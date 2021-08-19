Отправь книгу в Антарктику: «Подписные издания» предлагают сделать подарок полярникам

Чтобы отправить книгу, нужно приобрести ее в «Подписных» и опустить в один из боксов, установленных на первом этаже магазина. Для жителей других городов придумали промокод IceToMeetYou, который нужно ввести на сайте магазина. На книги для полярников действует скидка 10%. Акция продлится до конца октября.

Книги отправят на научно-экспедиционные суда «Академик Федоров» и «Академик Трешников», на антарктические станции «Мирный», «Прогресс», «Восток», «Новолазаревская» и «Беллинсгаузен», а также в Арктику — на ледовую базу «Мыс Баранова» на Северной Земле и в научный центр на архипелаге Шпицберген в поселке Баренцбург.

Ранее книжный магазин «Подписные издания» создал значки с главной ластоногой звездой Петербурга — тюленем Крошиком. Они не только красивые, но и благотворительные — покупая пин, можно пожертвовать средства в Фонд друзей балтийской нерпы.

А еще на «Собака.ru» есть большой текст про команду известного магазина, которая превратила превратила книготорговлю в рок-н-ролл.