Количество заболевших коронавирусом в Петербурге с каждым днем все больше, а значит этот Хэллоуин лучше провести дома. Специально для «Собака.ru» сотрудница библиотеки Маяковского, краевед со специализацией на кладбищах и, чего таить, гот со стажем Ксения Сидорина выбрала три самых страшных рассказа, которые помогут вам настроиться на атмосферу мрачного праздника.
Чтение на Хэллоуин: три страшных рассказа для тех, кто проводит 31 октября дома
Классическая литература ужасов – жанр, которому я посвятила свою юность. Самый первый дошедший до нас рассказ ужасов написали еще в Древнем Египте, но каноном стали истории о привидениях, написанные в Англии 1890-х годов. Там кареты-призраки, тайные двери в сад, демоны в форме зеленой обезьяны, призраки, требующие расплаты. Еще не Эдгар По, еще совсем не Говард Лавкрафт: английские истории ужасов, как чуть соленые семечки тыквы, — похожие друг на друга упражнения с простым языком. Можно много съесть за вечер, и все равно вкусно.
Русская литература ужаса пугает сильнее. От подражания сюжетам наши авторы перешли к своему, новому, и ярче всего тут сыграл Николай Гоголь. Помните «Портрет»? А «Майскую ночь или утопленницу»? Школьная программа, но попробуйте перечитать не при ярком свете и хихикающих одноклассниках. Да, это не Булгаков, это не мистические тексты начала ХХ века, это не гнетущий Платонов и не Бабель. Но это незамутненно страшно — написано, только чтобы пугать.
Но что же прочесть сегодня вместо похода на костюмированную вечеринку? Вот три коротких рассказа, которые я перечитываю почти каждый год.
Антон Чехов, «Спать хочется»
Текст
Рассказ из школьной программы на 15 минут о том, как неправильный рабочий график заставляет убивать. В школе, кстати, особого впечатления не произвел — но с первого же дня первой сессии в университете становится все страшнее и страшнее. Потому что работы много. Сюда же можно отнести «Муму» Тургенева, но читать его надо дольше, а в конце точно придется рыдать из-за собаки.
Федор Достоевский, «Бобок»
Текст
Бормочущий текст, бубнящий бред сумашедшего пьяницы, уснувшего на кладбище и слышащего сквозь землю мертвецов. Страшно завораживает сама манера письма Достоевского, а вторым слоем поверх разлито удовольствие распутывания отсылок к другим текстам. Все так убедительно, что критики, прочитав рассказ, немедленно заявили: «У Достоевского неладно на верхнем этаже». «Бобок», кстати, — это булькающий звук, который издает разлагающийся труп.
Редьярд Киплинг, «Мое собственное персональное привидение (правдивая история)»
Текст
А теперь сравните два рассказа выше и Киплинга — классическое произведение английского канона, но с пряным колониальным привкусом. Сюжет: англичанин останавливается на не очень приятный ночлег, и тут его навещают призраки (а точнее по тексту «делают карамболь»). В наличии все маркеры прилежно повторенного упражнения — автор убеждает в правдивости рассказа, описывает само ощущение ужаса, все понимает лишь потом. Развязка — вот, что делает этот рассказ интересным.
В конце списка он стоит, потому что после первых двух вам надо будет чуть-чуть расслабится. И если его не хватит, чтобы снять напряжение, пишите в группу Маяковки, подберу еще.
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