Библиотека Маяковского возвращается в здание на Фонтанке. Петербуржцам разрешают взять домой любое количество книг, чтобы облегчить переезд

«Такое дело — совсем скоро книгам на русском переезжать с Литейного, 49 на Фонтанку, 44. И мы без вас не справимся! Перевезти многотысячный фонд — огромная организационная и физическая работа. Вы поможете, если придёте на Литейный, 49 до 1 июля и возьмете книги домой. Столько, сколько захотите. Читайте книги долго-долго, а возвращайте в октябре — уже на Фонтанку, 44», — сообщили в библиотеке.

Для того, чтобы помочь библиотеке, нужно взять книги здании Маяковской на Литейном проспекте, 49 до 1 июля. Вернуть их необходимо уже после 7 октября — по адресу набережная реки Фонтанки, 44. «Обычно мы берем деньги за задержанные больше месяца издания, но в этот раз не будем. Совсем. Только приходите (и друзей позовите!)», — добавляют в библиотеке.

Напомним, ранее библиотека имени Маяковского открыла обновленный отдел литературы на иностранных языках. После ремонта здесь представили более 42 тысяч изданий на 193 языках и диалектах мира.