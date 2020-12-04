Почему рухнула сеть книжных магазинов «Республика»? Рассказывает гендиректор компании

Летом Вадим Дымов рассказывал, что планируется перезапуск «Республики». Но этого не произошло. Почему не получилось переформатировать книжную сеть?

Этот план был разработан еще весной, когда мы все, наверное, были большими оптимистами. Мы планировали приступить к перезапуску в новом формате после выхода из режима ограничений. К сожалению, пандемия затянулась, а ограничения действуют до сих пор, трафик не восстановился. Так что операционные показатели магазинов во время затянувшейся пандемии и ограничительных мер просто не позволили не только вкладываться в перезапуск, но и в конечном итоге привели нас к решению отказаться от собственной сети магазинов в пользу развития интернет торговли и работы по лицензионному договору.

В чем основная причина закрытия магазинов?

Пандемия стала критической причиной. Трафик в магазинах начал падать еще в марте, когда пошли первые новости о пандемии. К середине месяца просадка доходила до 50%, а к концу марта некоторые магазины, особенно в ТЦ, показывали падение до 90%. То есть март уже закончили с убытком, а потом начались более двух месяцев полного простоя магазинов, когда бизнес ничего не зарабатывал, а только тратил, ведь постоянные расходы сохранились.

Сразу после окончания режима ограничений был небольшой эпизодический всплеск – это называется revenge shopping, люди просто засиделись дома и соскучились по привычному поведению, они старались наверстать упущенное. К несчастью, как мы и предполагали, это не могло продлиться долго, все-таки многие потеряли в доходах за период закрытий. Кроме того, сохранялись опасения и по поводу здоровья, и по поводу доходов. К концу лета трафик был на отметке 60% от прошлогоднего, а затем снова пополз вниз. Так что содержание собственной сети с трафиком 50% с тенденцией к снижению, к сожалению, не только не помогает исполнять обязательства перед кредиторами, но и приводит к новым убыткам. Поэтому единственное решение, которое мы должны были принять и приняли – это отказ от работы большинства точек.