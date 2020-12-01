Библиотека Маяковского открыла отдел литературы на иностранных языках. В нем более 42 тысяч изданий

Отдел литературы на иностранных языках расположился на 340 квадратных метрах второго этажа Маяковки на набережной реки Фонтанки, 46. Любую книгу из 42 тысяч изданий на 193 языках и диалектах мира — книги об искусстве, учебники, художественную литературу или научпоп — можно взять домой.

Напомним, в октябре Библиотека Маяковского открыла свой первый филиал на Васильевском острове. Он разместился в общественном пространстве «Линии» — здесь представлены 3 тысячи книг об архитектуре, городском планировании и дизайне на русском и английском языках. Кроме того, с 2020 года библиотека отменила обязательное наличие у читателя регистрации или прописки в Петербурге и Ленобласти для того, чтобы брать книги на дом.

Ранее на Охте открылся еще один филиал библиотеки — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером. А еще новый отдел Маяковки открылся в «Пассаже» — с доступом к электронным базам и возможностью заказать любую книгу из 198 других отделений библиотеки по всему Петербургу.