Пелевин, Рушди и Некрасова: 10 новых книг, чтобы прочесть осенью

Осень — идеальное время для чтения. Пока за окном холодно и дождливо, остаться дома с увлекательной книгой еще приятнее. К тому же в этом году точно есть из чего выбирать. Чтобы определиться c предпочтениями было проще, по просьбе «Собака.ru» шеф-редактор ГК «ЛитРес» Екатерина Писарева отобрала десять новинок художественной литературы, на которые стоит обратить внимание.
Виктор Пелевин «Transhumanism Inc.»
Пелевин — один из тех авторов, без которых сложно представить себе современную Россию. Каждый раз выход его нового романа предвосхищает приход осени, слякоти и парада дождей. Последние годы мы следим за ним, скептически замечая, что Пелевин «уже не торт», а он все это злобно высмеивает – такая традиционная литературная игра, почти признание в любви.
Действие нового романа происходит в мире будущего после революции сердобол-большевиков. России больше не существует – на ее месте теперь Доброе государство во главе с бро кукуратором. Прогресс дошел до того, что любой богатый человек может обеспечить себе «баночное бессмертие»: заплатить деньги и поместить свой мозг в банку, которую спрячут под землей за границей. Мозг будет живее всех живых: сможет подключаться к сознанию смертных, принимать решения, управлять миром и вступать в оригинальные сексуальные связи. Всего книга состоит из семи отдельных частей, объединенных общим сеттингом и атмосферой. В ней много шуток и инерционной злобы, но поклонники Виктора Олеговича оценят. Подробнее о новинке мы рассказывали здесь.
«Эксмо»
Евгения Некрасова «Домовая любовь»
Новый сборник автора романа «Калечина‑Малечина» Евгении Некрасовой — это рассказы, поэмы и повести о поиске дома и себя, преодолении одиночества и страхов. В изображение привычной бытовой жизни, как и всегда у Некрасовой, ловко встроены фольклорные и мифологические мотивы. Она размывает грань между реализмом и фантазией, предлагая читателю погрузиться в странный, магический и завораживающий мир, в котором женщинам уделено особое место.
«Редакция Елены Шубиной»
Евгения Овчинникова «Сквозь огонь»
Петербургская писательница Евгения Овчинникова дебютировала в литературе со сборником «Мортал комбат и другие девяностые» — подростковой историей взросления. Она трижды становилась финалисткой премии «Книгуру», в жюри которой – молодые читатели. Но ее нынешний роман «Сквозь огонь», который выходит этой осенью в «ЛитРес: Издательство», – история для взрослых.
Повествование ведется от первого лица, а действие происходит в двух временных плоскостях: в настоящем (в 2018 году) и в прошлом (в 1999-м). Главная героиня – успешная сценаристка Александра – пытается разобраться в таинственной гибели подруги Веры спустя 19 лет. Сюжет настоящего времени посвящен расследованию убийства и описанию жизни провинциального городка в России, а история прошлого разворачивается на фоне жутких лесных пожаров.
Писательница Дарья Бобылева, прочитавшая «Сквозь огонь», очень точно отметила, что «Овчинникова умеет создавать тексты повышенной тревожности». Действительно, этот психологический роман держит в напряжении от начала и до конца.
«ЛитРес: Издательство»
Хизер Роуз «Музей современной любви»
Если вы любите сербскую перформансистку Марину Абрамович, то обратите внимание на «Музей современной любви». Австралийская писательница Хизер Роуз посвятила ей свой роман. Однажды Роуз увидела запись перформанса Абрамович и ее партнера Улая «Союз ночного перехода», или «Влюбленные». Суть перформанса была в том, чтобы пройти пешком навстречу друг другу всю Великую китайскую стену и, встретившись где-то посередине, пожениться. Но жизнь распорядилась иначе: он стал перформансом расставания.
Роуз изучила творчество Абрамович, а также на протяжении нескольких месяцев посещала самый известный ее перформанс – «В присутствии художника». Этот эмоциональный опыт и лег в основу «Музея современной любви».
По сюжету романа у главного героя, композитора Арки Левина, тяжело заболевает супруга. Он растеряно бродит по Нью-Йорку, не в силах забыться, и тут попадает на перформанс Марины Абрамович. Он наблюдает за людьми, которые приходят для того, чтобы посидеть напротив Абрамович и посмотреть ей в глаза. Немой диалог оказывает на Левина большое воздействие и становится серьезным психологическим переживанием. Он задумывается о взаимосвязи смерти, жизни, любви и искусства.
