В Arts Square Gallery открывается фестиваль к 145-летию Анны Павловой

12 февраля исполняется 145 лет со дня рождения балерины Анны Павловой. К памятной дате Arts Square Gallery открывает третий фестиваль, посвященный великой приме Мариинского театра. Концепция фестиваля в этом году обращается к феномену «А-ля русс» — стилю, который пленил мировую публику в эпоху «Русских сезонов» Дягилева и Павловой, — и исследует его современные интерпретации. В программе — выставки классического и современного искусства, арт-медиации, музыкальные вечера, хореографические перформансы, просветительские лекции и мастер-классы.

С 1909 по 1910 год Анна Павлова жила в доме на Итальянской, 5 — именно там находится Arts Square Gallery. На втором этаже галереи находится интерактивное арт-пространство «Зеркальная комната Анны Павловой». В коллекции мемориальной комнаты хранятся афиши выступлений артистки, открытки, редкие документальные фотографии и видеоматериалы, а также предметы искусства, раскрывающие тему русского балета и передающие атмосферу эпохи Дягилевских сезонов.