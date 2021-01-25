Сегодня, 25 января, оргкомитет «Национального бестселлера» дал старт XXI сезону премии. В этом году номинаторами стали 47 представителей литературы и искусства, общественных деятелей и ученых, книгоиздателей и журналистов — в том числе писатель Андрей Аствацатуров и издатель Вадим Левенталь. Публикуем полный список номинаторов, которые выдвинут по одному произведению на соискание премии.
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Фото: Shutterstock.com
Оргкомитет «Национального бестселлера» предложил стать номинаторами 2021 года «наиболее известным и уважаемым представителям литературы и искусства, общественным деятелям и ученым, книгоиздателям и журналистам». Они выдвинут на конкурс одно прозаическое произведение, обладающее, на их взгляд, потенциалом интеллектуального бестселлера, созданное на русском языке и впервые опубликованное в 2020 году или известное им в рукописи.
К конкурсу не допускаются биографии формата «ЖЗЛ», а также о том, что оргкомитет оставляет за собой право отклонять номинации произведений, «засветившихся» в коротких списках других крупных литературных премий.
Список номинаторов 2021 года:
Николай Александров — критик, Москва
Ольга Аминова — литагент, Москва
Мария Арбатова — писатель, Москва
Андрей Аствацатуров — писатель, Петербург
Наташа Банке — литагент, Швеция
Борис Барабанов — критик, Москва
Лана Басаргина — литагент, Москва
Елена Батуева — издатель, Ярославль
Любовь Беляцкая — «Все свободны», Петербург
Роман Богословский — писатель, Липецк
Полина Бояркина — критик, Петербург
Михаил Визель — критик, Москва
Василий Владимирский — писатель, Петербург
Игорь Воеводин — издатель, Москва
Андрей Геласимов — издатель, писатель, Москва
Юлия Гумен — литагент, Петербург
Олег Демидов — литературовед, поэт, Москва
Анна Долгарева — поэт, Москва
Александр Жикаренцев — издатель, Петербург
Олег Зоберн — писатель, редактор, Москва
Анна Кадикова — «Чарли», Краснодар
Павел Крусанов — писатель, Петербург
Борис Куприяноа — «Фаланстер», Москва
Аглая Курносенко — режиссер, Москва
Вадим Левенталь — издатель, писатель, Петербург
Кирилл Маевский — издатель, Казань
Константин Мильчин — критик, Москва
Алексей Небыков — писатель, критик, Москва
Дарья Новикова — «Никто не спит», Тюмень
Ангелина Остащенко — «Бакен», Красноярск
Борис Пастернак — издатель, Москва
Ольга Погодина-Кузмина — писатель, сценарист, Петербург
Алексей Портнов — редактор, Москва
Валерия Пустовая — критик, Москва
Наталья Рубанова — литагент, Москва
Юлия Селиванова — редактор, Москва
Александр Снегирев — писатель, Москва
Анастасия Смурова — «Во весь голос», Москва
Максим Сурков — «Циолковский», Москва
Андрей Тавров — издатель, Москва.
Аглая Топорова — журналист, Петербург
Константин Тублин — издатель, Петербург
Петр Шепин — продюсер, Москва
Русина Шихатова — книжный блогер, критик, Москва
Елена Шубина — издатель, Москва
Михаил Хлебников — литературовед, Новосибирск
Ильдар Яркимбаев — «КапиталЪ», Новосибирск
Из-за пандемии размер главной премии пришлось уменьшить. Победитель Нацбеста–2021 получит 600 000 рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором. Прочие финалисты премии получат, как и прежде, по 60 000 рублей.
Напомним, традиционная церемония премии «Национальный бестселлер» в 2020 году была отменена из-за пандемии коронавируса — лауреата назвали в ходе прямой трансляции. Им стал Михаил Елизаров с романом «Земля».
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