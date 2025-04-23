Хореографы-визионеры Ксана Ковалева и Тая Савина покажут танц-премьеры на фестивале контемпорари «Пятилетка»

Форум не только открывает новые имена, поддерживает начинающих хореографов, но и позволяет экспериментировать, развивать культуру современного танца в Петербурге.
Фестиваль «Пятилетка» пройдет в Петербурге в седьмой раз — в этом году с 3 по 7 мая на трех площадках: BlackBoxTheatre, Новой сцене Александринского театра и в Екатерининском собрании. В рамках пятидневного смотра свои премьеры представят 10 хореографов: номинант премии «Золотая Маска», ученица мастера Буто Катсура Кана Тая Савина, танц-художница, перформер и создатель компании tanzlabór Светлана Леничко, педагог, художественный руководитель Театра танца Саша Кукин, хореограф-визионер Ксана Ковалева (поставившая хитовый «Однажды, давным-давно» с основателем бренда .Solutions Глебом Костиным!), артисты труппы musicAeterna Dance Айсылу Мирхафизхан и Тимур Ганеев, танц-художники (представившие спектакль Ильи Старилова и Владимира Варнавы «Сказки сна» на сцене Электротеатра «Станиславский»!) Богдан Кочуров и Дарья Пластун, выпускник Академии танца Бориса Эйфмана Егор Фомин, хореограф и педагог Дома Танца «Каннон Данс» Валерия Каспарова.
Расписание событий:
3 мая, 19:00 — «Звуки футуризма» Таи Савиной. Постановка вдохновлена русским футуризмом и японским авангардным танцем Буто. Место: BlackBoxTheatre
4 мая, 19:00 — «Сеанс 108» Светланы Леничко. Это исследование принципов минимализма и феномена случайности под аккомпанемент музыки Ильи SymphoCat — главному по саун-дизайну в Петербурге. Место: White Box в BlackBoxTheatre.
5 мая, 19:00 — Премьеры на Новой сцене Александринского театра:
- «Алеаторика. Музыка и Танец» в исполнении танцоров Театра танца Саши Кукина и музыкантов Just Ensemble. Хайлайт — музыка Джона Кейджа и Мортона Фелдмана и фрагменты хореографии Мерса Каннингхэма.
- Пластический комедийный хоррор «Катастрофа» Ксаны Ковалевой в исполнении Pink Dance Company.
- Исследование ничто «нәрсәдер» в исполнении дуэта Айсылу Мирхафизхан и Тимура Ганеева под музыку резидента musicAeterna и Дома Радио Кирилла Арохипова.
- «Колючая сущность чертополоха» Богдана Кочурова и Дарьи Пластун под вокал Полины Ченцовой.
- «Поляриссима» Егора Фомина.
- «Словарь необъяснимых печалей» Валерии Каспаровой в исполнении воспитанников детского театра Каннон Данс и под музыку Баха.
6 мая, 19:00 — постановки известных и начинающих хореографов на сцене Екатерининского собрания:
- Миниатюра «Офигенно» перформера, хореографа и режиссера Ивана Белозерцева.
- «Сто способов прилечь на диван» Ивана Сачкова и Александры Чуркиной.
- A place to be в хореографии Софьи Бондаренко.
- «Голос» Олеси Ядыкиной
- «Подозрения» — выпускная работа Рустама Нерустама для Академии нового танца
- «Хорошие люди» руководителя International Dance Center, известного режиссера и хореографа Бориса Шипулина.
7 мая, 19:00 — постановки резидентов и артистов Центра развития современного танца «Каннон Данс» на сцене Екатерининского собрания:
- «Без красителей и консервантов» студентов программы «Искусство современного танца» Петербургской государственной консерватории Римского-Корсакова.
- Octopus № 2 — премьерная работа Богдана Кочурова.
- «Дàо» — хореография Вана Цзе Фу.
- «На излете сезона» — хореография Марии Павловой и Ирины Поздеевой.
- «Постамент» — хореография Кристины Васильчиковой.
- «Оловянные люди в деревянном доме» — хореография Марии Кочуровой и Кирилла Назарова.
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