Эхо «Дягилев P.S.»: документальные фильмы о Вацлаве Нижинском, Михаиле Фокине и балете «Весна священная» покажут в «Авроре»

«Фокин. Балет. Революция»

29 января серию показов откроет фильм о новаторе Михаиле Фокине, которого Сергей Дягилев пригласил в свою труппу в качестве балетмейстера. Фокин ставил «Шезерезаду», «Жар-птицу» и «Петрушку». Картина основана на высказываниях из книги Фокина «Против течения», записях выступлений и интервью, а также архивных материалах, которые сын хореографа передал в Театральную библиотеку.

«Нижинский. Путь к свободе»

30 января покажут картину о жизни и творчестве танцовщика Вацлава Нижинского, его творческом взлете и сложных отношениях в «Русских сезонах» Дягилева, личной трагедии и поиске свободы. В фильме использованы дневники Нижинского, которые отражают его духовные искания.

«Ради весны»

31 января завершит программу фильм к 110-летию балета «Весна священная». Картина погружает в историю создания балета и ставит вопрос о том, почему режиссеры и хореографы возвращаются к этой постановке вновь и вновь. Композитор Игорь Стравинский, художник Николай Рерих, хореограф Вацлав Нижинский — участие этих людей, сделавших балет великим, невоспроизводимо, но герои фильма Миллисент Ходсон и Кеннет Арчер в 1987 году реконструировали «Весну священную», собрав утраченный хореографический материал и элементы сценографии.