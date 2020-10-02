Маяковка открывает библиотеку в общественном пространстве «Линии» на Васильевском острове

Основа библиотеки — коллекция из трех тысяч книг, посвященных архитектуре, городскому планированию и дизайну на русском и английском языках издательств Strelka, Garage, AdMarginem и Тaschen. Для детей здесь можно будет найти детские книги по истории искусства и архитектуры — в том числе издательств «Самокат», «Поляндрия», «МИФ». А еще тут можно будет просто поработать — библиотека открыта каждый день с 10:00 до 22:00.

Первые события в библиотеке пройдут уже на следующей неделе. 8 октября здесь состоится лекция «Общественное участие в городском развитии: кейсы и практики», прочитает которую Александра Ненько — руководитель Лаборатории качества городской жизни, доцент Института дизайна и урбанистики университета ИТМО. 9 октября пройдет лекция «Экология городских визуальных коммуникаций» — об этом, а также нормах регулирования визуальной обстановки расскажет Варвара Рябинина-Задерновская, преподаватель кафедры графического дизайна Академии имени Штиглица, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.

8 октября в пространстве библиотеки также откроется выставка фотографий «Капромантичная десятка Петроградки». Для нее исследователи капрома Даниил Веретенников, Александр Семенов и Гавриил Малышев выбрали десять наиболее выразительных примеров архитектуры 90-х на Петроградской стороне. Выставка продлится до 1 ноября, вход свободный по предварительной регистрации. 11 октября авторы выставки также прочтут лекцию о том, как появлялись локальные направления, которые стали архитектурными символами эпохи: «лужковский стиль», «фекализм», «агроренессанс» и петербургский «стаканизм».