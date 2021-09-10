Пепперштейн, Скидан и Феничев: Почему нужно ехать на фестиваль «Курорт» в Комарово?

В субботу, 11 сентября, столичный Центр Вознесенского устроит в самом литературном пригороде Петербурга Комарово фестиваль «Курорт» — однодневный, но с невероятно насыщенной программой. Обещают лекции и выступления Павла Пепперштейна, Александра Скидана и Андрея Родионова, концерт Михаила Феничева, вручение Премии Аркадия Драгомощенко и ночные прогулки с философами по побережью Финского залива. Рассказываем обо всех ключевых событиях.
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Павел Пепперштейн, фото предоставлено Центром Вознесенского
Основная программа
Беседа с художником и писателем Павлом Пепперштейном о поэзии и Комарове
16:30
История, места силы и известные жители легендарного поселка — в рассказе от автора культовых романов, визионера и графика Павла Пепперштейна. Тот — известный маг, наделенный не только литературным талантом, но и древним даром сказителя. Художник примерит на себя роль древнегреческого аэда или славянского баяна и, погрузившись в транс, поведает комаровские тайны (а может быть, и разбудит дух Анны Ахматовой). Модератором выступит Дмитрий Хворостов.
Дом писателей
Вручение Премии Аркадия Драгомощенко
18:00
Премия Аркадия Драгомощенко — одно из главных событий в мире молодой поэзии. В этом году она будет вручена в седьмой раз. Ее финальное событие — это возможность умыть лицо верлибрами из ручейка смыслов, прикоснуться к материи языка и испить мед поэзии. В шорт-лист Премии вошло три автора — Оли Цве (Нижний Новгород), Доржди Джальджиреев (Элиста) и Максим Дремов (Москва). Прочитать их стихи можно тут.
Дом писателей
Концерт поэта Андрея Родионова и музыканта Александра Зайцева
17:30
Андрей Родионов — поэт и актер, певец метафизической русской тоски и жрец Терпсихоры, сыгравший Сократа в постановке «Пира» Платона в Театр.doc. Вместе с музыкантом Александром Зайцевым («Елочные игрушки») он представит новую концертную программу, посвященную Москве и Петербургу, их вечному противостоянию и диалогу. Рекомендуем всем, кто любит будоражить глубины души темным саундом и экзистенциальной лирикой.
Бар «Ларисочная»
Концерт Михаила Феничева («2H Company», «Есть Есть Есть»)
20:00
Диджей, рэпер и музыкант Михаил Феничев исполнит свои хиты: от «Утки-маляра» до «Дзена и искусства ухода за АК-47», в которых докажет, что по праву считается мастером текста. Например, критик, редактор и поэт Лев Оборин называл его одним из лучших авторов текстов в русскоязычном хип-хопе.
Бар «Ларисочная»
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Ольга Варцева, директор Центра Вознесенского
Лекции
Лекция Бориса Куприянова «Новые проекты Дома творчества писателей в Переделкине»
13:30
В Москве Бориса Куприянова, создателя «Фаланстера» и издателя «Горького», знают все, настал черед и петербургских друзей. Не так давно Борис стал заместителем директора Дома творчества в Переделкине и теперь расскажет, как сделать Дома писателей великими вновь.
Дом писателей
Лекция Александра Скидана «Этос и габитус Аркадия Драгомощенко»
15:00
Великий русский поэт Александр Скидан расскажет о парадоксе в образе другого великого русского поэта — Аркадия Драгомощенко, а именно: контрасте между его усложненными текстами (этос) и стилем жизни битника (габитус). Этот парадокс он рассмотрит, анализируя паратаксис — технику, которую Драгомощенко программным образом задействует в своих произведениях с середины 1980-х.
Дом писателей
Лекция Ольги Набоковой «Северная Ривьера: дачная жизнь на берегу Финского залива с конца XIX века до наших дней»
15:00
Гид, журналист, редактор и переводчик Ольга Набокова расскажет об укладе и истории загородной жизни в Комарове и окрестностях — главных локациях, а также знаменитых жителях и их трагических и не очень судьбах.
Библиотека
Прогулки и другие события
Экскурсия по Комарово от Ольги Набоковой
12:00
Перед лекцией в 15:00 гид и журналист Ольга Набокова проведет ориентирование и не местности — экскурсию-прогулку по легендарному поселку. В программе — дома писателей, малоизвестные достопримечательности и лучшие виды. Регистрация здесь.
Старт у бара «Ларисочная»
«Ночь геофилософии»
22:00
Сова минервы предпочитает сумерки, как и геофилософы из Европейского университета в Петерубрге. Как только тьма начнет окутывать комаровские пейзажи, Оксана Тимофеева, Анна Шашкова, Андрей Глуховский, Елена Костылева, Вано Человеков и Михаил Федорченко отправятся на поиски Неизвестного, но Возможного. На пути им встретятся Баба-яга и Гегель. На прогулку приглашаются все желающие храбрые рыцарки и рыцари смысла. В добрый путь!
Старт у бара «Ларисочная»
А еще «Курорт» — это выездная выставка от лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» галереи «Стыд», специальное меню с блюдами от жюри Премии Аркадия Драгомощенко и книжный маркет.
Текст гида: команда фестиваля «Курорт»
Вся программа здесь. Регистрация здесь.
Доехать до Комарова можно на электричке с Финляндского вокзала (путь займет 40 мин) или на автобусе Центра Вознесенского. Он отправится от Площади искусств, 2 в 10:00, на рейс нужно зарегистрироваться.
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