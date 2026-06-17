Труппа Дианы Вишневой Context представит спектакль «Хора» Охада Наарина на сцене Александринского театра

Всероссийская премьера «Хоры» прошла 6 и 7 марта в московском Театре Ермоловой. Это уже третья работа Наарина, показанная на фестивале Context. Diana Vishneva. В 2016-м Диана Вишнева и этуаль Парижской оперы Орели Дюпон выступали со спектаклем израильтянина B/olero, для которого Исао Томита переосмыслил классическую партитуру Мориса Равеля. Спустя два года труппа Batsheva Dance представила постановку Наарина «Венесуэла».

Прима Мариинского театра Диана Вишнева основала именной ежегодный фестиваль современного танца в 2013 году. В разные годы на нем побывали постановки Иржи Килиана, Пола Лайтфута и Соль Леон, труппы Марты Грэм и Introdans. Главная задача Дианы — поддержка молодых российских хореографов и развитие собственной труппы.

Следующим событием этого сезона Context станут показы спектакля «Сияние» (вдохновленного княгиней Зинаидой Юсуповой!) 4 и 5 июля в московском музее-заповеднике «Архангельское». 13 июля на сцене БДТ имени Товстоногова пройдет следующая премьера: основательница фестиваля представит программу «Диана. Без слов» к своему дню рождения.

Показы «Хоры» начинаются 21 и 22 июня в 20:00 на площади Островского, 6. Билеты в продаже на сайте Context. Diana Vishneva.

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