайи «Би-боп»
Сборник рассказов Кристиана Гайи похож на джазовые импровизации, большим фанатом которых он был (писатель и психоаналитик даже одно время пытался сделать карьеру саксофониста). Это нестандартно изложенные тексты обо всем, что на самом деле важно в этом мире — о любви, страхе одиночества, жизни, смерти и свободной от рамок и условностей музыке.
«NoAge» («Поляндрия»), март
Джонатан Франзен «Перекрестки»
Одна из самых ожидаемых книг года в России выйдет в переводе Юлии Полещук. Джонатан Франзен продолжает ставить неразрешимые моральные дилеммы и работать в жанре большого классического романа, хотя и на современной фактуре. «Перекрестки», по отзывам зарубежных литературоведов, его лучшее сочинение со времен прорывных «Поправок» (в США книга вышла в 2021-м). Кинокритик Зинаида Пронченко, прочитавшая роман в оригинале, и вовсе отмечала в Facebook, что этот текст способен даже атеиста превратить в агностика. Это история про семью американского пастора Расса Хильдебрандта, каждого из членов которой ждут свои хитросплетения жизненных выборов, говорящие о том, что свобода есть лишь познанная необходимость.
Corpus, конец марта-начало апреля
Салли Руни «Прекрасный мир, где же ты»
Весь мир влюбился в прозу ирландской писательницы Салли Руни после романов «Разговоры с друзьями» и «Нормальные люди» (он был экранизирован в 2020-м). Не удивительно, что ее новая книга, выйдя в сентябре 2021-го, тут же возглавила в англоязычном мире всевозможные топы и стала лучшей по версии Goodreads Choice Awards. Это вновь искренний разговор миллениалов, каково это жить на цивилизационных обломках и правильно ли ставить в таком случае во главу личное, в том числе секс. Об этом переписываются две главные героини — успешная писательница Элис и сотрудница литературного журнала Айлин.
«Синдбад», апрель
Российская обложка пока не утверждена.
Фредрик Бакман «Победители»
Заключительная часть хоккейной трилогии Фредрика Бакмана, которую стоит читать, если вы уже стали, как и весь мир, фанатами автора «Второй жизни Уве» и ознакомились с книгами-предшественницами «Медвежий угол» и «Мы против вас». Действие нового романа стартует через два года после того, как в захолустном Бьорнстаде произошло жесткое преступление, о котором никто из жителей не хочет вспоминать (не будем спойлерить, какое именно). Но сделать это все же придется.
«Синдбад», апрель-май
«Новый Декамерон. 29 новелл времен пандемии»
В разгар пандемии все вспоминали «Декамерон» Боккаччо, проводя исторические параллели между чумной и коронавирусной эпохами. Редакторы журнала The New York Times Magazine решили эти очевидные аналогии зафиксировать, создав сборник рассказов современных писателей о тех временах, что не выбирают. В проект приняли участие Маргарет Этвуд, Дэвид Митчелла, Этгар Керет и многие другие.
Inspiria, апрель-май
Алексей Сальников «Оккульттрегер»
В мае по издательским планам, если в них не вмешается переменчивая реальность, должен выйти новый роман автора «Петровых в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. Это будет феминистский текст об оккульттрегере Прасковье, работа которой — быть связующим звеном между херувимами, чертями и людьми. Как и в «Петровых», в книге множество ироничных и не очень постмодернистских отсылок.
«Редакция Елены Шубиной», май
Александра Шевченко «Стационар»
По табуированной в России теме психических расстройств художница Александра Шевченко создала графический роман — о людях с непростыми судьбами, которых общество воспринимает как «ненормальных». Это истории, которые она узнала в ПНИ, — о Нине, беззаветно любящей свою дочь, слышащей голоса Лизе, живущей в мире снов Оле, страдающей от расстройства пищевого поведения Даше и многих других. Комикс не только фокусируется на конкретных людях, но и подчеркивает, как важно вообще проговаривать то, что чувствуешь и обращаться за помощью.
«Бумкнига», весна
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