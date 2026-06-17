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Балет

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Труппа Дианы Вишневой Context представит спектакль «Хора» Охада Наарина на сцене Александринского театра

Петербургская премьера постановки с сочинениями пионера электронной музыки Исао Томиты состоится 21 и 22 июня.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля Context. Diana Vishneva / фото: Ира Полярная

21 и 22 июня в рамках 14-го сезона фестиваля Context. Diana Vishneva на основной сцене Александринского театра состоится премьера спектакля «Хора» Охада Наарина. Израильский хореограф использовал электронные трактовки классики — от Вагнера до Мусоргского, — подготовленные четырехкратным номинантом Grammy Исао Томитой.

Отправной точкой для хореографа стал альбом Томиты Snowflakes Are Dancing, написанный в 1974 году. Пластинка с синтезаторными и меллотронными интерпретациями музыки Клода Дебюсси вдохновила Охада Наарина на создание «Хоры». Специально для постановки композитор Исао Томита создал новую партитуру, которую дополнил трактовками классики.

На сцене 11 танцовщиков попадают в вечнозеленое пространство между чем-то знакомым и чуждым, вне места и времени. Опираясь на знакомые хореографические коды, исполнители пластически отражают борьбу за собственную идентичность.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля Context. Diana Vishneva / фото: Ира Полярная
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля Context. Diana Vishneva / фото: Ира Полярная
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля Context. Diana Vishneva / фото: Ира Полярная

Всероссийская премьера «Хоры» прошла 6 и 7 марта в московском Театре Ермоловой. Это уже третья работа Наарина, показанная на фестивале Context. Diana Vishneva. В 2016-м Диана Вишнева и этуаль Парижской оперы Орели Дюпон выступали со спектаклем израильтянина B/olero, для которого Исао Томита переосмыслил классическую партитуру Мориса Равеля. Спустя два года труппа Batsheva Dance представила постановку Наарина «Венесуэла».

Прима Мариинского театра Диана Вишнева основала именной ежегодный фестиваль современного танца в 2013 году. В разные годы на нем побывали постановки Иржи Килиана, Пола Лайтфута и Соль Леон, труппы Марты Грэм и Introdans. Главная задача Дианы — поддержка молодых российских хореографов и развитие собственной труппы.

Следующим событием этого сезона Context станут показы спектакля «Сияние» (вдохновленного княгиней Зинаидой Юсуповой!) 4 и 5 июля в московском музее-заповеднике «Архангельское». 13 июля на сцене БДТ имени Товстоногова пройдет следующая премьера: основательница фестиваля представит программу «Диана. Без слов» к своему дню рождения.

Показы «Хоры» начинаются 21 и 22 июня в 20:00 на площади Островского, 6. Билеты в продаже на сайте Context. Diana Vishneva.

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