В издательстве АСТ выходит новая книга Александра Цыпкина «БеспрнцЫпные чтения. Некоторые вещи нужно делать самому»

Новая книга «БеспрнцЫпные чтения. Некоторые вещи нужно делать самому» собрала в себе последние рассказы Цыпкина, прочитанные со сцены в рамка проекта БеспрнцЫпные чтения». Уморительное «Трагическое недоразумение» о лихой смекалке российского чиновника и его чудовищных тараканьих сувайвалистских скиллах, атмосферная и уже по-настоящему трагичная «Машенька» о спонтанности, надломленности маленьких человеческих жизней, а также другие зарисовки о человеке разумном и не совсем, смешные, злободневные, немножко издевательские и одновременно очень чуткие.

Помимо рассказов самого Цыпкина, в сборник вошли произведения Александра Снегирева, Александа Маленкова, Алены Долецкой, Саши Филипенко, Жуки Жуковой, Александра Гутина, Натальи Берязевой, Ксении Лебедевой, Марины Мищенко, Татьяны Пановой и Адиля Юлдашева.

Ранее «Кинопоиск» показал трейлер грядущего сериала «Беспринципные» по мотивам рассказов писателя Александра Цыпкина. Действие сериала происходит на Патриарших прудах в Москве. Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации — правда, не самые обычные. Главные роли в «неприличных историях о приличных людях» исполнили актеры Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте и другие.