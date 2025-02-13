«До любви нужно дорасти»: худрук musicAeterna Dance Анна Гусева — о внутренней борьбе, честном театре и романтическом хэппи-энде

Вы рассказывали, что в этом перформансе хотели бы найти для себя ответы на ряд вопросов: почему мы совершаем одни и те же ошибки и остаемся в дискомфортных для себя отношениях, как выйти из позиции жертвы. Получилось?

Это долгий разговор. Нам кажется, что наши родители, друзья, возлюбленные и дети делают все не так, как мы хотим. Каждый раз нам это доставляет боль и дискомфорт, и мы с этим боремся. Внутренняя борьба — то, что приводит к постоянному хождению кругами, к позиции жертвы. Я поняла, что чем меньше борюсь со всем, с чем не согласна, тем больше могу позволить себе выйти за пределы этого круга.

В общем, перестаем бороться.

Это не значит, что у меня всегда получается не бороться! Но мне кажется, что в этом ключ: пытаться понять каждый раз, почему возникает неприятие близкого человека, откуда берутся негативные эмоции.

Love Will Tear Us Apart отсылает к треку Joy Division, а прямой перевод этой фразы: «Любовь разорвет нас на части». Для вас она — разрушительное чувство?

Вспомните, какие сказки нам читали в детстве. Там же Иван-царевич должен был ради сокровенного акта бракосочетания страшные муки пройти: Царевна либо в хрустальном гробу лежит, либо ее семь гномов утащили, либо Кощей Бессмертный ее в бочке держит. Мы с детства слышим, что нужно претерпеть гигантские сложности, чтобы случился счастливый финал. Это некий миф: плохая репутация любви.

Для меня же любовь — очень светлое чувство. В ней нет бесконечных страданий. Если не трансформировать любовь в привязанность и в требования к другому человеку, то это абсолютное счастье и восторг. Любовь — праздник, который всегда с тобой.

Разве возможно быть травмированным мифом «любовь — всегда страдание» и оставаться способным на светлое чувство?

Конечно, если опять же перестать бороться. Тогда появляется куча свободного времени, которое можно потратить на любовь.

Как тогда проявляется светлая любовь?

В отсутствии ожиданий, требований. В ощущении того, что ты готов больше отдавать, чем брать. В принятии человека таким, какой он есть: со всеми темными сторонами. Ты продолжаешь его любить и говоришь: «А мне нравится, это мое, я его выбрала. Такой вот он». Перестать бороться и принять человека — это расслабление. Ты же не борешься с дождем и не кричишь на него, а просто берешь зонтик.