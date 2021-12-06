Борис Акунин выпускает финальный том проекта «История Российского государства» — о времени Николая II

В издательстве АСТ выходит финальный том проекта «История Российского государства» писателя Бориса Акунина. Ставший девятым по счету, он расскажет о времени Николая II.
«История Российского государства», первый том которой вышел в 2013 году, подходит к финалу. За это время тома «Истории» вышли общим тиражом 1 500 000 экземпляров. Начиная работу над проектом, Борис Акунин определил его окончание периодом правления последнего российского императора. Девятый том и является анализом событий, которые привели к трагическому слому государства и началу нового периода в истории России и соседних стран.
Том «После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II» поделен на две части. В первой из них, получившей название «Букет болезней», анализируются внешние и внутренние процессы, которые привели к глобальным изменениям на политической карте мира. В первую очередь это Первая мировая война, последствия которой во многом определили дальнейшую судьбу России. Вторая часть книги — «клиническая картина», поэтапное описание событий начала XX века, приведших, по словам автора, к «летальному исходу».
«Пожалуй, можно сказать, что предыдущие тома моей «Истории» являлись не более чем подготовкой к этому главному тому, ради которого и затевался весь проект. Мне хотелось разобраться в причинах гибели государства, не вставая ни на одну из сторон, чтобы не утратить объективности. Была — и остается — надежда, что если правильно проанализировать анамнез болезни, то, может быть, удастся с ней справиться при следующем обострении», — говорит о финальном томе проекта сам Акунин.
В начале работы над «Историей Российского государства» Борис Акунин определял цель всего проекта так: «Моя задача — вызвать интерес к истории. Не научить истории, даже не рассказать ее, а вызвать к ней интерес». Теперь у читателя есть возможность взглянуть на все этапы формирования российского государства, сделать свои выводы и чему-то научиться на ярких и наглядных уроках истории.
Проект «История Российского государства» включает в себя тома:
- Том I. «От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы»
- Том II. «Ордынский период. Часть Азии»
- Том ІІІ. «От Ивана III до Бориса Годунова. Между Азией и Европой»
- Том IV. «Семнадцатый век. Между Европой и Азией»
- Том V. «Царь Петр Алексеевич. Азиатская европеизация»
- Том VI. «Эпоха цариц. Евразийская империя»
- Том VII. «Первая сверхдержава. Александр Благословенный и Николай Незабвенный»
- Том VIII. «Лекарство для империи. Царь-освободитель и царь-миротворец»
- Том IX. «После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II»
Напомним, в октябре в издательстве «Альпина Паблишер» также вышла новая книга Бориса Акунина «Русский в Англии». Ее можно читать и как сборник эссе автора, и как полноценный самоучитель по писательскому мастерству.
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