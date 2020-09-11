Писатель Ирада Берг вместе с директором Музея Набокова, доцентом филфака СПбГУ и автором романа «Люди в голом» Андреем Аствацатуровым объединились в проекте «Чтения со смыслом». На творческой встрече в джазовом баре «48 стульев» при поддержке актера Владимира Кошевого они прочитали свои рассказы, главный герой которых — Петербург. А после к беседе участников присоединились и зрители: гости обсудили художественный замысел «Чтений» и принялись за исследование феномена петербургской хтони.
Андрей Аствацатуров и Ирада Берг на творческой встрече «Чтения со смыслом»
-
Ирада Берг
-
Татьяна Архипова, Антон Глобин
-
-
-
Анастасия Контарович, Владимир Спирин
-
Юлия Пашковская, Владимир Пашковский
-
-
Сати Спивакова
-
Сергей Макаров, Галина Макарова
-
-
Людмила Тарасенко, Наталья Блезнецова
-
Айдар Хабибуллин
-
Андрей Аствацатуров, Ирада Берг
-
Алина Дятлова, Алина Дятлова, Вера Ватаману
-
Михаил Гущин
-
Максим Ефимов
-
Дарья Короткова, Анастасия Прокопьева
-
-
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.