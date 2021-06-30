Объявлен длинный список номинантов II премии «Просветитель.Перевод» за лучшие иностранные научно-популярные книги

Стал известен длинный список премии «Просветитель.Перевод», которая в этом году проводится второй раз за свою историю. В него вошли 25 книг по истории, политологии, биологии, химии, математике и другим наукам, опубликованных на иностранных языках.
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Фото: Shutterstock.com
За возможность пройти в финал премии поборются следующие книги:
- Беллос Дэвид. Что за рыбка в вашем ухе? Удивительные приключения перевода / перевод с англ. Н. Шахова, 2019.
- Гардинер Джон Элиот. Музыка в Небесном Граде: Портрет Иоганна Себастьяна Баха / перевод с англ.: Р. Насонов, А. Андрушкевич, 2020.
- Гребер Дэвид. Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда / перевод с англ.: А. Арамян, К. Митрошенков, 2020.
- Дарлинг Дэвид, Банерджи Агниджо. Эта странная математика. На краю бесконечности и за ним / перевод с англ.: А. Глущенко, 2021.
- Дерезевиц Уильям. Экономика творчества в XXI веке. Как писателям, художникам, музыкантам и другим творцам зарабатывать на жизнь в век цифровых технологий / перевод с англ.: Д. Ивановская, 2021.
- Докинз Ричард. Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста / перевод с англ.: А. Гопко, 2020.
- Зигмунд Карл. Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки / перевод с англ.: А. Бродоцкая, 2021.
- Ингерфлом Клаудио. Аз есмь царь. История самозванства в России / перевод с франц.: П. Каштанов, 2021.
- Криадо Перес Кэролайн. Невидимые женщины: Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных / перевод с англ.: В. Башкирова, 2020.
- Кук Люси. Неожиданная правда о животных: Муравей-тунеядец, влюбленный бегемот, феминистка гиена и другие дикие истории из дикой природы / перевод с англ.: Н. Жукова, 2021.
- Млодинов Леонард. Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен / перевод с англ.: Ш. Мартынова, 2020.
- Мозер Ульрике. Чахотка: другая история немецкого общества / перевод с нем.: А. Кукес, 2021.
- Орлин Бен. Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность / перевод с англ.: А. Огнев, 2020.
- Орстрём Ларс. Химия навсегда. О гороховом супе, опасности утреннего кофе и пробе мистера Марша / перевод с англ.: О. Постникова, 2021.
- Пинкер Стивен. Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше / перевод с англ.: Г. Бородина, 2021.
- Питрон Гийом. Третья цифровая война: энергетика и редкие металлы / перевод с франц.: Л. Боровикова, Е. Харханов, 2021.
- Райх Дэвид. Кто мы и как сюда попали. Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом / перевод с англ.: Е. Наймарк, 2020.
- Роган Юджин. Арабы. История. XVI–XXI вв. / перевод с англ.: И. Евстигнеева, 2019.
- Роланд Ингрид, Чарни Ной. Коллекционер жизней. Джорджо Вазари и изобретение искусства / перевод с англ. А. Ландихова, 2018.
- Роудс Ричард. Создание атомной бомбы / перевод с англ.: Д. Прокофьев, 2020.
- Спинни Лаура. Бледный всадник. Как «испанка» изменила мир / перевод с англ.: Г. Агафонов, 2021.
- Хартнолл Филлис. Краткая история театра / перевод с англ.: М. Зерчанинова, 2021.
- Стюарт Иэн. Математика космоса: Как современная наука расшифровывает Вселенную / перевод с англ. Н. Лисова, 2018.
- Циммер Карл. Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности / перевод с англ.: М. Богоцкая, П. Купцов, 2020.
- Чжэньхуэй Шэнь. Очерк китайской культуры / перевод с кит.: О. Фитуни, 2019.
Короткий список премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в сентябре 2021 года. Так же, как и лауреатов, его выберет жюри, которое уже во второй раз возглавил Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, зав. лабораторией Физического института им. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос науки», лауреат премии «За верность науке». Кроме него выбирать лауреатов будут:
- Екатерина Аксенова — автор телеграм-канала и блога о научно-популярных книгах Prometa.pro.
- Сергей Иванов — историк-византинист, профессор НИУ ВШЭ, лауреат премии «Просветитель» 2010 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «1000 лет озарений».
- Виктор Сонькин — филолог, журналист и переводчик, лауреат премии «Просветитель» 2013 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Здесь был Рим».
- Сергей Ястребов — научный журналист, биолог, лауреат премии «Просветитель» 2018 в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни».
Напомним, ранее оргкомитет премии «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском объявил длинный список номинантов XIV сезона. В него вошли 25 из 210 книг, присланных на конкурс в этом году.
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