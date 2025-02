«До любви нужно дорасти»: худрук musicAeterna Dance Анна Гусева — о внутренней борьбе, честном театре и романтическом хэппи-энде

Договорились! А пока давайте про насущное: 14 и 15 февраля MA Dance вновь покажет романтический танц-перформанс Love Will Tear Us Apart. Это нашумевшая постановка, которой почти три года. Для вас она про что-то личное?

Для меня она связана с переходом из одной большой жизненной фазы в другую. Это был первый спектакль, который я поставила в Доме Радио. Фраза Love Will Tear Us Apart была темой спецпроекта musicAeterna. В рамках них зачастую создаются произведения, которые остаются в репертуаре. Так получилось и здесь. Каждый занимался своим: композиторы-резиденты играли каверы, Теодор [Курентзис] пел.

Это история про всех и каждого из нас. Чтобы это прочувствовать, во время репетиций мы делились друг с другом личным опытом. Например, так создавалась сцена ссоры. Всем знакомо это чувство. Да, тебе может быть 19 лет, ты еще не жил с девушкой, но уже ругался с мамой, братом, другом. Создавая каждый фрагмент, мы насыщали его воспоминаниями, обсуждениями, откровениями. Только так эти вещи могут получиться честными.

И все-таки, кажется, что эта работа (как и любое другое искусство, созданное когда-либо) может родиться у режиссера только из чувства влюбленности. Вы не согласны?

Согласна.