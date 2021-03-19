В подготовке полного собрания писем Достоевского на итальянском языке участвовали три переводчицы-слависта — Джулия Де Флорио, Аличе Фарина и Элена Фреда Пиредда. Том состоит из 1 400 страниц, а многие письма переводятся на иностранный язык впервые.

«Первым чувством был страх. Достоевский обладал невероятной иронией и писал по-разному в зависимости от адресата. Передать нужный тон при переводе, используя правильные слова, пожалуй, было самым сложным», — поделилась Де Флорио, признавшись, что самым тяжелым было угадать правильную тональность писем.

Одно из писем датировано 22 декабря 1849 года и было написано Достоевским из Петропавловской крепости после объявления о помиловании во время инсценировки казни петрашевцев из кружка «вольнодумцев». Выбор итальянского языка для перевода не случаен. Важный период жизни Достоевского связан с Италией — в 1869 году он завершил роман «Идиот» во Флоренции.

Презентация книги состоялась в рамках программы, приуроченной к 200-летнему юбилею со Дня рождения Достоевского. Осенью, если позволит эпидемическая ситуация, в «Русском доме» в Риме пройдет очная презентация. «У нас запланирована большая программа, которая предполагает выставки, конференции, кинопоказы», — отметила директор представительства Россотрудничества в Италии Дария Пушкова.

2021 год — год 200-летия со Дня рождения Федора Михайловича Достоевского. К круглой дате петербуржцы предложили назвать безымянный сквер в Кузнечном переулке именем писателя. Свое предложение петербуржцы направили в адрес губернатора Александра Беглова и топонимической комиссии.