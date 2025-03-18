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Прима-балерина Надежда Батоева выйдет на сцену Мариинского театра в «Шурале» на музыку Фарида Яруллина — к 80-летию премьеры

В рамках первого показа к артистке присоединятся премьер Кимин Ким (и наш лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга») и Александр Сергеев.

Надежда Батоева
Фото: Дана Сапарова для Собака.ru

Надежда Батоева

Кимин Ким
Фото: Виктория Назарова для Собака.ru

Кимин Ким

Александр Сергеев
Фото: Анастасия Браташ и Анастасия Большакова для Собака.ru

Александр Сергеев

Увидеть звездный состав можно в балете «Шурале» на музыку Фарида Яруллина 22 марта на исторической сцене Мариинского театра. Днем 23 марта ведущие партии исполнят Мей Нагахиса, Алексей Тимофеев и Раманбек Бейшеналиев, а вечером — Мария Ширинкина, Никита Корнеев и Роман Малышев. За дирижерским пультом всех показов — Арсений Шупляков. Показы балета на хореографию Леонида Якобсона приурочены к двум юбилеям: 80-летию премьеры балета и 75-летию постановки в Мариинском театре.

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Сюжет «Шурале» по мотивам одноименной поэмы Габдуллы Тукая основывается на татарских сказках и легендах, а музыка написана выпускником Татарской оперной студии и студентом Московской консерватории, композитором Фаридом Яруллиным на ритмоинтонациях мелодий народных песен и наигрышей. Премьера спектакля в постановке Гая Тагирова и Леонида Жукова состоялась в марте 1945 года на сцене Татарского государственного оперного театра в Казани. В Мариинском впервые увидеть балет (под другим названием «Али-Батыр») можно было уже в редакции Леонида Якобсона — в мае 1950 года.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Александр Неффа
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Александр Неффа

Хореография Якобсона опирается на традиции больших балетов XIX века, но с одним нюансом — второй свадебный акт обращен к народному танцу, а классическая пластика смягчалась в сценах с девушками-птицами, обретая почти фольклорный рисунок. После успеха в Ленинграде, балет поставили и на сцене Большого театра. Ведущие партии станцевали Майя Плисецкая и Юрий Кондратов.

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