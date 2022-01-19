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Кино и сериалы

Появился первый тизер сериала «Властелин колец. Кольца власти»

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Платформа Amazon показала первый тизер сериала по мотивам трилогии британского писателя Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец». Проект получил название «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Ранее сообщалось, что действие в сериале будет касаться Второй Эпохи Средиземья, когда были выкованы Кольца власти.

Продюсерами шоу стали Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. Они рассказали, что Кольца власти юудут объединять все сюжетные линии Второй Эпохи Средиземья, в том числе и историю создания колец, обретение силы Сауроном, предание о Нуменоре и Последний Союз эльфов и людей.

Всем известная трилогия Питера Джексона рассказывала только об одном Кольце всевластья, хотя колец было много. Создатели сериала хотели бы рассказать об остальных артефактах. На производство картины потратили более 1 млрд долларов. Премьера сериала намечена на 2 сентября 2022 года на стриминговом сервисе Amazon.

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