Петербуржцы предложили назвать сквер в Кузнечном переулке именем Достоевского

«Место самое что ни на есть подходящее: ведь рядом соседствует музей-квартира писателя, где он провел свои последние годы жизни. Такое событие станет знаковым для города и для всех почитателей таланта писателя в год 200-летия со дня его рождения. А также это станет, безусловно, самым лучшим подарком для местных жителей, так как навсегда защитит эту зеленую зону в центре Петербурга от попыток варварской застройки», — говорят петербуржцы.

Свое предложение петербуржцы направили в адрес губернатора Александра Беглова и топонимической комиссии.

Ранее петербуржцы провели акцию «Живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке — жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка. Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер.

Позже участники фонда «Петербург Достоевского» запустили петицию в поддержку расширения музея Достоевского на Кузнечном переулке. По их мнению, нынешнее здание на углу Кузнечного и улицы Достоевского не приспособлено для маломобильных посетителей, в музее всего один выставочный зал, а места для хранения музейных фондов катастрофически не хватает. Посмотрите, как будет выглядеть сквер внутри нового корпуса музея.