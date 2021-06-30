Объявлен длинный список номинантов II премии «Просветитель.Перевод» за лучшие иностранные научно-популярные книги

Короткий список премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в сентябре 2021 года. Так же, как и лауреатов, его выберет жюри, которое уже во второй раз возглавил Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, зав. лабораторией Физического института им. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос науки», лауреат премии «За верность науке». Кроме него выбирать лауреатов будут:

Екатерина Аксенова — автор телеграм-канала и блога о научно-популярных книгах Prometa.pro.

Сергей Иванов — историк-византинист, профессор НИУ ВШЭ, лауреат премии «Просветитель» 2010 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «1000 лет озарений».

Виктор Сонькин — филолог, журналист и переводчик, лауреат премии «Просветитель» 2013 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Здесь был Рим».

Сергей Ястребов — научный журналист, биолог, лауреат премии «Просветитель» 2018 в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни».

Напомним, ранее оргкомитет премии «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском объявил длинный список номинантов XIV сезона. В него вошли 25 из 210 книг, присланных на конкурс в этом году.