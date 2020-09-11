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Андрей Аствацатуров и Ирада Берг на творческой встрече «Чтения со смыслом»

Писатель Ирада Берг вместе с директором Музея Набокова, доцентом филфака СПбГУ и автором романа «Люди в голом» Андреем Аствацатуровым объединились в проекте «Чтения со смыслом». На творческой встрече в джазовом баре «48 стульев» при поддержке актера Владимира Кошевого они прочитали свои рассказы, главный герой которых — Петербург. А после к беседе участников присоединились и зрители: гости обсудили художественный замысел «Чтений» и принялись за исследование феномена петербургской хтони.

  • Максим Нестеров 

  • Ольга Чепурова

  • Евгений Зинин 

  • Наталья Полунина 

  • Елена Бельчинская 

  • Гасан Багиров 

  • Инна Синькевич 

  • Екатерина Дьячук 

  • Людмила Тарасенко, Наталья Блезнецова 

  • Айдар Хабибуллин

  • Андрей Аствацатуров, Ирада Берг
  • Алина Дятлова, Алина Дятлова, Вера Ватаману 

  • Михаил Гущин 

  • Максим Ефимов 

  • Дарья Короткова, Анастасия Прокопьева

Leontiy Kasatkin,
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