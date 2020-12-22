15 полезных новогодних подарков для осознанных и экологичных

Новый год – время не только долгожданного отдыха, но и перепотребления, выходящего за рамки разумного. С начала декабря и до января магазины наполнены людьми, скупающими то, что не только не нужно получателям, но и вредит природе. Чтобы праздник не стал поводом загрязнять окружающую среду, «Собака.ru» собрала примеры подарков, с помощью которых можно начать год с доброго дела.
Серебряная подвеска «Голубь» из инклюзивных мастерских «Простые вещи», 2 500 рублей
В мастерских «Простые вещи» работают взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта, для них это редкая возможность не только полноценного общения, но и заработка. Здесь можно приобрести серебряную подвеску с рисунком особенного художника, а можно найти и подарки попроще: например, календарь с иллюстрациями о счастье за 500 рублей, экологичный шоппер «Сегодня веселюсь» за 450 или что-нибудь из классной коллекции керамики. Купить продукцию можно онлайн, в мастерских на 11-й линии Васильевского острова, д. 38А или в инклюзивном кафе «Огурцы» на Фонтанке, 96.
Петербургские дома в миниатюре от проекта «Легко-Легко». Миниатюра «Кунсткамера» – 1 500 рублей
Крошечные копии домов с Невского, Рубинштейна и Миллионной от достопримечательностей до совершенно рядовых зданий можно найти на сайте проекта «Легко-легко». Собранные деньги идут в фонд AdVita, помогающий людям с онкологическими заболеваниями, а делают керамические статуэтки люди с ограниченными возможностями. Офлайн-магазин находится на Большой Пушкарской, 10.
Шоппер из Barking Store, 890 рублей
Многоразовая тонкая сумка – первый предмет который должен появиться у того, кто взял курс на экосознательность и решил больше никогда не брать пакеты в супермаркетах. Такой шоппер легко поместится в рюкзак или даже в карман, деньги с его продажи идут в пользу приюта для бездомных животных 50pets.
Экологичный набор из магазина «Покупай правильно», 1 700 рублей
Магазин товаров без упаковки «Покупай правильно» создает наборы на определенную сумму: им можно просто написать, на какую цену вы рассчитываете и кому готовите подарок, а они подскажут, что можно подобрать. В набор можно включить натуральную косметику, тканевые мешочки, многоразовые стаканы и бахилы, шоколад, чай, фруктовые чипсы и елочные игрушки, которые производит сам магазин. Например, в 1 700 обойдется набор, в который входит складной стаканчик для напитков с собой, металлическая трубочка и ершик для нее, крем для рук и бальзам для губ от бренда натуральной косметики Elska.
Поясная сумка из вторичного пластика 99recycle, 1 800 рублей
Петербуржцы 99recycle собирают использованные пакеты, баннеры и пресс-воллы и делают из них стильные сумки, рюкзаки, косметички и скейты. Конкретно эта состоит из прессованных пакетов и авторемней.
Подушка от центра «Антон тут рядом», 2 000 рублей
Центр, помогающий людям с расстройствами аутического спектра, делает посуду, сумки и подушки, деревянные сувениры и многое другое. Можно купить онлайн или в мастерских «Антон тут рядом» на Троицкой площади, 1.
Тарелка «Кит» от «Дома с маяком», 1 800 рублей
Вся прибыль из этого магазина идет на поддержку детского хосписа «Дом с маяком» — частного медицинского благотворительного учреждения, которое заботится о неизлечимо больных детях и их семьях.
Футболка Loving yourself is the greatest revolution от «ТыНеОдна», 1 199 рублей
#ТыНеОдна — проект помощи женщинам, которые уже столкнулись с домашним насилием, и для предотвращения возможных случаев насилия. Он выпускает мерч с надписями: маску «Молчать не буду», худи «Хочу-могу» или вот такую футболку, воспевающую любовь к себе.
Пудровое худи от «Насилию.нет», 5 900 рублей
Центр «Насилию.нет» оказывает юридическую и психологическую помощь пострадавшим, а также занимается просветительской деятельностью. А рекламирует их мерч блогер Регина Тодоренко, раскаявшаяся после неосторожно сказанной фразы «Что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?» и сделавшая самое большое пожертвование в истории центра.
Скатерть из переработанного пластика IKEA, 1 799 рублей
Эта скатерть от шведского гиганта сделана из переработанного пластика. Более того, часть пластика поступает от переработки бутылок, которые попали в сети испанских рыбаков в Средиземном море. У IKEA есть несколько вариантов товаров из вторсырья: например, чехлы для подушек или корзинки для хранения.
Биоразлагаемый глиттер Isidalibra, 600 рублей
Многие не представляют праздники без глиттера, но стоит помнить, что обычные блестки не так уж безопасны для природы: это мелкий пластик, который попадает в канализацию, а оттуда – в водоемы. Альтернатива есть: у российского бренда Isidalibra есть биоразлагаемая линейка, которую делают из растительной целлюлозы, получаемой преимущественно из экологически чистых органических эвкалиптовых деревьев.
Складной силиконовый стакан для кофе to go, 1 650 рублей
Привычные нам стаканчики для кофе с собой только кажутся картонными, на деле для защиты от протеканий они покрыты тонкой пластиковой пленкой, из-за которой не разлагаются и не перерабатываются. Поэтому любому сознательному любителю кофе пригодится многоразовая легкая кружка, которую можно носить в рюкзаке – например, такая из магазина No plastic its fantastic. Купить можно онлайн или в магазине на территории технопарка «Ленполиграфмаш» (внутри веган-бистро FIKA).
Рюкзак Polyarus, 8 000 рублей
Петербурженка Саша Полярус делает сумки и рюкзаки из старых автомобильных или велосипедных камер, рекламных баннеров и ремней безопасности.
Свеча из переработанной бутылки, 640 рублей
Петербурженка Светлана делает тарелки и подсвечники из использованных стеклянных бутылок. Купить их можно в ее мастерской на проспекте КИМа, 6, но лучше заранее договориться о визите в Instagram.
Книга «Необыкновенное обыкновенное чудо»
Это сборник рассказов детей-подопечных благотворительного фонда Хабенского и известных писателей Людмилы Улицкой, Людмилы Петрушевской, Александра Цыпкина, Дины Рубиной, Сергея Лукьяненко и других. С каждого проданного экземпляра издательство «АСТ» отчисляет 40 рублей на помощь подопечным фонда Хабенского.
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