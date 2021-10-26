Выходит новая книга Бориса Акунина «Русский в Англии». Это сборник эссе и самоучитель по писательскому мастерству

О новой книге «Русский в Англии. Самоучитель по беллетристике»:

«Русский в Англии» — это метафора, довольно точно передающая взаимоотношения писателя с окружающим миром. Разумеется, я имею в виду человека русской культуры. Если бы я писал для японцев, книга называлась бы «Японец в Англии».

«Русский» — это Я. «Англия» — Другие и Другое, это Не-Я. Всякий писатель — кицунэ, лиса-оборотень, тайно прокрадывающаяся в чужие души. Можете назвать его шпионом, тайным инопланетянином или попаданцем. Суть в том, что писатель, оставаясь собой, в то же время покидает родину своего «я». На жизнь он смотрит, как экспат на Англию, на людей — как на англичан. Он про них много читал, смотрел про них фильмы, каждодневно с ними общается, и все равно они — не он, они англичане. Чтобы понять и почувствовать, тем более описать других людей, нужно сделать некое кросс-культурное усилие, хорошо выучить чужой язык, узнать подробности неведомой жизни.