Не только «Лолита»: 9 самых скандальных книг в истории литературы

Сегодня, 22 апреля, день рождения Владимира Набокова. Хотя блистательный эстет, литературовед и энтомолог написал множество великих романов, в массовом сознании он часто воспринимается как автор скандальной «Лолиты». Главный редактор крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева к 122-летию Набокова рассказывает про девять произведений, которые по тем или иным причинам оказались под пристальным вниманием общественности.
«Лолита» Владимир Набоков
Впервые роман был опубликован в парижском издательстве «Олимпия-Пресс» в 1955 году, но до этого рукопись неоднократно отклоняли — в США ее посчитали запрещенной и порнографической. Собственно, в «Олимпии-Пресс», в которой она и вышла, издавали подобную «бесстыдную» литературу, и роман, конечно, потерялся бы, если его не заметил писатель Грэм Грин. Он назвал никому не известную «Лолиту» лучшей книгой года, после чего со всех сторон на роман посыпались гневные отзывы и упреки в том, что главный герой — извращенец и педофил. В итоге о книге узнали те, кто даже не интересовался литературой. Дошло до того, что парижское издание «Лолиты» было изъято и арестовано. Скандальная слава принесла Набокову сумасшедшую популярность — первое американское издание стало супербестселлером. «Лолита» до сих пор волнует умы, ее продолжают горячо обсуждать и спорить о том, что же хотел сказать своему читателю великий Набоков.
«Моя темная Ванесса» Кейт Элизабет Расселл
Недавно вышедший роман американки Кейт Элизабет Расселл называют главным текстом эпохи #metoo. Внимательный читатель заметит отсылки к Набокову в названии – и возникают они здесь неслучайно. В центре сюжета – романтическая история 15-летней Ванессы и ее 42-летнего учителя литературы Джейкоба Стрейна. Расселл пыталась показать и рассказать, что же чувствует девочка, оказавшаяся на месте условной Долорес Гейз. Каково это – быть ребенком, которого вожделеет взрослый мужчина? И как эта якобы любовная история отразится на будущем героини? Получилось страшно.
Когда роман вышел, случился скандал. Латиноамериканская писательница Венди Си Ортис написала, что «Моя темная Ванесса» подозрительно похожа на ее роман «Раскопки». Расселл обвинили в плагиате и беллетризации опыта сексуального насилия, в том, что она, белая писательница, сделала себе имя на чужой травме. В социальных сетях Расселл как только не распинали до тех пор, пока она не призналась — работа над романом неслучайно шла более 15 лет, а в основе сюжета — ее реальный жизненный опыт.
После публикации на русском языке, роман тоже стал событием. В социальных сетях возникали полярные мнения, жаркие споры и ссоры, вплоть до перехода на личности. Главные вопросы, волнующие всех: была ли любовь между Ванессой и Стрейном и может ли любовь оправдывать насилие?
«Сатанинские стихи» Салман Рушди
Роман британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди «Сатанинские стихи» (в другом переводе – «Шайтанские аяты»), вышедший в 1988 году, оказался в центре мирового скандала. Прочитав его, иранский духовный лидер аятолла Хомейни проклял автора и приговорил к смертной казни. Шутка ли – Рушди позволил себе критиковать ислам и иронично изображать пророка Мухаммеда. Аятолла Хомейни издал фетву, призывавшую мусульман казнить писателя и всех причастных к публикации этого оскорбительного произведения. За голову Рушди была назначена немыслимая денежная награда – более трех миллионов долларов.
Имя Рушди было у всех на устах. По мусульманскому миру прокатилась волна демонстраций, роман был запрещен, а в США и Англии поджигали и громили книжные магазины. Великобритания, выступившая в защиту писателя, разорвала с Ираном дипломатические отношения. На тот момент он уже был лауреатом Букеровской премии (1981 г.) за роман «Дети полуночи» и публичным человеком, который не мог выйти на улицу из-за религиозных фанатиков. Его жизнь была в постоянной опасности, даже несмотря на то, что его охраняла британская полиция. Прошло уже более тридцати лет, но фетва Хомейни все еще имеет силу и признана «действительной навеки». Правда, это не мешает Рушди писать и издавать произведения (жизнь после «приговора» он описал в романе «Джозеф Антон») – в этом году в российском издательстве Corpus выйдет его новая книга «Кишот», в 2019 году попавшая в шорт-лист Международного Букера.
«120 дней до Содома, или Школа разврата» Маркиз де Сад
К слову, о скандалах и насилии – невозможно не вспомнить маркиза де Сада (полное имя – Донасьен Альфонс Франсуа де Сад), аристократа и провокатора, половину жизни отсидевшего в заточении. Его книги были запрещены после смерти – как возмутительные и извращенные. В своих романах он описывает всевозможные сексуальные девиации, торжество плоти и жизнь во имя удовольствий. Он как бы нарочно расставлял акценты так, чтобы вызвать максимальное отторжение у читателя и плюнуть в лицо ханжеству. До сих пор имя маркиза де Сада прочно связано со скандалом, садизмом и извращениями. Многие относят его романы к литературному порно, не замечая в них философского подтекста.
«120 дней до Содома, или Школа разврата» был написан в Бастилии, во время очередного заключения маркиза. По мотивам романа итальянский кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини снял не менее скандальный фильм «Сало, или 120 дней Содома» – о закате итальянского фашизма.
