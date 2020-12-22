Александр Цыпкин — о зимнем чуде. Отрывок из книги фонда Хабенского

Под Новый год в издательстве «АСТ» вышел сборник рассказов детей-подопечных благотворительного фонда Константина Хабенского и известных писателей Людмилы Улицкой, Людмилы Петрушевской, Александра Цыпкина, Дины Рубиной, Сергея Лукьяненко и других «Необыкновенное обыкновенное чудо». 40 рублей с каждого проданного экземпляра перечисляется на помощь подопечным фонда Хабенского — детям и молодым взрослым с опухолями мозга. «Собака.ru» публикует целиком один из рассказов, вошедших в книгу, — «Московская горка» Александра Цыпкина.
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Александр Цыпкин
Для того чтобы любить зиму, особенно в детстве, нужно не так уж и много. Непромокаемый комбинезон, санки и горка. Всё. Обеспеченные этим нехитрым набором могут радоваться жизни не только летом. Если, конечно, папа с мамой готовы к морозным променадам. Но не у всех взрослых есть непромокаемый комбинезон, поэтому им приходится топтаться поодаль, а если совсем не повезло — затаскивать отпрыска на вершину, потом бежать вниз и ловить с горки нечто летящее и орущее. Пара прогулок — и взрослые сдаются.
«Нет, на горку не пойдем, папа болеет. И мама. И бабушка. И дедушка! Почему не кашляют и не чихают? Сдерживаются. Давай лучше поиграем в плейстейшн. Нет, ну у всех дети как дети, а тебе обязательно нужно на горку!»
Это стандартный речитатив стандартного отца в ответ на приглашение стандартного очень малолетнего отпрыска пойти в парк зимой.
Ряд креативных родителей прячутся от такой повинности за буржуазными горными лыжами. Оно и понятно.
Вручил ребенка инструктору и успокоился. Зимой берешь с собой в Альпы или в Сочи, там сдаешь его бывшим спортсменам и пьешь благостно глинтвейн, постишь ЗОЖно-детские кадры. Многие верят.
Но горка в парке — это иное.
Тут специалиста не наймешь и глинтвейн не наливают. Так что если вы видите на каком-нибудь московском холме ребенка с санками, будьте уверены: у него сознательные родители.
В тот день на горке было всего два дошкольника, один в сопровождении сорокатрехлетнего Игоря, другой — сорокатрехлетней же Ольги. Оба взрослых выглядели значительно моложе, а точнее — моднее паспортных данных. Алгоритм времяпровождения был предсказуемый. Дети бесконечно поднимались наверх и съезжали вниз. Игорь и Ольга осуществляли надзор и в ряде случаев ловлю снаряда у подножия. Занятие достаточно скучное, надежды на то, что мальчики замерзнут или устанут, не было никакой.
«Красивая. И сын похож как. Одно лицо. Интересно на папу бы взглянуть, уверен, какой-нибудь великовозрастный скучный добытчик. Судя по ее прикиду, добывает успешно, а вот морозить руки не хочет. Не удивлюсь, если заедет за ней через час, а скорее всего, водителя пришлет — и всё. Нервы железные: ее пацан два раза так в кусты улетел, что у меня сердце екнуло, а она его просто отряхнула как щенка и снова на горку отправила. Может познакомиться? А смысл? Нет MILF она, конечно, достойный, но сын потом спалит отцу, что мама с дядей разговаривала, точно разборка будет, лучше даже не подходить. Хотя разве не могут люди просто так пообщаться? Выгуливаем детей, почему бы нам не поболтать.? В конце концов, отсиживаешься дома — не удивляйся, что твоей женой кто-то заинтересуется. Хотя нет, не надо. Вдруг понравится, и захочу ей позвонить. Точно не надо. А пуховик охрененный».
«Какой молодец папа, сам на морозе с сыном возится, вот вернусь — Лешу пропесочу. Устроился он, конечно. Слабая носоглотка, на мороз нельзя. И все его защищать бросились. Тренируй носоглотку! Надо спросить у этого отца, как у него с носоглоткой. Первый ребенок, судя по всему. Так суетится, боится, что с малым что-то случится. Да что с ними в этом возрасте может случиться. Они же неуязвимые, пока маленькие. Может, подойти к нему, хоть поболтаем. Хотя, лучше не надо, его потом сын жене точно сдаст. «А папа с тетей разговаривал». Папе за это прилетит. Жены нынче все с ума посходили. Шаг влево — расстрел. А нечего мужа одного с сыном на мороз гнать. Или у нее тоже носоглотка слабая? Так проследила бы, в чем мужик твой гулять идет. Ботинки чуть ли не летние. Куда она смотрит?! Вот об этом ему точно надо сказать. Простудится. Но нет. Не надо. Разговоримся еще и... А если он сюда часто ходит, то тем более. Красивый он, конечно. Интересно, сколько ему лет, ну уж поменьше, чем мне. Да скоро они накатаются-то, а?!»
