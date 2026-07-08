Проект Дома Радио «Пляс» проведет благотворительные танцевальные встречи в Новой Голландии

Обычно встречи проходят на площадке организатора — в Доме Радио. Июльские «Плясы» в Новой Голландии будут благотворительными: для участия нужно сделать пожертвование в фонд «Новый учитель».

С 2015 года «Новый учитель» специализируется на том, чтобы в обычные районные школы разных регионов приходили сильные и чуткие учителя. Сейчас фонд открыл сбор на поиск новых педагогов в школы Нижегородской области.

«Пляс» с Валентиной Луценко состоится 15 и 21 июля, с Алевтиной Грунтовской — 23 июля. Начало в 19:00. Регистрация доступна на сайте фонда.

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