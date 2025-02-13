«До любви нужно дорасти»: худрук musicAeterna Dance Анна Гусева — о внутренней борьбе, честном театре и романтическом хэппи-энде

Ко Дню всех влюбленных в Доме Радио 14 и 15 февраля покажут пластический перформанс Love Will Tear Us Apart, вдохновленный одноименным хитом родоначальников пост-панка Joy Division. Собака.ru узнала у Анны Гусевой, его режиссера и худрука танцевального сайд-проекта musicAeterna, придуманного Теодором Курентзисом, почему чувства могут раздирать на части и как это выразить хореографически. А еще — как перестать бороться и ощутить настоящую любовь!
Анна, не общались с вами полгода. Расскажите, как дела?
Это мой любимый вопрос. Как всегда, очень насыщенный график: готовлю новую оперу, драматический спектакль и съемки короткого метра.
Заинтриговали! С этого момента поподробнее.
Могу пока рассказать только про оперу. В Перми ставлю «Самсона и Далилу», которой откроется Дягилевский фестиваль. А после опера останется в репертуаре Театра опера и балеты им. Чайковского. Лет пять я уже ставлю спектакли везде, но только не в самих театрах. И вот наконец делаю постановку на предназначенной для этого сцене. Это даже странно, что какой-нибудь кронштейн или кулису не нужно изобретать, вешать фасадную сетку на стену и придумывать с художником невероятные решения, чтобы создать театральный комплекс в непредназначенном для этого месте.
А есть какие-то ваши работы, которые мы могли пропустить?
В ноябре 2024 года мы выпустили «Мистерию про это» в центре «Зотов» в Москве. Это спектакль-фантазия по мотивам произведений Казимира Малевича и работ Всеволода Мейерхольда, основанная на пьесе Маяковского «Мистерия-буфф». В ней поэт сравнивал революцию со всемирным потом. Это история про глобальные изменения и цикличность.
Так вот в «Мистерии» я предложила танцовщикам играть не только телесные фрагменты, а брать драматические куски. Ребята впервые декламировали со сцены поэтический текст. Это была космическая работа. Вообще все, что мы делаем с труппой musicAeternaDance, про антихрупкость.
«Антихрупкость»? Это как?
Когда ты идешь в постановку без страха. Что бы ты ни предложил делать (хоть ходить по потолку!), все всегда будет воспринято с доверием.
У этого эксперимента есть предел?
Мы еще очень молоды, а пространство эксперимента бесконечно. Главное — мне хочется делать честный театр. Иногда ты чувствуешь, что для этого нужно, чтобы что-то горизонтально полетело, а иногда — вверх ногами!
Кажется, эксперимент — вообще главный принцип musicAeterna. В январе коллективу исполнилось 20 лет.
musicAeterna Dance — младший брат: наша труппа появилась только 1 октября 2022 года. И да, для меня это большой восторг — оказаться худруком не просто танцевального театра, а части большой культурной институции со своими уже устоявшимися правилами и историей.
С одной стороны, оркестр и хор musicAeterna — гигантская машина. С другой, еще молодой коллектив, который ждет окончания реконструкции своего первого постоянного здания (Дом Радио на Малой Садовой ул., в данный момент проект временно разместился на Невском пр., 62. — Прим.ред.). musicAeterna реорганизуется, как любой живой организм, и становится все известнее и за пределами Петербурга. Куда заведет судьба коллектив musicAeterna — мы узнаем спустя время. У нас все только начинается.
Значит, созвонимся еще лет через 20 и обсудим?
Надеюсь.
Договорились! А пока давайте про насущное: 14 и 15 февраля MA Dance вновь покажет романтический танц-перформанс Love Will Tear Us Apart. Это нашумевшая постановка, которой почти три года. Для вас она про что-то личное?
Для меня она связана с переходом из одной большой жизненной фазы в другую. Это был первый спектакль, который я поставила в Доме Радио. Фраза Love Will Tear Us Apart была темой спецпроекта musicAeterna. В рамках них зачастую создаются произведения, которые остаются в репертуаре. Так получилось и здесь. Каждый занимался своим: композиторы-резиденты играли каверы, Теодор [Курентзис] пел.
Это история про всех и каждого из нас. Чтобы это прочувствовать, во время репетиций мы делились друг с другом личным опытом. Например, так создавалась сцена ссоры. Всем знакомо это чувство. Да, тебе может быть 19 лет, ты еще не жил с девушкой, но уже ругался с мамой, братом, другом. Создавая каждый фрагмент, мы насыщали его воспоминаниями, обсуждениями, откровениями. Только так эти вещи могут получиться честными.
И все-таки, кажется, что эта работа (как и любое другое искусство, созданное когда-либо) может родиться у режиссера только из чувства влюбленности. Вы не согласны?
