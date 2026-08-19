МАМТ покажет балет «Вишневый сад. Сад вишневый» с Дианой Вишневой в главной партии

Первое действие — «Вишневый сад» — хореограф Глухов задумал как историю о людях, которые ищут опору в мире, уходящем у них из-под ног, и никак не могут расслышать друг друга. Во втором действии («Сад вишневый») пьеса переходит в область чистого эмоционального движения в собирательном образе памяти.

«Мне близко решение спектакля, к которому мы пришли, — рассказать чеховский сад дважды: сначала как реальность, а потом как пространство памяти и чувств. <...> Отдельный смысл для меня в том, что мы обращаемся к Чехову именно на этой сцене. "Вишневый сад" впервые поставили Станиславский и Немирович-Данченко — те, с кого начинался наш театр. Перевести эту пьесу на язык танца мне кажется продолжением того же разговора, только другими средствами», — рассказал Максим Севагин.

«Вишневый сад. Сад вишневый» представят с 16 по 19 октября на Большой Дмитровке, 17. Билеты в продаже на сайте театра.

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