NoAge («Поляндрия»)
Ричард Осман «Клуб убийств по четвергам»
Дебютная книга британского комика Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам» стала мировым событием. За право опубликовать ее боролось десять издательств. Это самый продаваемый роман 2020 года, права на него куплены в 38 странах, а экранизацию готовит сам Стивен Спилберг. В России на книгу также возлагают большие надежды.
По сюжету четверо пенсионеров 80+, живущие в элитном доме престарелых Куперсчейз, собираются каждый четверг, чтобы обсудить загадочные преступления. Они изучают нераскрытые полицейские дела, расследуют детали и пытаются вычислить убийц. Однажды у них появляется шанс стать настоящими детективами.
«МИФ»
Альваро Энриге «Мгновенная смерть»
В «Издательстве Ивана Лимбаха» выходит «Мгновенная смерть» — роман-приключение мексиканского писателя и литературного критика Альваро Энриге. Энриге деконструирует историю современного мира и делает книжными героями знакомых нам персонажей: Караваджо, Кортеса, Галилея, Анну Болейн, Франциска I и других.
По сюжету 4 октября 1599 года на теннисной площадке в Риме встречаются два необычных противника. Один из них — молодой поэт, повлиявший на развитие испанской литературы, а второй — скандальный живописец эпохи барокко из Ломбардии.
«Издательство Ивана Лимбаха»
Рейчел Каск «Контур»
«Контур» — это первая часть трилогии канадско-британской писательницы Рейчел Каск. Роман состоит из разговоров и психологических портретов. Его главная героиня, известная романистка, едет в Афины преподавать курс creative writing в летней школе. Она встречает очень разных людей, которые исповедываются ей, рассказывают о своей жизни и делятся переживаниями. Мы видим лишь контур чужих историй, через которых просвечивается образ самой рассказчицы.
Ad Marginem
Cалман Рушди «Кишот»
Новый роман Букеровского лауреата «Кишот» — это современное осмысление истории Дон Кихота. В этот раз сэр Салман Рушди обращается к Америке эпохи Трампа и высмеивает современные реалии, телевидение и фейковые новости.
Главный герой романа — писатель индийского происхождения Сэм Дюшан — придумывает современного Дон Кихота и называет его Исмаил Смайл. Вместе они пускаются в путешествие по Америке, чтобы добраться до возлюбленной — известной телеведущей, в которую Исмаил влюбляется, когда смотрит телевизор. В итоге истории Кишота и его создателя тесно переплетаются и двоятся, и уже сложно отличить, кто из них реальность, а кто вымысел.
Corpus
Хелена Янечек «Герда Таро: двойная экспозиция»
Документальный роман Хелены Янечек посвящен Герде Таро – первой женщине-военной фотокорреспондентке. Вместе со своим партнером Андре Фридманом она была вынуждена бежать из фашистской Германии. Они придумали псевдоним – Роберт Капа – и публиковали общие фотографии под его именем. Чтобы они лучше продавались, Герда распространяла слухи о том, что это знаменитый американский фотограф. Роль вымышленного Капы исполнял Фридман. Когда мистификация раскрылась, имя Капы уже было широко известно. Герда Таро погибла под Мадридом 26 июля 1937 года, не дожив неделю до 27 лет.
Роман Янечек основан на документах и воспоминаниях. Она пытается восстановить портрет бесстрашной Герды Таро и отдать дань памяти всем несправедливо забытым и вычеркнутым из истории женщинам.
«Книжники»
Кейт Гренвилл «Тайная река»
Если вы интересуетесь антиколониальной темой, то этот роман создан специально для вас. Австралийская писательница Кейт Гренвилл осмысляет тему переселения на основе собственной семейной истории. По сюжету английский бедняк Уильям Торнхилл крадет дрова, и за это преступление его вместе с любимой женой Сэл депортируют в Новый Южный Уэльс, будущую Австралию. Он начинает жизнь с чистого листа, но понимает, что его ждет непростой моральный выбор. Книга вошла в шорт-лист Букеровской премии 2006 года, а в 2015-м роман был экранизирован.
«Лайвбук»
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