«Свадебка» Павла Глухова, «Gnawa» Начо Дуато и баттл электронного танго: фестиваль балета Dance Open объявил программу на XXV сезон

В апреле 2026 года фестиваль балета Dance Open пройдет в 25-й раз. В программу юбилейного сезона попали «Десять маленьких грехов» по мотивам Агаты Кристи, культовый балет Начо Дуато и китайская акробатика. В первый день покажут постановку венгерского коллектива Inversedance, а завершится фестиваль Гала-концертом с авторской программой из актуальных пластических практик.

4 апреля в 20:00. Десять маленьких грехов

Коллектив Inversedance / Постановщик: Золтан Фодор

Спектакль на стыке контемпорари и танц-театра по мотивам текста Агаты Кристи «Десять негритят». В центре внимания — концепция греха как моральной дилеммы, раскрытая через десять символических образов. Оригинальный сюжет строится вокруг череды безупречно спланированных и хладнокровно совершенных преступлений.

7 апреля в 20:00. Свадебка

Театр «Балет Москва» / Постановщик: Павел Глухов

В балете на музыку Игоря Стравинского движения рождаются из древнего ритма старинных причетов и заговоров, которые исполняет на сцене фольклорный ансамбль Hodila Izba. Их голос и аутентичные духовые инструменты создают особое музыкальное пространство: придыхание, трепетный полузвук-полувздох, который предшествует самой песне. Хореография становится проводником коллективного бессознательного, а отточенная пластика XXI века — открытым кодом поколений, где архаика обретает живой голос.

9 апреля в 20:00. Прекрасное время

Компания Käfig / Постановщик: Мурад Мерзуки

В спектакле, который превращается в баттл «молодых» против «старых», Мурад Мерзуки заигрывает с атмосферой мюзик-холла. Саундтрек создали пионеры электронного переосмысления танго Müller & Makaroff musique.