«Голубое сало» Владимир Сорокин
Сегодня писатель Владимир Сорокин уже считается уважаемым классиком. А раньше его книги не раз оказывались в центре литературных скандалов. Самый громкий случился после выхода романа «Голубое сало», в котором углядели фрагмент совокупления Никиты Хрущева и Иосифа Сталина. Молодежная организация «Идущие вместе» сначала обвинила писателя в порнографии, а затем и вовсе подала в суд за клевету. Они же организовали митинг у стен Большого театра, в ходе которого бросали книги автора в унитаз из пенопласта. Демонстранты выкрикивали «Нет Сорокину!» и ходили с изрезанными книгами автора. Акция была связана с договором Сорокина и Большого театра о создании либретто по «Голубому салу».
Спустя много лет, в 2008 году, против Сорокина объединились православные хоругвеносцы – те пошли дальше и сожгли его книги «Сахарный Кремль» и «День опричника». Они заявили, что подобная литература «несет сатанинскую издевку и иронию над православной русской историей». Что интересно, в 2013 году ироничный Сорокин написал свой тринадцатый роман «Манарага», в центре сюжета которого – сжигание книг.
«Доктор Живаго» Борис Пастернак
Роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака был запрещен к публикации из-за неоднозначной позиции автора – его посчитали антисоветским манифестом. Ни одно советское издательство не рискнуло опубликовать роман. Тогда писатель передал его издателю Джанджакомо Фетринелли, и в 1956-м роман вышел на итальянском языке (на русском его впервые опубликовали в 1988 году в журнале «Новый мир»). Все осложнилось, когда в 1958 году писателю присудили Нобелевскую премию: начались гонения и травля, Пастернака исключили из Союза писателей и признали предателем. «Доктора Живаго» назвали клеветническим произведением, искажающим историю, а Пастернака даже предложили изгнать из страны и лишить советского гражданства. В «Литературной газете» были опубликованы письма советских граждан, осуждающих писателя: его называли «пасквилянтом», «позором», а роман «Доктор Живаго» – «оплаченной клеветой». Пастернак принял решение отказаться от премии, но ситуация была уже непоправима. Роман имел шумный успех за рубежом, а на родине писателя затравили. Через два года Пастернак умер от рака легких.
«Благоволительницы» Джонатан Литтелл
Американец французского происхождения Джонатан Литтелл написал исторический роман, по праву завоевавший внимание читателей по всему миру. Во Франции «Благоволительниц» наградили множеством престижных премий – например, Гонкуровской и Большой премией Французской академии. В центре сюжета 700-страничной книги – осмысление Холокоста с документальной точностью, а главный герой, глазами которого мы видим происходящее, Максимилиан Ауэ – офицер СС. И это совершенно новый, неожиданный, взгляд на знакомый исторический период.
Скандал вокруг этого романа в России был связан даже не с его темой (некоторые называли его «порнографией насилия»), а с переводом. Спустя десять лет выяснилось, что из русской версии (издательство Ad Marginem) было вырезано около 600 фрагментов – об этом писателю рассказал его латвийский переводчик Денс Диминш. Он прочитал роман на русском и написал Литтеллу о том, что «Благоволительницы» подверглись цензуре. Главный редактор Ad Marginem Александр Иванов дал интервью, в котором рассказал о том, что редактор Мария Томашевская действительно внесла в текст сокращения, чтобы сделать роман лучше и литературнее. После препирательств и взаимных обид (Литтелл заявил в интервью порталу «Горький», что они «напечатали не его книгу») в 2019 году в России вышла новая версия легендарного романа – уже без купюр.
«Американская грязь» Дженин Камминс
Еще одна недавно вышедшая книга, оказавшаяся в эпицентре скандала. На «Американскую грязь» Дженин Камминс возлагали большие надежды, пророчили великое будущее. За право выпустить этот роман боролось девять издательств. Телеведущая Опра Уинфри посвятила книге отдельный выпуск шоу и рекомендовала ее в рамках «Книжного клуба Опры». Стартовый тираж романа составил 500 тысяч экземпляров, был запланирован масштабный пресс-тур по стране. Но все отменилось, когда «Американская грязь» наконец появилась на прилавках книжных. На Дженин Камминс обрушилось с критикой все латиноамериканское общество, ее обвинили в культурной апроприации и в том, что она описывает опыт мигрантов, который сама не переживала. Возглавила борьбу против книги американская писательница мексиканского происхождения Мириам Гурба – она каждый день писала в своем блоге о том, что же не так в этом романе. Камминс упрекнули в искажении фактов, в поверхностной проработке темы, некорректном использовании испанских слов и использовании клише. В свою очередь Камминс дала несколько интервью, в которых рассказала, почему ее так взволновала история мексиканских мигрантов (ее муж – нелегальный мигрант, правда, из Ирландии), и попыталась объяснить свою позицию – она всего лишь хотела привлечь внимание к этой важной теме.
«Эшелон на Самарканд» Гузель Яхина
Самый свежий скандал («яхина гейт») разгорелся вокруг выхода романа писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». В центре сюжета – спасение голодающих детей из Поволжья в 1920 годах прошлого века. Историк и доцент Григорий Циденков обвинил Яхину в том, что ее роман – это плагиат, и она якобы использовала его исследования, выложенные в свободный доступ в «Живом журнале». В частности, его статью, опубликованную пять лет назад, «Побывать в шкуре уполномоченного по сопровождению голодающих детей в эвакуацию». Что интересно, Циденков сделал это заявление, не читая роман и основываясь только на публичных выступлениях писательницы. Гузель Яхина дала подробный ответ в СМИ – опубликовала в «Новой газете» расширенные комментарии к роману, в которых расписала все источники, которые были ею изучены. Развернувшийся скандал стал поводом в очередной раз подумать, можно ли предъявлять обвинения в плагиате литературным произведениям и по каким критериям это стоит делать, чтобы не доводить ситуацию до абсурда.
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