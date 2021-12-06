Борис Акунин выпускает финальный том проекта «История Российского государства» — о времени Николая II

«История Российского государства», первый том которой вышел в 2013 году, подходит к финалу. За это время тома «Истории» вышли общим тиражом 1 500 000 экземпляров. Начиная работу над проектом, Борис Акунин определил его окончание периодом правления последнего российского императора. Девятый том и является анализом событий, которые привели к трагическому слому государства и началу нового периода в истории России и соседних стран.

Том «После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II» поделен на две части. В первой из них, получившей название «Букет болезней», анализируются внешние и внутренние процессы, которые привели к глобальным изменениям на политической карте мира. В первую очередь это Первая мировая война, последствия которой во многом определили дальнейшую судьбу России. Вторая часть книги — «клиническая картина», поэтапное описание событий начала XX века, приведших, по словам автора, к «летальному исходу».

«Пожалуй, можно сказать, что предыдущие тома моей «Истории» являлись не более чем подготовкой к этому главному тому, ради которого и затевался весь проект. Мне хотелось разобраться в причинах гибели государства, не вставая ни на одну из сторон, чтобы не утратить объективности. Была — и остается — надежда, что если правильно проанализировать анамнез болезни, то, может быть, удастся с ней справиться при следующем обострении», — говорит о финальном томе проекта сам Акунин.