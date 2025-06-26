Прима Рената Шакирова и премьер Кимин Ким выйдут на сцену Мариинского театра в балете «Шехеразада»

Показ посвящен 115-летию мировой премьеры в парижской Гранд-Опера в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева.
27 июля лауреаты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Рената Шакирова и Кимин Ким выйдут на сцену Мариинского театра в главных партиях балета «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова. Прима и премьер исполнят роли Зобеиды и ее Раба (вслед за легендами Идой Рубинштейн и Вацлавом Нижинским!) в трагической водовороте из любовного треугольника, ревности, измен и кровавой мести.
Балет Михаила Фокина 1910 года на симфоническую сюиту Римского-Корсакова «Шехеразада» (1888) создан под впечатлением от арабской сказки из сборника «Тысяча и одна ночь» — «О царе Шахриаре и его брате». Действие балета разворачивается в одну ночь в восточном гареме: Султана Шахриара уверяют — женщины неверны, особенно из гарема. Он уезжает на охоту, чтобы проверить одалисок и свою жену. Тем временем, в гареме начинается оргия.
«Таких чувственных оргий, как в "Шехеразаде", парижане в балете еще не видели», — отмечает балетный критик Ольга Макарова.
Балет «Шехеразада» показывают в Мариинском театре в реконструкции Андриса Лиепы и Изабель Фокиной 1994 года. Режиссер восстановил 13 балетов Дягилевских сезонов, опираясь на эскизы Льва Бакста, Александра Бенуа, Головина (и 50 часов документальных записей на 16-тимиллиметровой пленке!) из архивов Библиотеки Луначарского в Петербурге (архив Фокина), Музея Бахрушина в Москве, Гарвардского университета (архив «Русских сезонов») и Метрополитен музея в Нью-Йорке. Художники Анна и Анатолий Нежные воссоздали декорации и костюмы на основе эскизов Льва Бакста.
18+
Комментарии (0)