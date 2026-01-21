Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Балет

Эхо «Дягилев P.S.»: документальные фильмы о Вацлаве Нижинском, Михаиле Фокине и балете «Весна священная» покажут в «Авроре»

Короткие метры о героях «Русских сезонов» представят 29, 30 и 31 января.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Дягилев P.S.»

XVI Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» прошел с 12 ноября по 14 декабря 2025 года в Петербурге. В программу вошли балетные премьеры, опера, редкости для танц-ценителей и хиты от хореографов из стран Европы и Азии. В конце января фестиваль возвращается с серией короткометражных документальных фильмов о героях дягилевской антрепризы: вместе с Музеем театрального и музыкального искусства организаторы «Дягилев P.S.» отобрали три картины, которые покажут в кинотеатре «Аврора».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Дягилев P.S.»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Дягилев P.S.»

«Фокин. Балет. Революция»

29 января серию показов откроет фильм о новаторе Михаиле Фокине, которого Сергей Дягилев пригласил в свою труппу в качестве балетмейстера. Фокин ставил «Шезерезаду», «Жар-птицу» и «Петрушку». Картина основана на высказываниях из книги Фокина «Против течения», записях выступлений и интервью, а также архивных материалах, которые сын хореографа передал в Театральную библиотеку.

«Нижинский. Путь к свободе»

30 января покажут картину о жизни и творчестве танцовщика Вацлава Нижинского, его творческом взлете и сложных отношениях в «Русских сезонах» Дягилева, личной трагедии и поиске свободы. В фильме использованы дневники Нижинского, которые отражают его духовные искания.

«Ради весны»

31 января завершит программу фильм к 110-летию балета «Весна священная». Картина погружает в историю создания балета и ставит вопрос о том, почему режиссеры и хореографы возвращаются к этой постановке вновь и вновь. Композитор Игорь Стравинский, художник Николай Рерих, хореограф Вацлав Нижинский — участие этих людей, сделавших балет великим, невоспроизводимо, но герои фильма Миллисент Ходсон и Кеннет Арчер в 1987 году реконструировали «Весну священную», собрав утраченный хореографический материал и элементы сценографии.

Расписание показов «Фокин. Балет. Революция»«Нижинский. Путь к свободе», «Ради весны» и билеты доступны на сайте «Авроры».

