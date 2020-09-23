Посмотрите трейлер сериала «Беспринципные» по мотивам рассказов Александра Цыпкина — с Деревянко, Акиньшиной, Тарасовой, Виторганом и Дапкунайте

Действие сериала происходит на Патриарших прудах в Москве. Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации — правда, не самые обычные. Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало.

Режиссером выступил Роман Прыгунов («Магомаев»), сценарий написал Александр Цыпкин совместно с Дарьей Воротынцевой и Владимиром Васильевым. Главные роли исполнили Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников и Надежда Михалкова.

Сериал «Беспринципные» выйдет на «Кинопоиске» 15 октября 2020 года.