Балет

«Свадебка» Павла Глухова, «Gnawa» Начо Дуато и баттл электронного танго: фестиваль балета Dance Open объявил программу на XXV сезон

Выступления пройдут с 4 по 17 апреля на сцене Александринского театра.

«Головокружение». Национальная танцевальная компания Мексики
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля Dance Open

В апреле 2026 года фестиваль балета Dance Open пройдет в 25-й раз. В программу юбилейного сезона попали «Десять маленьких грехов» по мотивам Агаты Кристи, культовый балет Начо Дуато и китайская акробатика. В первый день покажут постановку венгерского коллектива Inversedance, а завершится фестиваль Гала-концертом с авторской программой из актуальных пластических практик.

4 апреля в 20:00. Десять маленьких грехов

Коллектив Inversedance / Постановщик: Золтан Фодор

Спектакль на стыке контемпорари и танц-театра по мотивам текста Агаты Кристи «Десять негритят». В центре внимания — концепция греха как моральной дилеммы, раскрытая через десять символических образов. Оригинальный сюжет строится вокруг череды безупречно спланированных и хладнокровно совершенных преступлений.

7 апреля в 20:00. Свадебка

Театр «Балет Москва» / Постановщик: Павел Глухов

В балете на музыку Игоря Стравинского движения рождаются из древнего ритма старинных причетов и заговоров, которые исполняет на сцене фольклорный ансамбль Hodila Izba. Их голос и аутентичные духовые инструменты создают особое музыкальное пространство: придыхание, трепетный полузвук-полувздох, который предшествует самой песне. Хореография становится проводником коллективного бессознательного, а отточенная пластика XXI века — открытым кодом поколений, где архаика обретает живой голос.

9 апреля в 20:00. Прекрасное время

Компания Käfig / Постановщик: Мурад Мерзуки

В спектакле,  который превращается в баттл «молодых» против «старых», Мурад Мерзуки заигрывает с атмосферой мюзик-холла. Саундтрек создали пионеры электронного переосмысления танго Müller & Makaroff musique.

«Свадебка». Балет Москва
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля Dance Open

11 апреля в 19:00. Четыре одноактных балета Национальной танцевальной компании Мексики

  • Головокружение / Хореограф: Соня Хименес. Внутренняя борьба в пластической визуализации с партитурой Артуро Маркеса.
  • Уже / Хореограф: Эдгар Зендехас. Эксперимент по воспроизводству танца, который уже существовал в пространстве идей.
  • Гнауа / Хореограф: Начо Дуато. Ритуал, посвященный наследию народа гнауа. Музыка с испанскими и североафриканскими мотивами дополняет размышление о корнях, миграции и силе, которая рождается на стыке цивилизаций.
  • Вспышка света / Хореограф: Ицик Галили. Название, образованное от японских слов «свет» (光, hikari) и «рядом/присутствие» (里, zatto), говорит само за себя. Галили растворяет движения в игре света, прочерчивает танец среди лучей, теней и отражений, создавая живую, дышащую световую архитектуру с почти трансцендентным опытом.

13 апреля в 20:00. Песня странника

Компания HUHU Dance / Постановщик: Ху Шэньюань

Танец исследует состояния души: утрату, поиск, свободу. Ху Шэньюань соединяет народную пластику с экспрессией контемпорари.

14 и 15 апреля в 20:00. Возвращение

Труппа Антонио Нахарро

Querencia — тоска по месту, где душа обретает себя. В спектакле Антонио Нахарро это место — сам испанский танец, который на сцене вступает в диалог с фламенко.

17 апреля в 19:00. Гала-концерт

Главный вечер фестиваля, на котором балетный мир на несколько часов становится цельным и обозримым. Сцена Александринского театра превращается в лабораторию актуальных пластических идей. Организаторы готовят для программы гала авторский отбор тенденций современной хореографии без рейтинговой логики.

С 5 февраля билеты доступны для Клуба друзей фестиваля. Общие продажи стартуют 10 февраля на сайте проекта.

