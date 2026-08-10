С 18 по 22 августа на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль современного танца Open Look («Открытый взгляд»). В программе — постановки хореографов из Петербурга, регионов России, а также Македонии, Южной Кореи, Израиля, Казахстана и Беларуси.

Open Look основали в 1999 году Вадим и Наталья Каспаровы. Фестиваль ежегодно подсвечивает тенденции в современном танце и смежных дисциплинах: перформансе, кинотанце, мультимедиа. Программа рассчитана одновременно на профессионалов и любителей.

Петербургская танцевальная компания «Каннон Данс» откроет фестиваль сразу двумя премьерами: «Мотылек» в постановке норвежского хореографа Ю Стремгрена и «КИ» с хореографией Минсу Кима, худрука южнокорейской Lucas Crew Dance Company. В последний день, 22 августа, танцоры представят «Два диких зуба» в постановке Михаэля Гетмана. Среди гостевых премьер — «Жизель. Акт третий» и «Поэма странствий» пермского Балета Евгения Панфилова.

Афишу спектаклей дополнили спецсобытиями. 18 августа в книжном магазине «Подписные издания» состоится открытая встреча с педагогами Михаэлем Гетманом и Ротем Винер Чайковски (Израиль), Аянэ Накамура (Япония / Германия) и Минсу Ким. 22 августа в 14:00 на Новой сцене покажут фильм «Пока небо смотрит» — мокьюментари Романа Михайлова об андеграундной танцевальной сцене. Вход на мероприятия просветительской программы бесплатный, нужна регистрация.

Open Look пробудет с 18 по 22 августа на набережной Фонтанки, 49А. Программа и билеты доступны на сайте фестиваля.

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