Выходит новая книга Бориса Акунина «Русский в Англии». Это сборник эссе и самоучитель по писательскому мастерству

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит новая книга Бориса Акунина «Русский в Англии». Ее можно читать и как сборник эссе автора, и как полноценный самоучитель по писательскому мастерству.
Как рассказали «Собака.ru» в «Альпина Паблишер», «Русский в Англии. Самоучитель по беллетристике» — это книга для тех, кто мечтает стать писателем, хочет знать, как создаются художественные тексты, и интересуется историей — российской, британской и мировой. «Она захватит ваше воображение и не отпустит до последней страницы. Читатель с головой погрузится во внутренние и внешние дела Англии и России последних нескольких столетий, узнает множество исторических фактов — драматических, трагических, забавных и просто невероятных. А еще под руководством Бориса Акунина освоит приемы и профессиональные секреты, которыми владеют настоящие беллетристы», — отметили в издательстве.
Книга состоит из 10 глав-уроков. Каждая начинается с теоретической части, в которой Акунин коротко обозначает предмет, который будет изучаться. Во второй части дается фактический материал, на основе которого читатели и сам автор выполняют практическое задание. В третьей части урока писатель предлагает читателям творческую задачу — создать по определенным параметрам новеллу на основе изложенного ранее материала, а в четвертой — показывает свой образец выполнения задания в соответствии с заданными критериями. Заканчивается каждая глава комментариями и пояснениями.
Борис Акунин
О новой книге «Русский в Англии. Самоучитель по беллетристике»:
«Русский в Англии» — это метафора, довольно точно передающая взаимоотношения писателя с окружающим миром. Разумеется, я имею в виду человека русской культуры. Если бы я писал для японцев, книга называлась бы «Японец в Англии».
«Русский» — это Я. «Англия» — Другие и Другое, это Не-Я. Всякий писатель — кицунэ, лиса-оборотень, тайно прокрадывающаяся в чужие души. Можете назвать его шпионом, тайным инопланетянином или попаданцем. Суть в том, что писатель, оставаясь собой, в то же время покидает родину своего «я». На жизнь он смотрит, как экспат на Англию, на людей — как на англичан. Он про них много читал, смотрел про них фильмы, каждодневно с ними общается, и все равно они — не он, они англичане. Чтобы понять и почувствовать, тем более описать других людей, нужно сделать некое кросс-культурное усилие, хорошо выучить чужой язык, узнать подробности неведомой жизни.
Новая книга Бориса Акунина «Русский в Англии. Самоучитель по беллетристике» выйдет 27 октября. Одновременно с бумажным релизом «ЛитРес» выпустит электронную версию книги. В конце ноября в продажу поступит ограниченный тираж подарочного издания — в него, помимо самой книги, войдет писательский блокнот для выполнения уроков и открытка с личной подписью Бориса Акунина.
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