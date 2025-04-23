Хореографы-визионеры Ксана Ковалева и Тая Савина покажут танц-премьеры на фестивале контемпорари «Пятилетка»

Фестиваль «Пятилетка» пройдет в Петербурге в седьмой раз — в этом году с 3 по 7 мая на трех площадках: BlackBoxTheatre, Новой сцене Александринского театра и в Екатерининском собрании. В рамках пятидневного смотра свои премьеры представят 10 хореографов: номинант премии «Золотая Маска», ученица мастера Буто Катсура Кана Тая Савина, танц-художница, перформер и создатель компании tanzlabór Светлана Леничко, педагог, художественный руководитель Театра танца Саша Кукин, хореограф-визионер Ксана Ковалева (поставившая хитовый «Однажды, давным-давно» с основателем бренда .Solutions Глебом Костиным!), артисты труппы musicAeterna Dance Айсылу Мирхафизхан и Тимур Ганеев, танц-художники (представившие спектакль Ильи Старилова и Владимира Варнавы «Сказки сна» на сцене Электротеатра «Станиславский»!) Богдан Кочуров и Дарья Пластун, выпускник Академии танца Бориса Эйфмана Егор Фомин, хореограф и педагог Дома Танца «Каннон Данс» Валерия Каспарова.