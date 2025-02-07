Эксклюзив Собака.ru! В Акустической трубе (ранее недоступной для зрителей!) Александринского театра покажут цикл перформативных «Снов»

Показы цикла «Сны Александринки» стартуют 6 марта на уникальном, недоступном для посещения месте на Основной сцене Александринского театра — в пространстве Акустической трубы, где представят пластический перформанс «Мэйдэй – 3» режиссера и хореографа Надежды Кохановой. Кураторы проекта — Анастасия Антоненкова и Илья Пучеглазов.

«Мэйдэй – 3» отсылает к международному сигналу бедствия в радиотелефонной связи, который используют при непосредственной угрозе для жизни людей. В основе пластического перформанса — вопрос: что, если сигнал поступил, а бедствие не случается? «Мэйдэй – 3» погружает в тревожное состояние ожидания перед возможной катастрофой.

Ведущие партии исполнят Мари Афанасьева, Софья Григоренко, Елизавета Ильинова, Екатерина Копец, Юлия Панина, Мария Случкова. Перформанс создан при участии Пространства танца OMYT.

Перед показом пройдет экскурсия по Александринскому театру.

18+