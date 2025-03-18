Прима-балерина Надежда Батоева выйдет на сцену Мариинского театра в «Шурале» на музыку Фарида Яруллина — к 80-летию премьеры

Увидеть звездный состав можно в балете «Шурале» на музыку Фарида Яруллина 22 марта на исторической сцене Мариинского театра. Днем 23 марта ведущие партии исполнят Мей Нагахиса, Алексей Тимофеев и Раманбек Бейшеналиев, а вечером — Мария Ширинкина, Никита Корнеев и Роман Малышев. За дирижерским пультом всех показов — Арсений Шупляков. Показы балета на хореографию Леонида Якобсона приурочены к двум юбилеям: 80-летию премьеры балета и 75-летию постановки в Мариинском театре.

Сюжет «Шурале» по мотивам одноименной поэмы Габдуллы Тукая основывается на татарских сказках и легендах, а музыка написана выпускником Татарской оперной студии и студентом Московской консерватории, композитором Фаридом Яруллиным на ритмоинтонациях мелодий народных песен и наигрышей. Премьера спектакля в постановке Гая Тагирова и Леонида Жукова состоялась в марте 1945 года на сцене Татарского государственного оперного театра в Казани. В Мариинском впервые увидеть балет (под другим названием «Али-Батыр») можно было уже в редакции Леонида Якобсона — в мае 1950 года.