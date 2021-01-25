Оргкомитет «Национального бестселлера» предложил стать номинаторами 2021 года «наиболее известным и уважаемым представителям литературы и искусства, общественным деятелям и ученым, книгоиздателям и журналистам». Они выдвинут на конкурс одно прозаическое произведение, обладающее, на их взгляд, потенциалом интеллектуального бестселлера, созданное на русском языке и впервые опубликованное в 2020 году или известное им в рукописи.

К конкурсу не допускаются биографии формата «ЖЗЛ», а также о том, что оргкомитет оставляет за собой право отклонять номинации произведений, «засветившихся» в коротких списках других крупных литературных премий.

Список номинаторов 2021 года:

Николай Александров — критик, Москва

Ольга Аминова — литагент, Москва

Мария Арбатова — писатель, Москва

Андрей Аствацатуров — писатель, Петербург

Наташа Банке — литагент, Швеция

Борис Барабанов — критик, Москва

Лана Басаргина — литагент, Москва

Елена Батуева — издатель, Ярославль

Любовь Беляцкая — «Все свободны», Петербург

Роман Богословский — писатель, Липецк

Полина Бояркина — критик, Петербург

Михаил Визель — критик, Москва

Василий Владимирский — писатель, Петербург

Игорь Воеводин — издатель, Москва

Андрей Геласимов — издатель, писатель, Москва

Юлия Гумен — литагент, Петербург

Олег Демидов — литературовед, поэт, Москва

Анна Долгарева — поэт, Москва

Александр Жикаренцев — издатель, Петербург

Олег Зоберн — писатель, редактор, Москва

Анна Кадикова — «Чарли», Краснодар

Павел Крусанов — писатель, Петербург

Борис Куприяноа — «Фаланстер», Москва

Аглая Курносенко — режиссер, Москва

Вадим Левенталь — издатель, писатель, Петербург

Кирилл Маевский — издатель, Казань

Константин Мильчин — критик, Москва

Алексей Небыков — писатель, критик, Москва

Дарья Новикова — «Никто не спит», Тюмень

Ангелина Остащенко — «Бакен», Красноярск

Борис Пастернак — издатель, Москва

Ольга Погодина-Кузмина — писатель, сценарист, Петербург

Алексей Портнов — редактор, Москва

Валерия Пустовая — критик, Москва

Наталья Рубанова — литагент, Москва

Юлия Селиванова — редактор, Москва

Александр Снегирев — писатель, Москва

Анастасия Смурова — «Во весь голос», Москва

Максим Сурков — «Циолковский», Москва

Андрей Тавров — издатель, Москва.

Аглая Топорова — журналист, Петербург

Константин Тублин — издатель, Петербург

Петр Шепин — продюсер, Москва

Русина Шихатова — книжный блогер, критик, Москва

Елена Шубина — издатель, Москва

Михаил Хлебников — литературовед, Новосибирск

Ильдар Яркимбаев — «КапиталЪ», Новосибирск

Из-за пандемии размер главной премии пришлось уменьшить. Победитель Нацбеста–2021 получит 600 000 рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором. Прочие финалисты премии получат, как и прежде, по 60 000 рублей.

Напомним, традиционная церемония премии «Национальный бестселлер» в 2020 году была отменена из-за пандемии коронавируса — лауреата назвали в ходе прямой трансляции. Им стал Михаил Елизаров с романом «Земля».