Объявлен шорт-лист номинантов XXI премии «Национальный бестселлер»

Почетный председатель жюри, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член правления Союза писателей России:

И вот завершилась работа жюри, рассеялся дым, проголосовали, подвели итоги, и что мы видим? Книги Шойгу в Коротком списке нет. Книг Рубанова и Горбуновой, а также Васякиной в Коротком списке нет. Из «классиков», чьи книги постоянно участвуют в «Нацбесте», до финала не дошел ни Садулаев, ни Сенчин, ни Ремизов, ни Носов. Книги, которым прочили не просто попадание в шорт, а чуть ли не победу за явным преимуществом, в финал не попали. Не сложилось. Бывает.

Зато из шести текстов, составивших Короткий список, три написаны дебютантами — «Павел Чжан и прочие речные твари» Веры Богдановой, «Плейлист волонтера» Мршавко Штапича, «Стрим» Ивана Шипнигова. Еще двоих авторов – Александра Пелевина и Даниэля Орлова – можно отнести к условно молодым писателям. Пелевин два года назад уже был в финале с предыдущей книгой «Четверо» — и он в нынешнем составе участников Короткого списка единственный, кто прежде был финалистом премии! Все остальные, включая Михаила Гиголашвили, в финале впервые.