В Arts Square Gallery открывается фестиваль к 145-летию Анны Павловой

Выставки классического и современного искусства, арт-медиации, музыкальные вечера, хореографические перформансы, лекции и мастер-классы пройдут с 13 февраля по 22 марта.
Анастасия Макарова. Балерина. 2024
12 февраля исполняется 145 лет со дня рождения балерины Анны Павловой. К памятной дате Arts Square Gallery открывает третий фестиваль, посвященный великой приме Мариинского театра. Концепция фестиваля в этом году обращается к феномену «А-ля русс» — стилю, который пленил мировую публику в эпоху «Русских сезонов» Дягилева и Павловой, — и исследует его современные интерпретации. В программе — выставки классического и современного искусства, арт-медиации, музыкальные вечера, хореографические перформансы, просветительские лекции и мастер-классы.
С 1909 по 1910 год Анна Павлова жила в доме на Итальянской, 5 — именно там находится Arts Square Gallery. На втором этаже галереи находится интерактивное арт-пространство «Зеркальная комната Анны Павловой». В коллекции мемориальной комнаты хранятся афиши выступлений артистки, открытки, редкие документальные фотографии и видеоматериалы, а также предметы искусства, раскрывающие тему русского балета и передающие атмосферу эпохи Дягилевских сезонов.
Среди первых событий фестиваля — концерт SPB Blind Orchestra 14 февраля. Авангардный оркестр, музыканты которого играют с завязанными глазами, будет аккомпанировать пластической импровизации артистов балета, а профессиональный художник напишет картину за время концерта. В перформансе примут участие профессиональные хореографы и артисты балета: Адэлина Алчинова, Мария Павлова и Кристина Васильчикова. В день концерта Arts Square Gallery представит новую экспозицию, приуроченную к Фестивалю Анны Павловой.
До 12 февраля включительно галерея закрыта на монтаж выставки. Полная программа фестиваля станет известна позже.
Концерт Move Your Art начнется 14 февраля в 19:00. Билеты в продаже.
