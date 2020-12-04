Почему рухнула сеть книжных магазинов «Республика»? Рассказывает гендиректор компании

Сеть книжных магазинов «Республика», основанная в 2006 году владельцем продуктовой группы «Дымов» Вадимом Дымовым, не пережила кризис и 16 ноября подала на банкротство. В 2020 году к компании подано 52 иска на 388 млн рублей. В интервью «Собака.ru» гендиректор сети Анатолий Шутка рассказал, почему у команды не получилось перезапустить магазины и что будет с брендом.
Анатолий Шутка
Генеральный директор сети книжных магазинов «Республика»
Летом Вадим Дымов рассказывал, что планируется перезапуск «Республики». Но этого не произошло. Почему не получилось переформатировать книжную сеть?
Этот план был разработан еще весной, когда мы все, наверное, были большими оптимистами. Мы планировали приступить к перезапуску в новом формате после выхода из режима ограничений. К сожалению, пандемия затянулась, а ограничения действуют до сих пор, трафик не восстановился. Так что операционные показатели магазинов во время затянувшейся пандемии и ограничительных мер просто не позволили не только вкладываться в перезапуск, но и в конечном итоге привели нас к решению отказаться от собственной сети магазинов в пользу развития интернет торговли и работы по лицензионному договору.
В чем основная причина закрытия магазинов?
Пандемия стала критической причиной. Трафик в магазинах начал падать еще в марте, когда пошли первые новости о пандемии. К середине месяца просадка доходила до 50%, а к концу марта некоторые магазины, особенно в ТЦ, показывали падение до 90%. То есть март уже закончили с убытком, а потом начались более двух месяцев полного простоя магазинов, когда бизнес ничего не зарабатывал, а только тратил, ведь постоянные расходы сохранились.
Сразу после окончания режима ограничений был небольшой эпизодический всплеск – это называется revenge shopping, люди просто засиделись дома и соскучились по привычному поведению, они старались наверстать упущенное. К несчастью, как мы и предполагали, это не могло продлиться долго, все-таки многие потеряли в доходах за период закрытий. Кроме того, сохранялись опасения и по поводу здоровья, и по поводу доходов. К концу лета трафик был на отметке 60% от прошлогоднего, а затем снова пополз вниз. Так что содержание собственной сети с трафиком 50% с тенденцией к снижению, к сожалению, не только не помогает исполнять обязательства перед кредиторами, но и приводит к новым убыткам. Поэтому единственное решение, которое мы должны были принять и приняли – это отказ от работы большинства точек.
Сколько точек в России было закрыто?
До пандемии у нас было 39 магазинов, сейчас в Москве 12 точек под брендом «Республика», включая собственные и работающие по лицензионному договору, еще один лицензионный магазин в Екатеринбурге. В Петербурге, к сожалению, магазинов не осталось – с арендодателями договориться не получилось.
Что будет с брендом?
Сейчас большая часть магазинов работают по лицензионному договору – мы даем компаниям, которые заинтересованы в развитии книжного бизнеса, право использовать уже хорошо известный на рынке и любимый покупателями бренд «Республика». Сразу уточню, что это не франчайзинг – мы не настаиваем на списке поставщиков, не стандартизируем формат и так далее. У нас нет задачи превращать бренд во франшизу как какую-то новую бизнес-модель, передача магазинов под лицензионное управление для нас – это сокращение убытков.
Как вы оцениваете в целом рынок книжной розницы в России? Будут ли еще закрытия среди сетей?
Книжный рынок и до пандемии не отличался высокой маржинальностью и быстрыми темпами развития – все-таки есть конкуренция и с онлайн-гипермаркетами, и с электронными форматами. Книга, к сожалению, не является товаром первой необходимости. А в эпоху пандемии, когда люди теряли доходы, да и в принципе не чувствовали уверенности в завтрашнем дне, книги еще больше потеряли свое место в пирамиде потребностей. Конечно, это временное явление, все-таки у бумажной книги есть свои адепты, не всем нравится электронный формат – постоянные уведомления отвлекают, а многим в принципе необходимо ощущение книги в руках, запах страниц, и никакой электронный формат это заменить не может. Да, книжный рынок пострадал очень сильно! Но это все же социально-значимая отрасль, и есть надежда, что какая-то поддержка со стороны государства ей все же будет оказана.
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