Появился первый тизер сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Ранее сообщалось, что действие в сериале будет касаться Второй Эпохи Средиземья, когда были выкованы Кольца власти.

Продюсерами шоу стали Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. Они рассказали, что Кольца власти юудут объединять все сюжетные линии Второй Эпохи Средиземья, в том числе и историю создания колец, обретение силы Сауроном, предание о Нуменоре и Последний Союз эльфов и людей.

Всем известная трилогия Питера Джексона рассказывала только об одном Кольце всевластья, хотя колец было много. Создатели сериала хотели бы рассказать об остальных артефактах. На производство картины потратили более 1 млрд долларов. Премьера сериала намечена на 2 сентября 2022 года на стриминговом сервисе Amazon.