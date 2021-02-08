«В длинном списке как никогда много дебютантов — писателей, которые пришли с первой книгой, и хорошо, что нашлись номинаторы, решившие дать этим книгам шанс. Неожиданно много текстов выдвинуто в конкурс на правах рукописи — этому, впрочем, есть объяснение: книжная индустрия переживает не лучшие времена, выпуск многих книг отодвинулся, если не вовсе отменился. А книги яркие, самобытные, и их присутствие в Длинном списке только лишний раз доказывает, что дух дышит где хочет, а русская литература, несмотря на все коронавирусы, кризисы, обнуления и упрощения, по-прежнему остается чутким барометром общественных настроений», — говорит ответственный секретарь премии Владислав Толстов.

В состав большого жюри Нацбеста вошли Апполинария Аврутина, Василий Авченко, Екатерина Агеева, Сергей Беляков, Надежда Геласимова, Денис Епифанцев, Алексей Колобродов, Вероника Кунгурцева, Татьяна Леонтьева, Максим Мамлыга, Анна Матвеева, Дмитрий Ольшанский, Наталья Романова, Иван Родионов, Митя Самойлов, Роман Сенчин, Татьяна Соловьева, Михаил Фаустов, Дмитрий Филиппов и Александр Филиппов-Чехов.

Короткий список и состав малого жюри будут объявлены в середине апреля. Победитель будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 29 мая. Из-за пандемии размер главной премии пришлось уменьшить. Победитель Нацбеста-2021 получит 600 000 рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором. Прочие финалисты премии получат, как и прежде, по 60 000 рублей.