От Джонатана Франзена до Маргарет Этвуд: 10 самых ожидаемых книг 2022 года

Следующий год будет богат на яркие книжные премьеры: издатели готовят для нас множество прекрасных новинок. Шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева по просьбе «Собака.ru» рассказала о десяти самых интересных книгах, которые точно стоит прочесть в 2022-м.
Обложка издания 2011 года
Маргарет Этвуд «Пенелопиада»
Канадская писательница, дважды Букеровская лауреатка Маргарет Этвуд, как никто другой, умеет создавать истории о женщинах. Ее экранизированный роман «Рассказ служанки» давно стал хрестоматийной книгой для всех, кто интересуется фемповесткой. В «Пенелопиаде» Этвуд обращается к античным мифам, а именно — к гомеровской «Одиссее». В знакомом всем сюжете на передний план выйдут женщины — Этвуд вновь возвращает им голос и делает героинями своего повествования.
Livebook, перевод — Анна Блейз
Обложка новой книги пока не утверждена
Яна Вагнер «Тоннель»
Роман-катастрофа от автора хитового «Вонгозера» — литературной основы сериала Павла Костомарова «Эпидемия», который высоко оценил даже Стивен Кинг. Эта история о том, как происходит непредвиденное, и несколько человек оказываются в ловушке в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой. Вопросов тут много. Почему это произошло? Придет ли спасение? И все ли герои выживут?
«Редакция Елены Шубиной»
Джонатан Франзен «Перекрестки»
Первая часть новой трилогии Джонатана Франзена, автора «Свободы» (2010), «Поправок» (2001) и «Безгрешности» (2015). Мастер эпической саги вновь обращается к теме выбора — его герои оказываются на распутье, один неверный шаг — и разверзнется бездна. Если верить отзывам американских критиков, Франзен написал лучший свой роман со времен «Поправок», который способен превратить в агностика даже ярого атеиста.
Corpus, перевод — Юлия Полещук
Антония Сьюзен Байетт «Рагнарек»
Лауреат Букеровской премии Антония Байетт, автор бестселлера «Обладать», подарила читателям новую книгу — «Рагнарек». В ее основу легли воспоминания писательницы о собственном детстве, которое пришлось на Вторую мировую войну. Пятилетняя девочка, эвакуированная из Лондона в сельскую местность, ищет спасение в литературе, а именно: скандинавских мифах. Гибель богов странным образом рифмуется с тем, что происходит вокруг нее.
Livebook, перевод — Ольга Исаева
Салли Руни «Прекрасный мир, где же ты»
Ирландскую писательницу Салли Руни горячо полюбили во всем мире. Два ее романа — «Разговоры с друзьями» и экранизированный «Нормальные люди» — показали миллениалам и сочувствующим, как важно не прятаться за словами и налаживать здоровую коммуникацию. Герои Руни очень похожи на нас: нелепые, забавные, тревожные и травмированные. И все они ужасно хотят, чтобы случилось чудо.
«Синдбад», перевод — Анна Бабяшкина
Российская обложка пока не утверждена.
Дэймон Гэлгут «Обещание»
Южноафриканский писатель и драматург Дэймон Гэлгут стал лауреатом Букеровской премии в 2021 году. Его роман «Обещание» — семейная сага, посвященная проблемам расового неравенства в Южной Африке. Она охватывает четыре десятилетия и разбита на четыре части — по количеству описываемых похорон.
«Обещание» — это первая работа Гэлгута за последние семь лет. Над переводом работал Леонид Мотылев, благодаря которому на русском языке появились книги Салмана Рушди, Кадзуо Исигуро и Джонатана Франзена.
Inspiria, перевод — Леонид Мотылев
Обложка новой книги пока не утверждена.
Фредрик Бакман «Победители»
Заключительная часть хоккейной трилогии Фредрика Бакмана. Прошло два года с тех пор, как в Медвежьем городе, захолустном Бьорнстаде, произошло то, о чем никто не хочет вспоминать. Жизнь идет своим чередом. Но начинается снежная буря, а значит всех ждут новые испытания. Если вы еще не успели прочитать «Медвежий угол» и «Мы против вас», то скорее исправляйтесь.
«Синдбад», перевод — Ксения Коваленко, Мария Людковская
Обложка новой книги пока не утверждена.
Оливия Лэнг «Тело каждого»
Во многом благодаря Оливии Лэнг в России широко заговорили об «автофикшене». Сама же Оливия говорит, что пишет, скорее, «биофикшен» — рассказывает о жизни самых интересных и неоднозначных фигур прошлого века, например, Хэмингуэйя и Фицджеральда в «Путешествии к источнику эха», Клауса Номи и Энди Уорхола в «Одиноком городе», Вирджинии Вулф в «Путешествии над поверхностью». В «Теле каждого» Лэнг берет в соавторы и спутники таких героев, как Нина Симон, Андреа Дворкин, Зигмунд Фрейд и Сьюзен Сонтаг.
Ad Marginem, перевод – Светлана Кузнецова
Обложка новой книги еще не утверждена.
Дмитрий Быков «Великие пары»
Поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков рассказывает о литературе так, что просто невозможно ее не полюбить. Лекторий «Прямая речь» совместно с «Редакцией Елены Шубиной» уже выпустили несколько книг на основе выступлений Дмитрия Быкова: «Иностранная литература: тайны и демоны», «Русская литература: страсть и власть», «Советская литература: мифы и соблазны». В 2022 году выйдет следующая часть — увлекательные рассказы про великие пары.
«Редакция Елены Шубиной»
Российская обложка пока не утверждена.
Джонатан Коу «Мистер Уайлдер и я»
Британский писатель Джонатан Коу по праву является одним из наиболее интересных и оригинальных современных авторов. Его новый роман «Мистер Уайлдер и я» посвящен режиссеру Билли Уайлдеру — героиня текста оказывается на съемках его «Федоры». По словам главного редактора издательства Phantom Press Игоря Алюкова, это «ни в коем случае не биография, не документальный роман. Это то, что Коу умеет делать лучше всех: сплав реальности, снов, фантазии, с щепоткой абсурда и большой долей теплой иронии».
Phantom Press, перевод — Елена Полецкая
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