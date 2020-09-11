Андрей Аствацатуров и Ирада Берг на творческой встрече «Чтения со смыслом»

Писатель Ирада Берг вместе с директором Музея Набокова, доцентом филфака СПбГУ и автором романа «Люди в голом» Андреем Аствацатуровым объединились в проекте «Чтения со смыслом». На творческой встрече в джазовом баре «48 стульев» при поддержке актера Владимира Кошевого они прочитали свои рассказы, главный герой которых — Петербург. А после к беседе участников присоединились и зрители: гости обсудили художественный замысел «Чтений» и принялись за исследование феномена петербургской хтони.