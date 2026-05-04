Танцовщик и хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра

С 2010 года он выступал как солист, а с 2019-го сам ставил балеты.

Фото: Анастасия Браташ, Анастасия Большакова

Х️ореограф и танцовщик Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра. О назначении объявили 3 мая в соцсетях труппы.

Сергеев пришел в Мариинский театр в 2004 году, когда окончил Академию Русского балета имени Вагановой. С 2010 года Александр служил солистом. Его репертуар охватывает свыше 60 партий.

С конца 2010-х в «Мастерской молодых хореографов» артист начал ставить балеты сам. Среди его работ — «12» Тищенко, «Коппелия» Делиба, «Концертные танцы» на музыку Стравинского, а также оперы «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».

Александр Сергеев — лауреат премии «Петербург будущего» — 2023 в номинации «Частная реставрация года». Вместе с живущим этажом ниже дизайнером Леонидом Алексеевым они отремонтировали парадную доходного дома Штерна на Гражданской улице. Над балетом «12» соседи тоже трудились вместе: Алексеев разработал костюмы и сценографию.

Новый премьер выйдет на сцену Мариинского 8 мая в «Дон Кихоте» Минкуса и 11 мая — в «Жизели» Адана. 16 мая он исполнит партию Петра Леонтьевича в «Анюте» Гаврилина, 17 мая — Тореро в «Кармен-сюите» Бизе — Щедрина, а 20 мая — партию Шурале в одноименном балете Яруллина.

