На Новой сцене Александринки представят перформанс-эксперимент о коллективной телесности «Восстание»

12 декабря состоится премьера танцевального перформанса «Восстание» хореографа и куратора студии «Сдвиг» (а также выпускника актерского курса Льва Эренбурга) Антона Вдовиченко. В его основе — эксперимент по созданию общего телесного опыта, где фокус смещается с индивидуального выражения на коллективное чувствование.

Как и многие работы «Сдвига», у «Восстания» нет фиксированной версии — каждый прогон обогащает перформанс новыми смыслами. Танец рождается здесь и сейчас: исполнители в состоянии совместной соматизации синхронизируют тела и внимание. Вся хореография строится на жестком ограничении — танцовщики используют только две позиции: «лежа» и «стоя». Задача каждого — помочь и поддержать другого. Пластика, вылепленная в результате практической опоры партнера, становится почти политическим жестом — актом сопротивления отчужденности современного общества.

Итог «Восстания» — новая коллективная телесность, где тело ощущается одновременно и личным, и частью большего, а движение возникает не как результат техники, а как прямое продолжение тактильного опыта и внутренних импульсов.