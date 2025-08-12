Петербургская премьера «Мистерии про это» Анны Гусевой состоится на Новой сцене Александринки

1 и 2 сентября на Новой сцене Александринского театра впервые в Петербурге покажут премьеру прошлого сезона — спектакль в постановке хореографа и режиссера Анны Гусевой, созданный musicAeterna Dance совместно с Центром Зотов.

Пьеса Маяковского «Мистерия-Буфф» написана по заказу наркома просвещения Анатолия Луначарского к годовщине Октябрьской революции и рассказывает о борьбе «чистых» и «нечистых». Первые — представители правящего класса (купцы, офицеры), вторые — рабочие и крестьяне. На фоне разгорающегося всемирного потопа герои плывут на Ноевом ковчеге к новой «обетованной» земле. Долгое путешествие дает людям поразмышлять о своем месте в коллективе, найти индивидуальность, услышать внутренний голос и взглянуть в глаза подавляемым конфликтам.

Сценическая адаптация Мейерхольда стала революционной не только по содержанию, но и по форме. На сцене зрителей ждал микс из разных жанров — от социальной и политической сатиры до частной драмы, приправленной модернистскими театральными экспериментами (впервые использован принцип монтажа!) и уникальной сценографией. Малевич позже комментировал, что «воспринимал сценическую постановку как раму картины, а актеров как контрастные элементы». Так, для «Мистерии-Буфф» художник построил гигантский Земной шар в виде ультрамариновой полусферы с лестницами «широт и долгот», а также кубические фигуры, «загромож­дав­шие сцену и изобра­жавшие ковчег».