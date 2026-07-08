Фестиваль «Танец без ума от себя и от любви» пройдет в Петербурге в четвертый раз

Программу собирают вокруг новых работ кураторов события. В 2026 году это перформанс «Восстание» Антона Вдовиченко, премьера которого прошла на Новой сцене Александринского театра, а также «Псы» Маши Шешуковой и «Глория» Ани Кравченко, созданные специально к фестивалю.

Петербуржцы впервые увидят московские работы «Каблучки» Виктории Брызгаловой и «Набор машин (Set of machines)» танцевальной компании SUSS в постановке аргентинского хореографа Хуана Хесуса Гиральди. Еще одной премьерой станет «Политика тела» Евгения Калачева — высказывание о глобальном человеческом взаимодействии через танец.

Четыре работы программы условно объединяет интерес к индивидуальному опыту. Казанский танцовщик Ильдар Алекбаев представит постановку «15172» о личном опыте жизни с положительным ВИЧ-статусом, которую он создал вместе с хореографом Анной Щеклеиной. Работа минского танцхудожника Антона Гусаковского «Березовый сок» осмысляет год службы в армии Беларуси. Дуэт «10» с хореографией Елены Чуриловой размышляет о духовности и жизненных ориентирах. Сольный перформанс «Монолог», который создала Александра Конникова при участии Албертса Альбертса, посвятили телесному мышлению.

«Танец без ума от себя и от любви» пробудет с 26 июля по 9 августа в Летнем театре Новой Голландии, на сцене «Карлсон Хаус» и в «Студии Сдвиг». Расписание показов и билеты доступны на сайте фестиваля.

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