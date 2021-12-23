От Джонатана Франзена до Маргарет Этвуд: 10 самых ожидаемых книг 2022 года

Дэймон Гэлгут «Обещание»

Южноафриканский писатель и драматург Дэймон Гэлгут стал лауреатом Букеровской премии в 2021 году. Его роман «Обещание» — семейная сага, посвященная проблемам расового неравенства в Южной Африке. Она охватывает четыре десятилетия и разбита на четыре части — по количеству описываемых похорон.

«Обещание» — это первая работа Гэлгута за последние семь лет. Над переводом работал Леонид Мотылев, благодаря которому на русском языке появились книги Салмана Рушди, Кадзуо Исигуро и Джонатана Франзена.

Inspiria, перевод — Леонид Мотылев