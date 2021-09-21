Пелевин, Рушди и Некрасова: 10 новых книг, чтобы прочесть осенью

Виктор Пелевин «Transhumanism Inc.»

Пелевин — один из тех авторов, без которых сложно представить себе современную Россию. Каждый раз выход его нового романа предвосхищает приход осени, слякоти и парада дождей. Последние годы мы следим за ним, скептически замечая, что Пелевин «уже не торт», а он все это злобно высмеивает – такая традиционная литературная игра, почти признание в любви.

Действие нового романа происходит в мире будущего после революции сердобол-большевиков. России больше не существует – на ее месте теперь Доброе государство во главе с бро кукуратором. Прогресс дошел до того, что любой богатый человек может обеспечить себе «баночное бессмертие»: заплатить деньги и поместить свой мозг в банку, которую спрячут под землей за границей. Мозг будет живее всех живых: сможет подключаться к сознанию смертных, принимать решения, управлять миром и вступать в оригинальные сексуальные связи. Всего книга состоит из семи отдельных частей, объединенных общим сеттингом и атмосферой. В ней много шуток и инерционной злобы, но поклонники Виктора Олеговича оценят. Подробнее о новинке мы рассказывали здесь.

«Эксмо»