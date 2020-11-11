«Подписные издания» открывают кафе на втором этаже магазина. И расширяются в 5 раз!

«Подписные издания» совместно с Кириллом Ивановым, совладельцем кофейни «Смена» и номинанта ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший кофейный энтузиаст», в начале декабря откроют кафе на Литейном проспекте на втором этаже книжного магазина. Кофейня «Знакомьтесь, Джо» останется на первом этаже.

В новом кафе с посадкой на 70 человек будут подавать свежую выпечку из собственной пекарни: за слойки и булки отвечает Аня Смарина («Печорин»), за хлеб — Артем Романов («Кококо», «Футура»). Общую концепцию еды разрабатывает Женя Данилова («Смена»). «Подписные» планируют разливать и вино — в течение года подбирать вино (по 10-12 бутылок) будут пять разных сомелье, первой станет Людмила Иванова из «Мечтателей».