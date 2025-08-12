Петербургская премьера «Мистерии про это» Анны Гусевой состоится на Новой сцене Александринки

Худрук musicAeterna Dance (и лауреатка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) покажет вольную интерпретацию революционной «Мистерии-Буфф». Она была поставлена в 1918 году по заказу Анатолия Луначарского Всеволодом Мейерхольдом (и с декорациями Казимира Малевича!) по двум текстам Владимира Маяковского: одноименной пьесе и любовной поэме «Про это».
Анна Гусева
1 и 2 сентября на Новой сцене Александринского театра впервые в Петербурге покажут премьеру прошлого сезона — спектакль в постановке хореографа и режиссера Анны Гусевой, созданный musicAeterna Dance совместно с Центром Зотов.
Пьеса Маяковского «Мистерия-Буфф» написана по заказу наркома просвещения Анатолия Луначарского к годовщине Октябрьской революции и рассказывает о борьбе «чистых» и «нечистых». Первые — представители правящего класса (купцы, офицеры), вторые — рабочие и крестьяне. На фоне разгорающегося всемирного потопа герои плывут на Ноевом ковчеге к новой «обетованной» земле. Долгое путешествие дает людям поразмышлять о своем месте в коллективе, найти индивидуальность, услышать внутренний голос и взглянуть в глаза подавляемым конфликтам.
Сценическая адаптация Мейерхольда стала революционной не только по содержанию, но и по форме. На сцене зрителей ждал микс из разных жанров — от социальной и политической сатиры до частной драмы, приправленной модернистскими театральными экспериментами (впервые использован принцип монтажа!) и уникальной сценографией. Малевич позже комментировал, что «воспринимал сценическую постановку как раму картины, а актеров как контрастные элементы». Так, для «Мистерии-Буфф» художник построил гигантский Земной шар в виде ультрамариновой полусферы с лестницами «широт и долгот», а также кубические фигуры, «загромождавшие сцену и изображавшие ковчег».
«Путь к обретению индивидуальности полон драматизма: от коллективного мышления и принадлежности к группе до появления внутренних конфликтов, от внешних столкновений до тотальной поляризации на уровне "свой — чужой" и "все против всех". В условиях постоянных перемен личности необходима внутренняя опора, которой становится любовь», — говорится в пресс-релизе musicAeterna.
Хореография спектакля основана на принципах биомеханики Мейерхольда, а сценография отсылает к супрематизму Малевича.
Хореограф:
На протяжении всего спектакля танцовщики находятся на движущейся круговой платформе, что создает танец внутри тела, даже если танцовщик просто стоит. Такой контекст лишает нас возможности много работать с импровизацией —хореографическая партитура «Мистерии про это» подробная и сложная. До начала постановочного процесса в труппе прошли классы по биомеханике Мейерхольда: близость биомеханики и некоторых техник современного танца вновь стала для нас очевидной. Также мы были очарованы модернистской эстетикой биомеханики, что отразилось в хореографическом тексте.
Автором музыкального сопровождения стал композитор-резидент musicAeterna и Дома Радио Кирилл Архипов. Он развил междисциплинарные идеи постановки 1918 года — в «Мистерии про это» танцевальная труппа в одночасье превратится в хор: танцовщики станут частью музыкальной партитуры. Хореографом выступила Анастасия Пешкова, художником — Мария Левина. Видеоряд создала Юлия Орлова.
На Новую сцену Александринского театра в спектакле-фантазии выйдут певица Ольга Власова, трубач Денис Грунин и танц-художники Айгуля Бузаева, Тимур Ганеев, Алевтина Грунтовская, Евгений Калачев, Максим Клочнев, Савва Коротыч, Анна Кузнецова, Елена Лисная, Айсылу Мирхафизхан, Камиль Мустафаев, Алексей Слуцкий и Дарья Тагильцева.
16+
