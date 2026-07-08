Проект Дома Радио «Пляс» проведет благотворительные танцевальные встречи в Новой Голландии

Занятия с танц-художницами Валентиной Луценко и Алевтиной Грунтовской состоятся 15, 21 и 23 июля.
15, 21, 23 июля в Летнем театре Новой Голландии состоится цикл встреч «Пляс» с танц-художницей Валентиной Луценко и хореографом, куратором Дома Радио Алевтиной Грунтовской. Занятия проведут в поддержку благотворительного фонда «Новый учитель».
«Пляс» — практика для тех, кто не занимается танцами регулярно, но стремится к свободе движения и учится выражать эмоции в пластике. В отличие от хореографии, регламентированной правилами «искусства», пляс тяготеет к естественности. «Пляс нельзя "исполнить" — в него можно только пуститься, отдаться ему», — отмечают авторы проекта.
Обычно встречи проходят на площадке организатора — в Доме Радио. Июльские «Плясы» в Новой Голландии будут благотворительными: для участия нужно сделать пожертвование в фонд «Новый учитель».
С 2015 года «Новый учитель» специализируется на том, чтобы в обычные районные школы разных регионов приходили сильные и чуткие учителя. Сейчас фонд открыл сбор на поиск новых педагогов в школы Нижегородской области.
«Пляс» с Валентиной Луценко состоится 15 и 21 июля, с Алевтиной Грунтовской — 23 июля. Начало в 19:00. Регистрация доступна на сайте фонда.
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