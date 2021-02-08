Оргкомитет премии «Национальный бестселлер» объявил длинный список номинантов XXI сезона. В него вошли отобранные номинаторами прозаичные произведения, созданные на русском языке и вышедшие в 2020 году — в печатной версии или в рукописи. Публикуем полный список претендентов на премию.
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Фото: Shutterstock.com
Виктор Ремизов. Вечная мерзлота. Владивосток, Рубеж, 2020
Владимир Сотников. Она. М.: Эксмо, 2020
Мария Лабыч. Путь тарбагана. Рукопись
Даниэль Орлов. Время рискованного земледелия. Рукопись
Татьяна Замировская. Смерти.net. М.: Редакция Елены Шубиной, 2021
Андрей Геласимов. Рахиль. М.: ИД «Городец», 2021
Татьяна Моисеева. На краю. Ярославль: Факел, 2020
Павел Пепперштейн. Эксгибиционист. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020
Валерий Былинский. Все исключено. М.: Дикси-Пресс, 2020
Ксения Букша. Адвент. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
Павел Басинский, Екатерина Барбаняга. Соня, уйди! М.: Молодая гвардия, 2020
Дмитрий Захаров. Кластер. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
Инга Кузнецова. Изнанка. М.: АСТ, 2020
Мария Ким. Мой телефон 03. Рукопись
Алла Горбунова. Другая материя. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
Роман Богословский. Токката и фуга. М.: ИД «Городец», Книжная полка Вадима Левенталя, 2021
Александр Пелевин. Покров-17. М.: ИД «Городец», Книжная полка Вадима Левенталя, 2021
Сергей Носов. Книга о Петербурге. М.: Колибри, 2020
Сергей Шойгу. Про вчера. М.: АСТ, 2020
Виталий Штыбин. Танцы, горы и каштановый мед. М.: Издательские решения, 2020
Герман Садулаев. Готские письма. СПб.: Лимбус Пресс, 2021
Федор Волков. Смерти нет. М.: Common place, 2020
Денис Епифанцев. Участники. М.: ИД «Городец», Книжная полка Вадима Левенталя, 2021
Денис Крюков. Садовое товарищество. Рукопись
Ширин Шафиева. Не спи под инжировым деревом. М.: Эксмо, 2020
Иван Шипнигов. Стрим. Рукопись
Николай Иванов. Реки помнят свои берега. М.: Вече, 2020
Сергей Солоух. Love International. М.: Время, 2020
Мария Ануфриева. Доктор Х и его дети. М.: Эксмо, 2020
Вера Богданова. Павел Чжан и прочие речные твари. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
Роман Сенчин. Петля. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
Наталия Гилярова. Финтифля. М.: Издательские решения, 2020
Мршавко Штапич. Плейлист волонтера. М.: Эксмо, 2020
Кирилл Рябов. Никто не вернется. М.: ИД «Городец», Книжная полка Вадима Левенталя, 2021
Оксана Васякина. Рана. Рукопись
Сергей Мохов. История смерти. М.: Individuum, 2020
Вадим Месяц. Дядя Джо. Роман с Бродским. М.: Русский Гулливер, 2020
Андрей Рубанов. Человек из красного дерева. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
Антон Секисов. Бог тревоги. СПб.: Лимбус Пресс, 2021
Владимир Чолокян. Железный повод. Рукопись
Сергей Волков. Ильич. М.: Пятый Рим, 2020
Наталья Соловьева. На берегу Тьмы. М.: Эксмо, 2020
Михаил Гиголашвили. Кока. М.: Редакция Елены Шубиной, 2020
«В длинном списке как никогда много дебютантов — писателей, которые пришли с первой книгой, и хорошо, что нашлись номинаторы, решившие дать этим книгам шанс. Неожиданно много текстов выдвинуто в конкурс на правах рукописи — этому, впрочем, есть объяснение: книжная индустрия переживает не лучшие времена, выпуск многих книг отодвинулся, если не вовсе отменился. А книги яркие, самобытные, и их присутствие в Длинном списке только лишний раз доказывает, что дух дышит где хочет, а русская литература, несмотря на все коронавирусы, кризисы, обнуления и упрощения, по-прежнему остается чутким барометром общественных настроений», — говорит ответственный секретарь премии Владислав Толстов.
В состав большого жюри Нацбеста вошли Апполинария Аврутина, Василий Авченко, Екатерина Агеева, Сергей Беляков, Надежда Геласимова, Денис Епифанцев, Алексей Колобродов, Вероника Кунгурцева, Татьяна Леонтьева, Максим Мамлыга, Анна Матвеева, Дмитрий Ольшанский, Наталья Романова, Иван Родионов, Митя Самойлов, Роман Сенчин, Татьяна Соловьева, Михаил Фаустов, Дмитрий Филиппов и Александр Филиппов-Чехов.
Короткий список и состав малого жюри будут объявлены в середине апреля. Победитель будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 29 мая. Из-за пандемии размер главной премии пришлось уменьшить. Победитель Нацбеста-2021 получит 600 000 рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором. Прочие финалисты премии получат, как и прежде, по 60 000 рублей.
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