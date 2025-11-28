На Новой сцене Александринки представят перформанс-эксперимент о коллективной телесности «Восстание»

Как доверится ближнему научат танц-художники. В их хореографии — всего два жеста: лежать и стоять. Единственное правило — помочь подняться тому, кто рядом.
12 декабря состоится премьера танцевального перформанса «Восстание» хореографа и куратора студии «Сдвиг» (а также выпускника актерского курса Льва Эренбурга) Антона Вдовиченко. В его основе — эксперимент по созданию общего телесного опыта, где фокус смещается с индивидуального выражения на коллективное чувствование.
Как и многие работы «Сдвига», у «Восстания» нет фиксированной версии — каждый прогон обогащает перформанс новыми смыслами. Танец рождается здесь и сейчас: исполнители в состоянии совместной соматизации синхронизируют тела и внимание. Вся хореография строится на жестком ограничении — танцовщики используют только две позиции: «лежа» и «стоя». Задача каждого — помочь и поддержать другого. Пластика, вылепленная в результате практической опоры партнера, становится почти политическим жестом — актом сопротивления отчужденности современного общества.
Итог «Восстания» — новая коллективная телесность, где тело ощущается одновременно и личным, и частью большего, а движение возникает не как результат техники, а как прямое продолжение тактильного опыта и внутренних импульсов.
Автор идеи и хореограф:
Меня интересует конкретность человеческого тела — не как метафора, а как пространство, в котором рождаются мысли, чувства и действия, превосходящие сами эти феномены. Меня интересует тело, освобожденное от усилия, навязанного воспитанием в рамках дисциплинарного капиталистического общества, — тело танцующее.
На протяжении десяти лет я создаю работы с большим числом участников. Важной частью этих работ является самостоятельное принятие решений исполнителями внутри заданной мной структуры.
В своем творчестве я обращаюсь к скульптурам Энтони Гормли, работам хореографа Стива Пэкстона и текстам Томаса Ханны.
На Новой сцене Александринки премьеру представят Диана Демина, Оля Дмитриевская, Ксения Зайцева, Аня Зеликова, Кирилл Иванов, Настя Малеева, Камиль Мустафаев, Саша Сафронова, Юлия Хазова, Арина Черных, Полина Чернышова, Аня Шагивалеева, Иоланта Щелкунова, Rustam Nerustam и Антон Вдовиченко. Звуковое сопровождение подготовил Rustam Nerustam, свет — Эмиль Авраменко.
12+
