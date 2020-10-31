Чтение на Хэллоуин: три страшных рассказа для тех, кто проводит 31 октября дома

Но что же прочесть сегодня вместо похода на костюмированную вечеринку? Вот три коротких рассказа, которые я перечитываю почти каждый год.

Антон Чехов, «Спать хочется»

Рассказ из школьной программы на 15 минут о том, как неправильный рабочий график заставляет убивать. В школе, кстати, особого впечатления не произвел — но с первого же дня первой сессии в университете становится все страшнее и страшнее. Потому что работы много. Сюда же можно отнести «Муму» Тургенева, но читать его надо дольше, а в конце точно придется рыдать из-за собаки.

Федор Достоевский, «Бобок»

Бормочущий текст, бубнящий бред сумашедшего пьяницы, уснувшего на кладбище и слышащего сквозь землю мертвецов. Страшно завораживает сама манера письма Достоевского, а вторым слоем поверх разлито удовольствие распутывания отсылок к другим текстам. Все так убедительно, что критики, прочитав рассказ, немедленно заявили: «У Достоевского неладно на верхнем этаже». «Бобок», кстати, — это булькающий звук, который издает разлагающийся труп.

Редьярд Киплинг, «Мое собственное персональное привидение (правдивая история)»

А теперь сравните два рассказа выше и Киплинга — классическое произведение английского канона, но с пряным колониальным привкусом. Сюжет: англичанин останавливается на не очень приятный ночлег, и тут его навещают призраки (а точнее по тексту «делают карамболь»). В наличии все маркеры прилежно повторенного упражнения — автор убеждает в правдивости рассказа, описывает само ощущение ужаса, все понимает лишь потом. Развязка — вот, что делает этот рассказ интересным.

В конце списка он стоит, потому что после первых двух вам надо будет чуть-чуть расслабится. И если его не хватит, чтобы снять напряжение, пишите в группу Маяковки, подберу еще.