Пока взрослые колебались, дети познакомились и начали немедленно дружить. После нескольких слов о горке перешли к обсуждению своих надсмотрщиков.
— А чего твой папа с тобой не катается?
— Боится. И это не папа. Это старший брат, а твоя мама с тобой тоже не катается.
— Это не мама, это бабушка.
— Бабушка?!
— Да.
— А у меня бабушка старая.
— А у меня... у меня новая.
Эта информация так взволновала детей, что они моментально поделились ею с Игорем и Ольгой. Получив разведданные, те посмотрели друг на друга и начали синхронно сближаться. Все следующие реплики произносились одновременно торопливым дуэтом.
«Это что, правда?!»
«Что?»
«Вы его брат? Вы его бабушка?» «Да!»
«Не может быть!»
Ольга первая поняла, что кто-то должен выйти из хора, иначе друг друга не услышать. Она по-дирижерски развела руки в стороны:
— Стоп! Тихо! Давайте говорить по очереди. Вы его старший брат?
— Да, сводный, папа решил немного похулиганить на старости лет, но в парк ему ходить, видите ли, лень, вот я и тренируюсь в отцовстве. Своих пока нет, а с женой я разошелся, так что неизвестно, когда будут. А вы, простите, как умудрились в таком юном возрасте оказаться бабушкой... или вы просто вышли замуж за дедушку с внуком?
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Константин Хабенский
— Я — Игорь.
— Я — Ольга. Спасибо за комплимент, но бабушка я самая настоящая, просто глупость передается по наследству. Я родила в восемнадцать, а дочка в девятнадцать. Остается рассчитывать, что Ваня будет умнее, я не хочу становиться прабабушкой в шестьдесят.
— Станете звездой программы «А ну-ка, прабабушки!»
— А вы, я смотрю, милосердием не отличаетесь. Я к бабушке-то привыкнуть не могу. Мне кажется, для любого мужчины это звучит пугающе.
— Буду знать, начну бояться. У меня-то проблема противоположная: есть вероятность, что я и папой никогда не стану, не то что дедушкой. Кстати, почему вы торчите на горке, а не дедушка, в смысле не ваш муж? Что за патриархат? — Игорь задал этот вопрос в шутливой форме, но ответа ждал серьезного. Ольга умела читать между строк — бабушка как-никак. Разъяснила максимально доходчиво, тем более что дети, осознав, что за ними наконец никто не следит, свалили, чтобы съехать с самого крутого склона.
— Ну, наш расчудесный дедушка пошел по пути вашего отца. Как вы сказали? Нахулиганил ребенка? Очень точное определение. У него дочка от новой жены младше Вани, ему не до горок.
— То есть мы оба в некоторой степени жертвы возрастных хулиганов? Хотя я очень рад, что у меня есть брат.
— Да вы знаете, меня хулиганство мужа тоже порадовало, но это долгая история.
— Ольга, а вы не хотите, после того как мы сдадим наших детей их родителям, где-нибудь посидеть, согреться и рассказать мне эту долгую историю или любую другую?
Морозная погода всегда добавляет быстроты решениям.
— Хочу.
Из парка они вышли вместе. Дети увлеченно болтали.
— Похоже, мне придется сделать все, чтобы тебе понравиться, иначе брат мне не простит, — кивнул на мальчиков Игорь.
Ольга неожиданно рассмеялась:
— Ты извини, у меня специфическое чувство юмора, представила, как мы с тобой поженились и моего Ваню спрашивают про твоего Стасика, а он отвечает: «А его брат — муж моей бабушки».
— Оль, жестче будет: «Моя бабушка спит с его братом».
— Ради этого стоит познакомиться поближе, тебе не кажется? Просто на лица людей посмотреть.
На скамейке неподалеку от горки сидели двое.
— Ну что! Вуаля! Слышал? А ты говорил, у меня не получится!
— Так нечестно! Если бы не дети, они бы не познакомились!
— Ну извини, никто не говорил, что нельзя использовать детей.
— Ладно. Ты выиграл. Погода какая хорошая! Когда жил, так не любил зиму, а теперь все бы отдал за то, чтобы померзнуть.
— У меня та же тема с дождем. Никак не могу привыкнуть стоять под ним и не чувствовать капель.
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