Согласна.
Вы рассказывали, что в этом перформансе хотели бы найти для себя ответы на ряд вопросов: почему мы совершаем одни и те же ошибки и остаемся в дискомфортных для себя отношениях, как выйти из позиции жертвы. Получилось?
Это долгий разговор. Нам кажется, что наши родители, друзья, возлюбленные и дети делают все не так, как мы хотим. Каждый раз нам это доставляет боль и дискомфорт, и мы с этим боремся. Внутренняя борьба — то, что приводит к постоянному хождению кругами, к позиции жертвы. Я поняла, что чем меньше борюсь со всем, с чем не согласна, тем больше могу позволить себе выйти за пределы этого круга.
В общем, перестаем бороться.
Это не значит, что у меня всегда получается не бороться! Но мне кажется, что в этом ключ: пытаться понять каждый раз, почему возникает неприятие близкого человека, откуда берутся негативные эмоции.
Love Will Tear Us Apart отсылает к треку Joy Division, а прямой перевод этой фразы: «Любовь разорвет нас на части». Для вас она — разрушительное чувство?
Вспомните, какие сказки нам читали в детстве. Там же Иван-царевич должен был ради сокровенного акта бракосочетания страшные муки пройти: Царевна либо в хрустальном гробу лежит, либо ее семь гномов утащили, либо Кощей Бессмертный ее в бочке держит. Мы с детства слышим, что нужно претерпеть гигантские сложности, чтобы случился счастливый финал. Это некий миф: плохая репутация любви.
Для меня же любовь — очень светлое чувство. В ней нет бесконечных страданий. Если не трансформировать любовь в привязанность и в требования к другому человеку, то это абсолютное счастье и восторг. Любовь — праздник, который всегда с тобой.
Разве возможно быть травмированным мифом «любовь — всегда страдание» и оставаться способным на светлое чувство?
Конечно, если опять же перестать бороться. Тогда появляется куча свободного времени, которое можно потратить на любовь.
Как тогда проявляется светлая любовь?
В отсутствии ожиданий, требований. В ощущении того, что ты готов больше отдавать, чем брать. В принятии человека таким, какой он есть: со всеми темными сторонами. Ты продолжаешь его любить и говоришь: «А мне нравится, это мое, я его выбрала. Такой вот он». Перестать бороться и принять человека — это расслабление. Ты же не борешься с дождем и не кричишь на него, а просто берешь зонтик.
А постановка Love Will Tear Us Apart про разрушительную или светлую любовь?
Спектакль о людях, которые как раз борются, и им от этого плохо. Находится ли выход из этого — другой вопрос. Но это то, куда можно пригласить зрителя и вместе поразмышлять. Я хочу создавать в спектаклях такую плотную атмосферу, чтобы касаться сознания другого человека, взаимодействовать с ним и будоражить.
Чем перформанс может удивить зрителя?
У него круговая композиция: в одном пространстве четыре отдельных комнаты, в которых параллельно разворачиваются сцены из супружеской жизни. Входя в помещение, ты сначала ориентируешься, что происходит. Тебе нужно осмотреться, чтобы догадаться, что с другой стороны есть еще комнаты. Окей, догадался. Второй вопрос: как смотреть сцены? С какой стороны? Справа налево, по часовой стрелке? Нужно принять решение, как пойти, сколько стоять возле каждой комнаты. Дальше внимательный зритель начинает понимать, что в каждой комнате loop: сцены зациклены.
Все это — погружение и знакомство с самим собой. Человек приходит и начинает разбираться, что вызывает отвращение, а что — притягивает.
Звучит, как до мелочей продуманный микромир.
Мысль про симультанное движение сидела у меня в голове много лет, еще со времен учебы в РАТИ-ГИТИС. В истории зарубежного театра меня безумно впечатлило площадное искусство, где единовременно происходило несколько сцен. Я думала: это же так просто, почему так сейчас никто не делает? Так же целый мир можно создать!
Вы специально запланировали показ на 14 февраля? Разве этот день не слишком приторный и маркетинговый, чтобы говорить о проблемах в отношениях и внутренней борьбе?
Если вы уже дошли до состояния приторности, то как раз стоит посмотреть Love Will Tear Us Apart и немного встряхнуться, почувствовать, что есть другой уровень в отношениях. Можно пойти куда-то глубже, дальше. Задуматься: правильного ли я человека выбрал и сумеем ли мы пройти все трудности вместе? При этом перформанс не повредит отношениям, это лишь красивый повод поговорить об отношениях в разных ипостасях. До любви надо дорасти, мне кажется.
А вы доросли?
Я еще только путник. Но прогресс есть. (Улыбается.)
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