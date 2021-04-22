Не только «Лолита»: 9 самых скандальных книг в истории литературы

«Моя темная Ванесса» Кейт Элизабет Расселл

Недавно вышедший роман американки Кейт Элизабет Расселл называют главным текстом эпохи #metoo. Внимательный читатель заметит отсылки к Набокову в названии – и возникают они здесь неслучайно. В центре сюжета – романтическая история 15-летней Ванессы и ее 42-летнего учителя литературы Джейкоба Стрейна. Расселл пыталась показать и рассказать, что же чувствует девочка, оказавшаяся на месте условной Долорес Гейз. Каково это – быть ребенком, которого вожделеет взрослый мужчина? И как эта якобы любовная история отразится на будущем героини? Получилось страшно.

Когда роман вышел, случился скандал. Латиноамериканская писательница Венди Си Ортис написала, что «Моя темная Ванесса» подозрительно похожа на ее роман «Раскопки». Расселл обвинили в плагиате и беллетризации опыта сексуального насилия, в том, что она, белая писательница, сделала себе имя на чужой травме. В социальных сетях Расселл как только не распинали до тех пор, пока она не призналась — работа над романом неслучайно шла более 15 лет, а в основе сюжета — ее реальный жизненный опыт.

После публикации на русском языке, роман тоже стал событием. В социальных сетях возникали полярные мнения, жаркие споры и ссоры, вплоть до перехода на личности. Главные вопросы, волнующие всех: была ли любовь между Ванессой и Стрейном и может ли любовь оправдывать насилие?