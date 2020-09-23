С наступлением осененного сезона писатель и продюсер в сфере культуры Ирада Берг (Вовненко) запустила цикл творческих встреч «Чтения со смыслом». Миссия проекта – дать возможность встретиться на одной площадке опытным и молодым писателям, а читателям – услышать их произведения, которые будут читать артисты театра. Первым гостем «Чтений» стал директор Музея Набокова, доцент филфака СПбГУ и автор романа «Люди в голом» Андрей Аствацатуров.
В Петербурге стартовал проект «Чтения со смыслом» от Ирады Берг (Вовненко)
Среди гостей проекта будут признанные мэтры и авторы, которые только начинают работать с литературой, а в планах «Чтений» – выпуск сборника произведений участников и победителей финального конкурса.
Эдуард Тиктинский
Президент Группы RBI
Наша компания выступила генеральным партнером проекта «Чтения со смыслом», чья сквозная тема – Петербург. Наш город вдохновляет многие поколения творцов. Писателей, художников, музыкантов, артистов. И нас, девелоперов, он тоже вдохновляет. Я сам очень люблю Петербург. Я сам родился здесь, мои родные и многие друзья. У каждого из нас есть множество историй, связанных с нашим городом. И, на взгляд, они даже в чем-то важнее, чем "большая", официальная, задокументированная история, ведь из таких человеческих воспоминаний и складывается образ города, его лицо, душа и суть. И я рад, что с помощью проекта «Чтения со смыслом» мы можем делиться друг с другом и со всеми петербуржцами в том числе и такими живыми городскими историями.
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