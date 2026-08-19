МАМТ покажет балет «Вишневый сад. Сад вишневый» с Дианой Вишневой в главной партии

16, 17, 18 и 19 октября на основной сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко состоится мировая премьера балета «Вишневый сад. Сад вишневый» в двух действиях. Главную партию Любови Раневской в постановке по пьесе Антона Чехова исполнит прима Мариинского театра, основательница фестиваля и хореографической труппы Context Диана Вишнева.
Замысел спектакля принадлежит двум авторам: художественному руководителю балетной труппы МАМТ Максиму Севагину и хореографу Павлу Глухову. В основу музыкальной партитуры легли произведения композитора Александра Чайковского. Часть музыки Александр написал специально для постановки. Сценографию разработал главный художник МАМТ Владимир Арефьев, а костюмы — Светлана Тегин. Помимо Дианы Вишневой, партию Любови Раневской исполнят прима-балерины МАМТ Наталья Сомова и Эрика Микиртичева: каждая из них представит свое прочтение образа.
Журнал «Музыкальная жизнь» приводит слова Вишневой о премьере:
Диана Вишнева
Прима-балерина, исполнит партию Раневской
Идея спектакля по «Вишневому саду» зрела у меня давно. Меня вело не громкое название, а сильный внутренний отклик на темы, которые звучат в пьесе. Сам образ Раневской — аристократичной, внутренне красивой — для меня раскрывается и в борьбе между разумом и чувствами, долгом и внутренним сопротивлением вопреки всему. В ее легкомысленности и расточительности я вижу попытку ухода от внутренней боли, связанной с потерями и прощанием с прошлым. Есть и более личная призма, через которую я смотрю на пьесу. Начало работы над спектаклем совпало с новым этапом моей профессиональной зрелости и перехода в новый жизненный цикл. В щемящей сцене прощания Раневской с ее вишневым садом я узнаю свои эмоции артиста, отпускающего большой период жизни на сцене и переосмысляющего свое отношение к профессии, к понятию опыта в танце, когда возраст точно не помеха продолжить свою сценическую жизнь.
Первое действие — «Вишневый сад» — хореограф Глухов задумал как историю о людях, которые ищут опору в мире, уходящем у них из-под ног, и никак не могут расслышать друг друга. Во втором действии («Сад вишневый») пьеса переходит в область чистого эмоционального движения в собирательном образе памяти.
«Мне близко решение спектакля, к которому мы пришли, — рассказать чеховский сад дважды: сначала как реальность, а потом как пространство памяти и чувств. <...> Отдельный смысл для меня в том, что мы обращаемся к Чехову именно на этой сцене. "Вишневый сад" впервые поставили Станиславский и Немирович-Данченко — те, с кого начинался наш театр. Перевести эту пьесу на язык танца мне кажется продолжением того же разговора, только другими средствами», — рассказал Максим Севагин.
«Вишневый сад. Сад вишневый» представят с 16 по 19 октября на Большой Дмитровке, 17. Билеты в продаже на сайте театра.
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