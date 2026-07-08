Фестиваль «Танец без ума от себя и от любви» пройдет в Петербурге в четвертый раз

В программе — перформансы о жизни с ВИЧ, армейской службе и каблуках.
Спектакль «Каблучки»
26 июля стартует четвертый сезон фестиваля «Танец без ума от себя и от любви». В программу этого года вошли постановки танцоров и хореографов из Москвы, Казани, Минска, Буэнос-Айреса и Петербурга (ждем премьеру артиста musicAeterna Dance Евгения Калачева!). Пластические работы касаются тем ВИЧ, службы в армии, духовности и взгляда со стороны.
«Танец без ума от себя и от любви» — проект петербургской «Студии Сдвиг». Фестиваль придумали и делают танцхудожники Таня Заскалько, Камиль Мустафаев, Аня Кравченко, Маша Шешукова и Антон Вдовиченко. Организаторы объединяют практиков танца и горожан, совсем с танцем не знакомых. Помимо спектаклей, в афишу включают хореографические занятия для профессионалов и любителей.
Программу собирают вокруг новых работ кураторов события. В 2026 году это перформанс «Восстание» Антона Вдовиченко, премьера которого прошла на Новой сцене Александринского театра, а также «Псы» Маши Шешуковой и «Глория» Ани Кравченко, созданные специально к фестивалю.
Петербуржцы впервые увидят московские работы «Каблучки» Виктории Брызгаловой и «Набор машин (Set of machines)» танцевальной компании SUSS в постановке аргентинского хореографа Хуана Хесуса Гиральди. Еще одной премьерой станет «Политика тела» Евгения Калачева — высказывание о глобальном человеческом взаимодействии через танец.
Четыре работы программы условно объединяет интерес к индивидуальному опыту. Казанский танцовщик Ильдар Алекбаев представит постановку «15172» о личном опыте жизни с положительным ВИЧ-статусом, которую он создал вместе с хореографом Анной Щеклеиной. Работа минского танцхудожника Антона Гусаковского «Березовый сок» осмысляет год службы в армии Беларуси. Дуэт «10» с хореографией Елены Чуриловой размышляет о духовности и жизненных ориентирах. Сольный перформанс «Монолог», который создала Александра Конникова при участии Албертса Альбертса, посвятили телесному мышлению.
«Танец без ума от себя и от любви» пробудет с 26 июля по 9 августа в Летнем театре Новой Голландии, на сцене «Карлсон Хаус» и в «Студии Сдвиг». Расписание показов и билеты доступны на сайте фестиваля.
18+
Комментарии (0)