Книжная сеть «Республика» передаст свои магазины партнерам по лицензии и уйдет в онлайн

На сегодняшний день «Республика» планирует сконцентрироваться на онлайн-продажах — независимые лицензионные магазины уже функционируют в Москве и Екатеринбурге. Магазины в Москве продолжат работать и как пункты самовывоза интернет-магазина. При текущем финансовом положении содержание собственной розницы в условиях сниженного из-за пандемии трафика «стало невозможным». Такое решение, по мнению руководства «Республики», позволит сохранить бренд на книжном рынке.

«В текущих условиях сохранение собственной сети из-за финансового состояния компании и снижения трафика на фоне продолжающейся пандемии для нас стало более невозможным, но мы считаем важным сохранение бренда и магазинов «Республика» на рынке, это позволит поддерживать наш интернет-магазин, и, конечно, это особенно важно для наших покупателей, от которого мы получили море обратной связи на фоне новостей о проблемах компании», — отметила коммерческий директор «Республики» Наталья Яковлева.

Под лицензионное управление перейдут уже существующие магазины «Республики». При этом продолжат работать несколько собственных магазинов сети — в случае «поступления соответствующих предложений» в компании рассмотрят и их передачу.

«Мы обсудили и закрепили с партнерами основные принципы бренда «Республика», однако партнер может развивать новые форматы магазинов, открывать новые точки, а также выбирать поставщиков по своему усмотрению. В частности, у партнера в Москве есть план по дальнейшему развитию сети и те возможности, которых мы, к сожалению, на текущий момент уже не имеем», — добавила Яковлева.