Объявлен шорт-лист номинантов XXI премии «Национальный бестселлер»

Оргкомитет премии «Национальный бестселлер» объявил короткий список номинантов XXI сезона. В него вошли отобранные номинаторами прозаичные произведения, созданные на русском языке и вышедшие в 2020 году — в печатной версии или в рукописи. Публикуем полный список претендентов на премию.
- Михаил Гиголашвили. Кока. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
- Александр Пелевин. Покров-17. М.: ИД «Городец», Книжная полка Вадима Левенталя, 2021
- Вера Богданова. Павел Чжан и прочие речные твари. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
- Мршавко Штапич. Плейлист волонтера. М.: Эксмо, 2020
- Иван Шипнигов. Стрим. Рукопись
- Даниэль Орлов. Время рискованного земледелия. Рукопись
В состав большого жюри Нацбеста вошли Апполинария Аврутина, Василий Авченко, Екатерина Агеева, Сергей Беляков, Надежда Геласимова, Денис Епифанцев, Алексей Колобродов, Вероника Кунгурцева, Татьяна Леонтьева, Максим Мамлыга, Анна Матвеева, Дмитрий Ольшанский, Наталья Романова, Иван Родионов, Митя Самойлов, Роман Сенчин, Татьяна Соловьева, Михаил Фаустов, Дмитрий Филиппов и Александр Филиппов-Чехов.
Длинный список номинантов XXI сезона премии можно посмотреть здесь.
Григорий Ивлиев
Почетный председатель жюри, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член правления Союза писателей России:
И вот завершилась работа жюри, рассеялся дым, проголосовали, подвели итоги, и что мы видим? Книги Шойгу в Коротком списке нет. Книг Рубанова и Горбуновой, а также Васякиной в Коротком списке нет. Из «классиков», чьи книги постоянно участвуют в «Нацбесте», до финала не дошел ни Садулаев, ни Сенчин, ни Ремизов, ни Носов. Книги, которым прочили не просто попадание в шорт, а чуть ли не победу за явным преимуществом, в финал не попали. Не сложилось. Бывает.
Зато из шести текстов, составивших Короткий список, три написаны дебютантами — «Павел Чжан и прочие речные твари» Веры Богдановой, «Плейлист волонтера» Мршавко Штапича, «Стрим» Ивана Шипнигова. Еще двоих авторов – Александра Пелевина и Даниэля Орлова – можно отнести к условно молодым писателям. Пелевин два года назад уже был в финале с предыдущей книгой «Четверо» — и он в нынешнем составе участников Короткого списка единственный, кто прежде был финалистом премии! Все остальные, включая Михаила Гиголашвили, в финале впервые.
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