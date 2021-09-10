Пепперштейн, Скидан и Феничев: Почему нужно ехать на фестиваль «Курорт» в Комарово?

Лекция Бориса Куприянова «Новые проекты Дома творчества писателей в Переделкине»

13:30

В Москве Бориса Куприянова, создателя «Фаланстера» и издателя «Горького», знают все, настал черед и петербургских друзей. Не так давно Борис стал заместителем директора Дома творчества в Переделкине и теперь расскажет, как сделать Дома писателей великими вновь.

Дом писателей

Лекция Александра Скидана «Этос и габитус Аркадия Драгомощенко»

15:00

Великий русский поэт Александр Скидан расскажет о парадоксе в образе другого великого русского поэта — Аркадия Драгомощенко, а именно: контрасте между его усложненными текстами (этос) и стилем жизни битника (габитус). Этот парадокс он рассмотрит, анализируя паратаксис — технику, которую Драгомощенко программным образом задействует в своих произведениях с середины 1980-х.

Дом писателей

Лекция Ольги Набоковой «Северная Ривьера: дачная жизнь на берегу Финского залива с конца XIX века до наших дней»

15:00

Гид, журналист, редактор и переводчик Ольга Набокова расскажет об укладе и истории загородной жизни в Комарове и окрестностях — главных локациях, а также знаменитых жителях и их трагических и не очень судьбах.

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