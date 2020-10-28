Сеть магазинов «Республика» объявит о своем банкротстве в ноябре

Иск о банкротстве сеть магазинов «Республика» намерена подать из-за невозможности расплатиться с кредиторами на фоне падения трафика в магазинах и снижения продаж в период пандемии. Все розничные магазины были закрыты с 29 марта по 1 июня, а продажи через интернет-магазин не смогли компенсировать потерь. Только за октябрь 2020 года к ООО «Республика» было подано восемь исков более чем на 15 миллионов рублей.

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве», — заявили в «Республике» изданию vc.ru. Согласно опубликованной на «Федресурсе» информации, компания подаст заявление в московский Арбитражный суд 12 ноября 2020 года.

Напомним, в начале июля в магазины сети «Республика» перестали поставлять книги из-за многомиллионных убытков. Компания предложила своим издателям-партнерам дисконтировать большую часть долга под угрозой банкротства. В конце мая стало известно, что «Республика» релоцирует все свои торговые объекты в Петербурге. Ни один из пяти имеющихся в городе магазинов не открылась бы после снятия ограничительных мер — тогда планировалось, что они будут поэтапно запускаться в другом формате на новых точках.